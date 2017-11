«To, ka nevēlos bērnus, zināju jau bērnībā» 24.11.2017

«Mazotnē, spēlējoties ar lellēm, vienmēr domāju, ka būšu aukle, pieskatīšu un rotaļāšos ar bērniem, bet mamma nebūšu,» atceras talseniece Anna (vārds mainīts). Viņasprāt, ja vīrietis nevēlas bērnu, sabiedrība to uztver kā kaut ko pašsaprotamu, taču, ja sievietei ir šāda nostāja, viņa tiek kaunināta, un visbiežāk to dara citas daiļā dzimuma pārstāves. Šī iemesla dēļ sievietes baidās atklāti paust viedokli.

«Man patīk bērni, varu ar viņiem rotaļāties, pieskatīt, bet savus negribu, vismaz pagaidām ne. Varbūt to sauc par mātes instinkta trūkumu. Galvenos iemeslus ir grūti nosaukt — to ir daudz un tajā pašā laikā tas ir vesels iemeslu kopums,» skaidro Anna. Viens no tiem ir neziņa par nākotni. Lai demogrāfiskā situācija Latvijā uzlabotos, jārada tāda vide, kas iedzīvotājiem ļautu justies ekonomiski un finansiāli stabili. Šobrīd nav zināms, vai pēc pieciem vai desmit gadiem vēl būs slimnīcas un profesionāli mediķi, pie kuriem vajadzības gadījumā vērsties. Slimnīcu skaits tiek samazināts, un viss ir centralizēts, un neziņa par nākotni kļūst tikai lielāka. Anna nevēlas domāt, kas notiktu, ja viņai pašai vajadzētu kādu medicīnas pakalpojumu, nemaz nerunājot par bērna pakļaušanu šādam riskam. Līdzīga situācija, viņasprāt, vērojama izglītības sistēmā — katru gadu tiek īstenotas dažādas izmaiņas, un tas veido neatbilstošu vidi bērnu radīšanai un audzināšanai.

«Man nav izjūtas, ka es bērnam

varētu kaut ko iemācīt vai nodot zināšanas par pasauli, dzīvi un lietu kārtību. Iespējams, vēl neesmu atradusi īsto partneri, ar kuru gribētu radīt kopīgus bērnus. Viens no iemesliem varētu būt arī tas, ka man patīk būt vienai — izbaudu vienatni un sāku justies emocionāli vai pat fiziski slikti, ja kādu laiku nav izdevies pabūt prom no cilvēkiem. Manuprāt, ar bērnu, it īpaši mazuli, tas vispār nav iespējams,» prāto Anna.

Viņas partneris pret šo lēmumu neiebilda, un, tā kā bērni abu redzeslokā nav ne tuvākā, ne tālākā nākotnē, pārāk bieži par šo tematu viņi nerunā.

Anna uzskata, ka, ja vīrietis nevēlas bērnu, sabiedrība to uztver kā kaut ko pašsaprotamu, taču, ja sievietei ir šāda nostāja, viņa tiek kaunināta, un visbiežāk to dara citas daiļā dzimuma pārstāves. Šī iemesla dēļ sievietes baidās atklāti paust viedokli. «Nevarētu teikt, ka izjūtu spiedienu, bet pēdējā laikā jautājumus par bērniem un nākotnes plāniem dzirdu aizvien biežāk — «Kad tad precēsieties, tik ilgi jau esat kopā?»; «Kā ar bērniem?». Jautājumi izskan gan no radu, gan draugu puses. Tā kā gandrīz visiem draugiem pēdējā gada laikā ir piedzimuši bērni, no viņu puses tos dzirdam īpaši bieži,» atzīst Anna. Viņasprāt, cilvēki nevēlas pieņemt šādu nostāju, jo nesaprot, kā cilvēks var būt laimīgs bez bērniem un kā vienam pašam var nebūt garlaicīgi. Jauniete pazīst cilvēkus, kuru dzīves uztvere ir līdzīga, taču apzinās, ka tādu nav daudz. Daļa cilvēku lēmumu par bērniem pieņem nepareizu iemeslu vadīti — viņi ir pārliecināti, ka, ģimenē ienākot bērnam, visas nesaskaņas atrisināsies, dzīve kļūs interesantāka un viņi varēs vēlreiz atgriezties bērnībā, taču tā ir tikai ilūzija.

