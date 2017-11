«Tonis» aicina: «Nāc zaļā pļavā!» 03.11.2017

Anna Ķīviča

anna@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

30. oktobrī Talsu bērnu un jauniešu vokālā studija «Tonis» svinēja lielu notikumu — veikalu plauktos nonācis talsenieka, dzejnieka un komponista Helmuta Feldmaņa nošu albums un disks «Nāc zaļā pļavā!». Oriģināldziesmas ieskaņojuši un albuma ilustrācijas veidojuši studijas audzēkņi.

Aicinājumu sadarboties vokālās studijas vadītāja Kristīne Broka-Meļķe saņēmusi pērn septembrī. Sekojis nopietns darbs, apgūstot repertuāru un to ierakstot skaņu studijā «FA». Tā kā dziesmas galvenokārt paredzētas pirmsskolas vecuma bērniem, arī to ieskaņošana uzticēta pašiem mazākajiem. Vidējā vecuma grupas meitenes iedziedājušas piebalsis jeb, kā pašas smej, bijušas «beku vokāls».

«Ieraksta laikā gan es, gan bērnu mammas uz ceļiem tupējām blakus bērniem, mēģinājām panākt, lai viņi nepagurtu. Bērniem bija grūti saprast, kāpēc ieraksts jāatkārto vismaz desmit reižu! Arī pēc koncertu ģenerālmēģinājumiem viņi mēdz jautāt: «Vai tagad brauksim mājās?» Bērni domā, ka, vienreiz nodziedot dziesmu, viss jau izdarīts,» par izaicinājumiem ierakstu procesā stāsta K. Broka-Meļķe. Redzot darba augļus, mazajiem par paveikto ir liels gandarījums. Turklāt dziesmas tiek liktas lietā — pirmatskaņojums Talsos izskanējis jau pērn Ziemassvētku laikā, bet vairāki audzēkņi, izpildot H. Feldmaņa kompozīcijas, guvuši panākumus konkursos.

K. Broka-Meļķe ir pārliecināta, ka albumā iekļautās dziesmas un notis būs noderīgas pedagogiem visā Latvijā. «Tās ir bērniem ļoti piemērotas. No vienas puses, pedagogiem pieejams daudz nošu, no otras — trūkst lipīgu dziesmu. Domāju, ka Helmuts par lipīgumu nevar sūdzēties. Šīs dziesmas bērnus aizrāva, viņi tās apguva ar lielu entuziasmu, līdz ar to bija viegli mācīt. Tuvojas Ziemassvētki, un man jau zvana pedagogi no vairākiem Talsu bērnudārziem. Zinu — Helmuta dziesmas rullēs,» ir pārliecināta pedagoģe.

Vokālo studiju «Tonis» šogad

apmeklē 30 jaunie dziedātāji vecumā no četriem līdz pat 20 gadiem. Daži to uzmeklējuši pēc panākumu gūšanas nopietnos konkursos, un ir gatavi mērot ceļu pat no Ventspils un Ogres. Ar audzēkņiem strādā divas pedagoģes — Kristīne Broka-Meļķe un Laura Krasucka. Topošo dziedātāju ikdiena ir visai noslogota. Jaunākā vecuma bērniem divas reizes nedēļā notiek grupas nodarbības, bet vienu reizi nedēļā — individuāla mācīšanās. Arī koncertu un konkursu netrūkst. «Drīz uzstāsimies uz kuģa «Tallink», kur izpildīsim Helmuta dziesmas. Kad būsim nokāpuši no kuģa, nākamajā dienā uzstāsimies valsts svētku koncertā Ķūļciemā. Cenšamies atsaukties uzaicinājumiem, jo katra uzstāšanās bērnos vairo pašapziņu, dod sparu. Var redzēt, ka populārākajās bērnu un jauniešu grupās dalībnieki uz skatuves ir tik atbrīvoti! Par to jāpateicas pieredzei,» uzskata studijas vadītāja.

Arī pedagoģes par darāmā trūkumu sūdzēties nevar. Katrs audzēknis gada laikā vidēji apgūst četras solo dziesmas. Repertuāru papildina arī kopdziesmas, un mācību gada beigās, visu saskaitot kopā, var tikai pabrīnīties, ka prātā izdevies paturēt 150 dziesmu! Jautāta, vai bērniem kādreiz rodas vēlme visam atmest ar roku un paslinkot, K. Broka-Meļķe atbild: «Domāju, ka šajā vecumā nenogurst. Manam dēliņam ir sports, mākslas skola, vokālā studija, bet deviņos vakarā viņš aizvien nav nomierināms. Bērniem ir daudz enerģijas. Labāk, lai viņi to liek lietā!»

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi kultūra

Komentāri