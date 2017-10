«To, ko cilvēks nevar īstenot ārzemēs, viņš var realizēt dzimtenē» 24.10.2017

Atbildes uz jautājumu «Kāpēc ir vērts būt un dzīvot Latvijā?» ir dažādas — vienam aizbraukt neļauj tuvinieku atbalsts, citam — mīlestība pret zemi, kurā viņš atrodas, un vēl kādam — iespēja būt pirmajam. Lai vai kā, daļa cilvēku šos iemeslus neredz vai nevēlas saskatīt un labāku dzīvi turpina meklēt citviet. Šī iemesla dēļ 13. oktobrī Talsu novada pašvaldības administratīvā centra Lielajā zālē tika aizvadīta diskusija, kurā tikās Dundagas, Mērsraga, Tukuma, Ventspils un Liepājas novada pedagogi — tālākizglītotāji un jaunieši.

Diskusija tika īstenota Valsts izglītības satura centra, Mūžizglītības un kultūras institūta «Vitae» un Talsu novada bērnu un jauniešu centra sadarbības projektā «Pilsoniskā līdzdalība un labo darbu maratons». Dienas pirmajā pusē norisinājās nodarbības, kuru laikā ar neformālās izglītības metodēm sanākušie apguva un praktizēja argumentācijas un aktīvās klausīšanās elementus, prasmi pamatot viedokli, īstenoja ideju tirdziņu par to, kādas aktivitātes notiek citās Latvijas skolās jauniešu aktīvai iesaistei un līdzdalībai, apguva jautājumu uzdošanas prasmes un sagatavojās dienas otrajai daļai, kā arī strādāja grupās un vienojās par pienākumu sadali diskusijas laikā. Pedagogiem nodarbību vadīja aktrise Anna Šteina, savukārt jauniešiem — radošās un kritiskās domāšanas treneris un mentors Rolands Ozols.

«Ir svarīgi nezaudēt to, kas mums ir»

Turpinājumā sekoja Virbu pagasta jauniešu labo darbu pieredzes stāsti un diskusija, kurā interesenti varēja iepazīties ar fotogrāfu Aināru Mazjāni, mācītāju Mārtiņu Burki-Burkevicu un Talsu novada domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku administratīvajos, finanšu un izglītības jautājumos Daini Karolu.

Pirmā ar savu projektu — «Esi drošs, košs un draudzīgs» — klātesošos iepazīstināja Marta Prūse. Tā mērķis bija sekmēt skolēnu zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem un veicināt atbildīgu rīcību par savas un citu cilvēku dzīvības un veselības saglabāšanu. Projekta laikā tika izveidots riteņbraukšanas laukums ar ceļazīmēm un šķēršļiem, kur praktiski apgūt ceļu satiksmes noteikumus un drošu braukšanu, kā arī labiekārtota Virbu pamatskolas teritorija. Pēcāk Inga Lavrinoviča pastāstīja par jauniešu iniciatīvu projektu «Daudziem dūmiem jāiziet cauri, lai uguni redzētu», kura mērķis bija izveidot ugunskura vietu pie Virbu pamatskolas un labiekārtot skolas apkārtni. Noslēgumā projektu «Draudzības maiss» prezentēja Sabīne Vīlaka. Projekta rezultātā tika īstenoti pieredzes apmaiņas pasākumi starp jau­niešu organizācijām Talsu novadā.

Diskusiju atklāja Dainis Karols, kurš ir arī Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Jaunsardzes departamenta 1. novada nodaļas vadītājs. Viņš atzina, ka ir patīkami atrasties jauniešu vidū, jo liela daļa viņa dzīves ir saistīta ar jauniešiem, viņu apmācību un tālāko dzīves gājumu. «Atbildi uz jautājumu «Kāpēc ir vērts būt un dzīvot Latvijā?» varētu dalīt divās daļās — tā ir vide un iespējas. Pāri šīm lietām ir mīlestība. Vidi veidojam mēs paši, un to nevar sastapt nekur citur kā dzimtenē. Ar to nedomāju kalnus, okeānus un jūras. Vide ir tā, uz kā cilvēks būvē dzīvi. Otra lieta ir iespējas. Pirms kādiem gadiem satiku vācieti, kurš dzīvo Latvijā. Uz jautājumu: «Kādēļ jūs pārcēlāties uz Latviju?» viņš teica: «Es esmu arhitekts. Mēs Vācijā esam trīs tūkstoši arhitektu, tur nevaru izpausties.» Viņš šeit īsteno iespējas, ko lielā valstī nevarētu,» uzsvēra D. Karols. Viņaprāt, ir normāli, ka cilvēki meklē iespējas ārpus dzimtenes — šis posms ir jāizdzīvo, taču svarīgākais ir atgriezties. To, ko cilvēks nevar īstenot ārzemēs, viņš var realizēt dzimtenē.

Viens no populārākajiem iemesliem, kāpēc cilvēki atgriežas, ir vēlme nezaudēt latviskumu. «Kad ģimene, kurā auga četri bērni, atgriezās Latvijā, trīs no viņiem vairs nemācēja latviešu valodu. Uz jautājumu: «Kas jūs atveda atpakaļ uz dzimteni?» viņi atbildēja, ka vēlas, lai bērni augtu dzimtenē. Ir svarīgi nezaudēt to, kas mums ir. Jauniem cilvēkiem ir tā brīnišķīgā iespēja mācīties no citu pieredzes, un nepiekrītu apgalvojumam, ka viss ir jāizbauda uz savas ādas,» atklāja D. Karols.

