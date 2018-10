Tiņģernieki sasparojušies — neatdos bērnudārza filiāli bez cīņas 09.10.2018

2. oktobrī Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka Normunda Tropiņa pieņemšanas laiks Īves pagasta pārvaldē pārauga plaši apmeklētā iedzīvotāju sapulcē. Tajā visu paaudžu Īves pagasta ļaudis iestājās pret Valdemārpils pirmsskolas izglītības iestādes «Saulstariņš» Tiņģeres filiāles slēgšanu, kritizēja situāciju, ka jaunajām ģimenēm nav iespējas Tiņģerē iegādāties dzīvokli, kā arī pauda sašutumu par nekvalitatīvi uzbūvēto brīvdabas estrādi un citām problēmām.

«Talsu Vēstis» jau informēja, ka pieņemts konceptuāls lēmums no 1. novembra slēgt bērnudārza filiāli Tiņģerē, jo no septembra to apmeklē vien septiņi bērni. Tiņģernieki pauda, ka iebilst pret šādu lēmumu, jo jau vairākus gadus esot zināmi iemesli, kāpēc vecāki ir spiesti izņemt savus bērnus no Tiņģeres filiāles, par tiem esot informēta arī iestādes vadītāja, tomēr nekāda darbība nav sekojusi. Klātesošās mammas atklāja: «Jau pirms pāris gadiem vecāki sūdzējās Valdemārpils bērnudārza vadītājai. Sūdzības bija par vienas audzinātājas attieksmi pret bērniem — raustīšanu, kliegšanu. Cerējām, ka kaut kas mainīsies, bet atbilde bija: «Kurš tad te nāks un strādās?» Bija ģimenes, kuras tā arī pateica: «Kamēr viņa strādās, es savus bērnus tur nekad nevedīšu.»»

Risinot šo problēmu, esot iespējams, ka šīs ģimenes atkal saviem bērniem izvēlētos Tiņģeres filiāli.

Sapulcē piedalījās viena no ģimenēm, kura apliecināja gatavību spert šādu soli, labprāt neturpinot savus divus bērnus vadāt uz pirmsskolas izglītības iestādi Pastendē.

Otra sūdzība saistījās ar filiāles darba laiku, kas esot citādāks, nekā pirmsskolas izglītības iestādei Valdemārpilī, un strādājošiem vecākiem nepiemērots. «Ja darba laiks ir no 7.30 līdz 17.30, tad uzskatu, ka tas nav bērnudārzs, tā ir pieskatīšanas grupiņa,» pauda kāda mamma. «Šai audzinātājai bija ieradums jau 16.00 ar bērniem stāvēt pie vārtiņiem un gaidīt, kad vecāki viņus izņems! Vecākiem bija iedzīts stress, ka jau 16.00 bērni jāsavāc!» stāstīja cita mamma. «Par šo jautājumu būtu bijis vajadzīgs runāt ar iestādes vadītāju,» aizrādīja N. Tropiņš. Klātesošie apgalvoja, ka viņi to arī darījuši, bet atbilde bijusi gluži vai: «Ja jums kaut kas nepatīk, varat vest bērnus uz Valdemārpili, jo tur bērnudārzs strādā ilgāk.» «It kā runa nebūtu par vienu iestādi…» tiņģernieki bēdājās.

Iepriekš tika publiskota

Talsu novada izglītības pārvaldes sniegtā informācija, ka sarunā par gaidāmo lēmumu Tiņģeres filiāles audzēkņu vecāki pauduši izpratni par situāciju, tāpēc N. Tropiņš bija pārsteigts, kas gan mainījies. «Interesanti ir tas, ka jūs šo sarunu neesat mēģinājuši sākt ātrāk vai ka ar jums šis jautājums nav izrunāts līdz galam. Informācija bija pavisam cita — ka vienai ģimenei ir tāds variants, otrai citādāks, trešajai vēl kāds, bet principā visiem ir varianti, izņemot vienu mammu, kura bija uzrakstījusi iesniegumu par to, ka var aizvest bērnu uz Valdemārpils bērnudārzu, bet atpakaļ netiek. Tā ir informācija, kāda ir manā rīcībā. Ja tā nav taisnība, tad sāciet stāstīt, kam ir problēmas, — vienam vai visiem! Vai arī — esmu maldināts un man ir sastāstīti pekstiņi par to, ka jums šāda saruna ir bijusi, kurā teicāt, ka jums ir iespēja bērnus atstāt arī citur? Jūs teicāt kategoriski: «Nē, mums variantu nav, mums vajag šo bērnudārzu!» vai arī saruna virzījās uz to, ka iespējas pastāv?» viņš centās aptvert situāciju.