Par biežāk sastopamajiem iemesliem,

kāpēc sievietes nevēlas bērnus, Anna sauc mātes instinkta neesamību, nevēlēšanos izdarīt izvēli starp karjeru un ģimeni, bailes no fiziskām sāpēm un diskomforta, nestabilitāti ģimenē, bailes zaudēt pievilcību, nevēlēšanos veltīt laiku sadzīvei un rūpēm par bērnu, bailes par bērna veselību un nedrošību par rītdienu ekonomisku apstākļu dēļ.

Laikmets un vērtības ir mainījušās, cilvēki runā par vienlīdzību starp vīrieti un sievieti, un bieži vien vairs neatliek vietas bērnam. Ja ģimenē abi partneri strādā pilnas slodzes darbu un labi pelna, ar laiku var zust motivācija radīt bērnus, jo mūsdienās ir neskaitāmi daudz iespēju, kā tērēt naudu pašu vēlmēm un vajadzībām. Iepriekšējām paaudzēm (pirms 100—150 gadiem) bērni bija dzimtas un lauku saimniecības turpinājums, taču mūsdienās bieži vien laukos vairs nav jaunu cilvēku.

Anna uzskata, ka ar vārdu «demogrāfija» liela daļa iedzīvotāju saprot bērnu dzemdēšanu, bet tas ir daudz plašāks jēdziens. Tā kā daļa iedzīvotāju ir izglītojušies padomju laikā, kad skolās nerunāja par demogrāfiju, viņiem nav plašāka priekšstata par šo zinātni. Arī mūsdienās demogrāfijas jēdziens tiek pieminēts tikai ģeogrāfijas stundās. «Lai demogrāfiskā situācija Latvijā uzlabotos, jāpiešķir lielāka nozīme ģimenei, dzimtai un tās turpināšanai. Šobrīd pastāvošā izglītības sistēma, ražojot strādniekus, paklausīgus darbiniekus un karjeristus, panāk to, ka ģimene attiecībā pret citām dzīves jomām tiek atstāta otrajā plānā,» norāda Anna.

Dzimstības rādītājus, viņasprāt, ietekmē

vairāku faktoru kopums. Nelielā mērā to ietekmē jaundzimušo mirstība un darbspējīgo iedzīvotāju samazināšanās, savukārt lielākā mērā — sievietes izglītības līmenis, nestabilitāte ģimenē, nabadzības līmenis, sociālais atbalsts, populācijas novecošanās un ekonomiskā labklājība. Ģimenes pabalsta apmēru Anna vērtē kā nepietiekamu.

«Man nav skaidrs, kādam mērķim pabalsts par pirmo bērnu ir paredzēts. Nespēju iedomāties, ko par šādu naudu var nopirkt. Tas, ka par pirmo bērnu no gada līdz 19 gadu vecumam tiek maksāti 12 eiro, ir kaut kas man nesaprotams. Varbūt pirmajos bērna dzīves gados tēriņi nav tik lieli, var iztikt ar aizdotām lietām, bet pusaudža gados ir skola, ārpusskolas nodarbības, sabiedriskā dzīve. Pabalsts nav pietiekami liels, lai vecāki to varētu nosaukt par valsts atbalstu — viss vajadzīgais tāpat jāpērk par savu algu. Pabalsta apmērs un ekonomiskā situācija, manuprāt, ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēki izvēlas dzīvot bez bērniem — bailes no tā, ka ikmēneša ienākumi būs jādala nevis uz diviem, bet vismaz trim cilvēkiem un bērnus nebūs iespējams uzturēt, ir pārāk lielas,» sašutumu neslēpj Anna.