«Latvijā iegūt atpazīstamību ir daudz vieglāk»

Pēcāk savā stāstā dalījās kāzu un portretu fotogrāfs Ainārs Mazjānis, kurš jautājumu — «Kādēļ ir vērts būt un dzīvot Latvijā?» uzdod sev gandrīz katru nedēļu. Ainārs piedzima Rīgā, taču, mācoties 6. klasē, kopā ar vecākiem pārcēlās uz Talsiem. Pēc tam viņš Rīgā sāka mācīties reklāmas dizainu un pabeidza skolu ar ļoti labām sekmēm. Sākot strādāt, Ainārs saprata, ka viņam vēl daudz jāmācās. Tā kā viņš savā nozarē nebija pietiekami labs un valstī sākās krīze, viņš pieņēma lēmumu doties uz Angliju. «Sākumā domāju aizbraukt uz trim mēnešiem un paskatīties, kā cilvēki dzīvo citur. Vienīgais, ko zināju par Angliju, ir tas, ka tur ir migla un visi dzer tēju. Domāju — aizbraukšu, paskatīšos, pastrādāšu, nopelnīšu lielo žūksni, atbraukšu atpakaļ un būšu bagāts. Nokļūstot Anglijā, sāku strādāt noliktavā, kur ieguvu pirmo pieredzi. Tā vienlaikus bija gan sliktākā, gan labākā pieredze manā mūžā. Tur uzreiz nevienam nedod sapņu darbu, un tas, ko cilvēks ir mācījies, nevienu neinteresē. Otrajā vai trešajā nedēļā 4.00 sēdēju un domāju, vai tam visam ir jēga, taču tad saņēmu algu un iesēdos. Laikam ejot, pienākumi mainījās, un pienāca brīdis, kad mani atlaida tādēļ, ka biju lēns. Man visu patīk darīt lēni un pareizi, bet viņiem vajadzēja tikai miesu, kas kustas,» atcerējās A. Mazjānis. Pēc laika viņš sāka strādāt darbā iekārtošanas aģentūrā, kur guva interesantu pieredzi. Viņa pārraudzībā atradās no 50 līdz 120 cilvēkiem, un, braukājot pa darbavietām, Ainārs redzēja, cik dažādi ir latvieši. Stāsti bija atšķirīgi, taču visiem bija kas kopīgs — cilvēki strādāja piespiedu kārtā un bieži vien nespēja izturēt tik lielu fizisko slodzi.

Ar laiku Ainārs pārcēlās uz Londonu un sāka pievērsties savam vaļaspriekam — fotografēšanai. Klientu bija daudz, taču izsisties šajā jomā viņam tā arī neizdevās. «Mans sapnis bija aizbraukt uz Londonu, kļūt par superfotogrāfu un dzīvot laimīgi, taču sapratu, ka tas nav tik viegli. Tad pienāca laiks, kad mums ar sievu pieteicās bērns, un bija jāsāk domāt, ko darīt ar savu dzīvi. Sapratu, ka nevaru strādāt tikai tāpēc, lai nopelnītu naudu. Tā izlēmu pārcelties uz Latviju un kļūt par pilna laika fotogrāfu. Atgriežoties sapratu, ka Anglijā to nekad nebūtu izdarījis, bet te ir maza valsts un iegūt atpazīstamību ir daudz vieglāk,» atzina A. Mazjānis.

«Ja te ir slikti, ko tu dari, lai būtu labi?»

Diskusijas noslēgumā sanākušos uzrunāja mācītājs Mārtiņš Burke-Burkevics. «Savu pirmo pieredzi ieguvu tad, kad man bija jādodas mācīties uz Rīgu. Toreiz mans tēvs teica tā: «Mārtiņ, ir labi cilvēki, ir slikti cilvēki un ir rīdzinieki.» Sākumā biju satraucies, taču tam visam pamatā ir jāliek motivācija — kāpēc es to daru? Ja mēs domājam par došanos prom no Latvijas, gribu pieminēt ceturto bausli, kurš saka — godā savu tēvu un māti, ka tu ilgi dzīvo tajā zemē, ko Dievs, tas Kungs, tev ir devis. Tātad katram pašam ir jānes atbildība par to zemi, kurā viņš dzīvo. Ja cilvēks grib braukt prom, viņam sev ir jāuzdod jautājums — kāpēc? Savā laikā strādāju bankā, un man diezgan daudz bija jārunā ar skolēniem. Parasti uzdevu jautājumu: «Kas tu gribi būt un ko tu šobrīd dari, lai sasniegtu rezultātu?» Ja cilvēks vēlas aizbraukt no Latvijas tāpēc, ka te ir slikti, tad ir jautājums — ko tu dari, lai būtu labi?» retoriski jautāja M. Burke-Burkevics. Studiju laikā viņš vasarās brauca uz Zviedriju un Norvēģiju, kur krāsoja mājas un pelnīja naudu studijām, taču viņa mērķis bija dzīvot un strādāt Latvijā. Mācītājs uzskata, ka iemesli, kādēļ cilvēki aizbrauc, ir dažādi, taču liela daļa cilvēku nevēlas uzņemties atbildību par savu rīcību.

«Mans brālis pirms diviem gadiem nokārtoja sertifikātu, lai varētu veikt apkopi vēja ģeneratoriem un šobrīd atrodas Vācijā. Viņš katru dienu skatās, kāds ir vēja ģeneratoru stāvoklis, lai nopelnītu naudu un Latvijā attīstītu savu uzņēmējdarbību. Viņam nav vēlmes dzīvot ārpus Latvijas, viņam nav vēlmes pelnīt naudu svešai zemei. Ja tu ieraugi iespēju gūt pieredzi vai līdzekļus, lai attīstītos šeit, es saku — super, bet, ja tu ieraugi, ka te ir slikti un gribi braukt prom, tad kāda ir tava atbildība?» prāto M. Burke-Burkevics.

