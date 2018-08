«Transcendente II» un Bernārs Sordē Talsos 14.08.2018

Pagājušās sestdienas pievakarē Talsu novada muzejā tika atklāta ne tikai tekstilmākslinieka Jāņa Bankeviča darbu izstāde «Saaudumi», bet arī Bernāra Sordē savdabīgā gleznu, akvareļu un instalāciju izstāde «Transcendente II», kuru ievadīja intelektuālā meditācija Da.zA–3 (Homo-Natura alteritas) — Izvēle starp Cilvēku (-saiknē-ar-Dabu) vai Sistēmu.

Atklājot izstādi,

muzeja mākslas nodaļas galvenā speciāliste Guna Millersone atzīmēja, ka Bernārs Sordē Latvijā ir samērā biežs viesis, kurš daudz domā par mūsdienu Eiropas lietām, turklāt dara to oriģināli un personiski. Par to var pārliecināties katrs, pasekojot Sordē publikācijām dažādos Latvijas medijos. Jebkurš mākslinieks, kuram ir dota šī apziņa, var daudz darīt, lai mainītu cilvēku domāšanu. Māksla katrā cilvēkā atver ceļu uz labāku dzīvi, mieru, savstarpēju saprašanos un ieklausīšanos vienam otrā. Jāteic, ka šī nav pirmā Bernara Sordē izstāde Talsos. Kāds mākslinieks, kurš pirms dažiem gadiem apmeklējis viņa iepriekšējo izstādi, esot jautājis — kāpēc gan mēs tā nevarētu? Patiešām, mākslinieki to varētu darīt, domāt par šīm lietām un tās risināt, izmantojot līdzīgus paradoksālus materiālus, kā to dara Sordē, kurš nav mācījies mākslu, toties daudz domājis.

Pēc tam sekoja vairāk nekā stundu garš multimediāls priekšnesums, kuru veidoja Bernāra Sordē priekšlasījums, Liānas Langas dzeja, Ilmāra Latkovska poetēzes un mūzika četru jauno atskaņotājmākslinieku — Kristapa Krieva, Lienes Dobičinas, Riharda Plešanova un Miķeļa Dobičina — izpildījumā, aicinot ikvienu aizdomāties par Eiropas sabiedrības nākotni, vērtībām, pastāvošajām pretrunām un problēmām, meklēt to risinājumus, veicot būtiskas reformas visās jomās, sākot no katra cilvēka attieksmes citam pret citu un apkārtējo pasauli.

Pēc pasākuma «Talsu Vēstis» dažus no tā apmeklētājiem un dalībniekiem aicināja dalīties ar saviem iespaidiem, ko dzirdētais un redzētais viņos raisījis.

Anna Žīgure, Latvijā pazīstamā rakstniece un tulkotāja: «Tas tiešām bija brīnišķīgs pasākums, uz kuru speciāli ieradāmies Talsos, pie reizes apciemojot arī draugus. To bija labi klausīties, jo tas saskan ar manām domām un pasaules skatījumu. Es tam visam pilnīgi piekrītu, lai gan daudziem tam varbūt ir grūti noticēt. Jāsaprot, ka mūsu sabiedrība ilgi atradusies ārpus pārējās pasaules aprites, visai nošķirtos apstākļos, iespiesti savā šūniņā, no kuras netiekam laukā. Es domāju iepriekšējās okupācijas varas apstākļus, no kuriem ir bijis grūti izrauties vēl arī tagad. Atsevišķiem cilvēkiem vai sabiedrības daļai ir grūti noticēt, ka lietas var mainīties uz labu, lai gan, no otras puses, būtu jāspēj tam noticēt, atceroties, ko paveicām 1991. gadā. Ja toreiz mēs tam neticētu, tad tas nekad nebūtu noticis. Attiecībā uz Sordē vēršanos pret privātīpašumu, jāpieņem, ka autors ar to vēlējies pateikt, ka privātīpašums nevar būt Dievs, kā tas nereti mums ir tagad.

Ance Gricmane, Talsos augusi jaunā māksliniece: «Lai gan ierados tikai pasākuma vidū, izstādē redzamie darbi man ļoti patīk. Pārlasot Bernāra Sordē CV, secināju, ka viņš pēc izglītības nav mākslinieks, tomēr atstāj ļoti labu iespaidu, izejot ārpus rāmjiem. Viņa darbi ļoti labi nolasās. Man tie raisa asociācijas ar ebreju genocīdu Latvijā. Daudzi no šiem darbiem ir ļoti spēcīgi, uzrunājoši, tostarp ar savām intensīvajām krāsām, kas tomēr ir acīm tīkamas. Tas viss cieši sasaucas ar autora filozofiskajām idejām.

Ilmārs Latkovskis, publicists, 12. Saeimas deputāts: «Pieslēdzos tikai 3. Da.zA, pirms kuras bija divas iepriekšējās meditācijas. Es tās vēroju, redzēju, bez tam biju lasījis Sordē grāmatu, kurā izklāstītās idejas mani aizrāva. Tās bija visai aizraujošas, saistītas ar Eiropas nākotni un šodienu. Protams, par dažām no tām var strīdēties, bet mani saistīja domu lidojums, uzstādījumi un arī iespēja darboties. Šāda multimediāla priekšnesuma forma mani interesē jau sen, jo tajā apvienots vārds, doma un mūzika. Jā, kaut kādā mērā šīs idejas var definēt arī kā utopiskas, turklāt mums attiecībā uz dažām no tām ir atšķirīga pieredze. Piemēram, attiecībā uz migrantiem un privātīpašumu. Taču mēs uz to skatāmies katrs no savas pieredzes. Mums tā diemžēl ir visai bēdīga, sāpīga saistībā ar okupācijas perioda migrācijas politiku, tomēr arī uz to var būt atšķirīgs skatījums, jo viena pieredze nekad nav visaptveroša. Bernāram acīmredzot ir cita pieredze un cerības, bet viņš, manuprāt, uzdod ļoti nopietnus mūsdienu Eiropas dzīves jautājumus. Mums ir samērā bēdīga pieredze arī cīņā pret privātīpašumu. Tas, par ko būtu vērts pārdomāt, ir iespēja ierobežot un stingrāk kontrolēt privātuma plosīšanos. Taču es droši vien neiestātos par to, ka personai nedrīkstētu piederēt, piemēram, privātmāja, būt sieva un bērni. Bet tās jau būtu galējas parodijas vai utopijas.

Izstādes autors Bernārs Sordē,

vaicāts, kāpēc viņš atkal ieradies Talsos, atbild, ka šodien tiešām juties visai savādi. No rīta pilsētā bija bēres, kas, viņaprāt, liecina par to, ka politiķi neesot labā līmenī. Sāpīgi redzēt, ka problēmas, kas saistītas ar māmiņām gaidībās, netiek pienācīgi risinātas. Bet atbilde uz jautājumu, kas visvairāk interesē viņu pašu, ir — stāvēt ar abām kājām uz zemes. Talsi tiešām ir pelnījuši, lai tos apciemotu un redzētu vairākkārtīgi — ļoti skaista pilsēta. Protams, tā savā ziņā ir virspuse, un jāredz arī viss pārējais, kas apslēpts aiz ārējās fasādes.

Bernāra Sordē izstāde «Transcendente II» Talsu novada muzejā būs aplūkojama līdz 9. septembrim.

