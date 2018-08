«Tomātu piedzīvojumi Dižmāras gadatirgū» 17.08.2018

Renāte Krauze

krauze@yahoo.com Tweet

Pagājušo sestdien, 11. augustā, Talsu pilsētā ar dziesmām, dejām un lustīgām tirgus andelēm, kas pulcē tirgotājus no malu malām, tika svinēts ikgadējais Dižmāras gadatirgus. Šogad tajā galvenā «varoņa» lomā tika celts un godināts mums visiem tik pazīstamais tomāts.

Kā pastāstīja Talsu tautas nama vadītāja

Dace Obodovska, Dižmāras gadatirgus notiek jau vairāk nekā divdesmit gadus. Viss kas jau ir godināts un cildināts no dārzeņu vidus. Šogad viņai ideja par tomātu radās, jo gribējies šiem svētkiem piedot mazliet karstasinīgu ritmu.

«Tā kā mums šogad ir ļoti karsta un saulaina vasara, kas piedod tādu dienvidniecisku piesitienu, kurš gan tam visam piestāv vēl labāk kā tomāts! Vispirms radās mākslinieciskā svētku sadaļas puse, un tad nāca ideja par dārzeni. Man šķiet, ka mūsu komanda ir trāpījusi desmitniekā, jo ir ļoti daudzas lietas, ko var sasaistīt un apspēlēt ar tomātiem, piemēram, kulinārijas šovs un tomātu izstāde Radošajā sētā. Ir brīnišķīgi, ka mūsu pusē dzīvo tik aktīvi un superīgi ļaudis, kas nebaidās iesaistīties un priecājas par iespēju piedalīties gan izstādē, gan Dižmāras gadatirgus rekorda «Lieltomāta» uzstādīšanā. Tas priecē!» sacīja D. Obodovska.

Visas dienas garumā

laukumā pie Talsu tautas nama skatītājus ar priekšnesumiem priecēja dažādi mākslinieki. Tika rādīti aizraujoši cirkus triki, izdejotas ugunīgas spāņu dejas deju studijas «Alegria» meiteņu pavadībā, kā arī ikviens klātesošais varēja baudīt samtainās un spēcīgās balss īpašnieces Inetas Rudzītes sievišķīgo dziedājumu. Kā burvīga «odziņa» visam pasākumam bija tā vadītājs — atraktīvais un pozitīvais Roberto Meloni.

Roberto stingrā uzraudzībā, kā arī žūrijas lomā iejūtoties Talsu novada domes priekšsēdētājam Dainim Karolam un Talsu novada domes deputātiem, pēc ilgas mērīšanas un svēršanas tika paziņots arī Dižmāras rekorda «Lieltomāta» ieguvējs. Šo titulu un galveno balvu — sēžammaisu no «FVK Mēbeles» ieguva tomātu audzētājs Valdis Pūliņš.

Bija padomāts arī par mazākajiem

Dižmāras tirgus apmeklētājiem. Radošajā sētā bērni varēja krāsot, veidot un radoši darboties dažādās darbnīcās, kamēr vecākiem savas kulinārās prasmes rādīja un dažādus ēdienus no tomātiem gatavoja šefpavārs Andris Jugāns. Ikvienam bija iespēja nogaršot gan ceptus tomātus ar lēcām un gaspačo, gan kaut ko pavisam neikdienišķu — tomātu saldējumu.

Kā atzina Dižmāras gadatirgus ikgadēja apmeklētāja, rīdziniece Vija Mežmale, šogad svētki esot īpaši izdevušies. «Kaut jau vairākus gadus nedzīvoju Talsos, gan pilsētas svētkus, gan Dižmāras gadatirgu ar ģimeni apmeklējam regulāri. Tā ir kļuvusi par tradīciju. Šogad abi šie pasākumi ir īpaši spilgti un krāsaini. Prieks, ka Talsi prot un var sarīkot tik skaistus svētkus gan talseniekiem, gan viesiem,» savās izjūtās dalījās Vija.

Arī pensionāre Valda no Talsiem atzina, ka Dižmāras tirgum šogad ir pievienotā vērtība. «Tirgum šoreiz ir savs pipariņš. Var just, ka par visiem un visu ir padomāts,» viņa sacīja, atzīmējot, ka pozitīvs jauninājums ir skatītāju krēsli ar atzveltnēm, kas, viņasprāt, esot pozitīvi, jo daudz ērtāk sēdēt un skatīties jaukos priekšnesumus.

Kad tirgus lustes beidzās un pasākuma programma pilsētas laukumā bija izskanējusi, Sauleskalna estrādē ikvienam interesentam bija iespēja baudīt Māras Zālītes un Ulda Marhilēviča traģikomisko dziesmu spēli divās daļās «Tobāgo», bet vakara izskaņā griezties enerģiskos dejas ritmos un kārtīgi izlocīt kājas simtgades zaļumballē kopā ar grupu «Bloody Mary» («No Boundaries») un DJ Gaspačo (DJ Igors).

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Dižmāras gadatirgus 2018

Komentāri