Kāda mamma, kuras divi bērni apmeklē Tiņģeres filiāli, atklāja, ka viņa strādā maiņu darbu no 8.00 līdz 22.00. No rīta viņa varētu bērnus nogādāt citā bērnudārzā, bet pakaļ viņiem aizbraukt, protams, nevarētu, tātad tas jādara kādam tuviniekam, pie tam — ar personīgo automašīnu, ja tāda būtu. Pat transportu, ar kuru tiek vadātas pusdienas bērnudārza Tiņģeres filiālei, regulāri izmantojot arī pagasta iedzīvotāji, lai tiktu laikus atpakaļ uz mājām, ņemot vērā, ka transporta kustība te ir ierobežota.

Kad iepriekš vecākiem bijusi saruna ar izglītības pārvaldi, viņi esot nostādīti fakta priekšā: filiāle tiks slēgta, ja netiks atrasti vēl trīs bērni, lai varētu nokomplektēt desmit bērnu grupu. «Jā, mēs saprotam situāciju, bet tā mums neko neatrisina,» atgādināja viena no mammām.

Īves pagasta ļaudis vēlējās

uzklausīt arī pārvaldes vadītāja An­dra Grīnberga viedokli par šo jautājumu. «Labi jau būtu, ja bērnudārzs paliktu. Es to tikai atbalstu! Bet, ja nevar filiāli nodrošināt ar bērniem… Šo sapulci vajadzēja rīkot pirms mēneša vai diviem kopā ar izglītības pārvaldi un bērnudārza vadītāju, un risināt šos jautājumus,» viņš sprieda. Tiņģernieki apgalvoja, ka saruna būtu notikusi jau septembrī, bet tad N. Tropiņš attaisnojošu iemeslu dēļ nav varējis Tiņģerē ierasties.

To, ka bijušas sūdzības par vienu no audzinātājām, pārvaldes vadītājs uzzināja vien tovakar sapulcē. «Vadītājai būtu vajadzējis šo problēmu risināt. Ja pati netika galā, varēja pārvirzīt problēmu tālāk,» A. Grīnbergs vērtēja. Iestādes vadītāja sapulcē nepiedalījās, bet tiņģernieki apliecināja, ka viņa bijusi informēta par to, ka tiks runāts par bērnudārzu, vien nav varējusi ierasties.

«Šis jautājums no jauna jāaktualizē,» teica N. Tropiņš. «Dzirdot šo visu, varu vien secināt, ka lēmums ir bijis pārsteidzīgs. Kaut kas nav ticis izrunāts līdz galam, nav tikuši izrunāti visi varianti un visas iespējas,» viņš konstatēja. Esot svarīgi kopā ar Valdemārpils pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju un izglītības pārvaldi saprast, kā tālāk rīkoties. Tika nolemts jau nākamajā nedēļā tikties uz vēl vienu sarunu, šoreiz pieaicinot arī citus vecākus, kuri jutušies spiesti izņemt bērnus no Tiņģeres filiāles.

«Nebija pilnīgas informācijas,» tiņģernieki sprieda. «Tas nozīmē, ka jums klibo komunikācija. Cits citam kaut ko pasaka, bet tikai šajā brīdī īsti redzat, kādā situācijā mēs esam,» norādīja kāda sapulces dalībniece. «Jāizrunā šīs lietas par jaunu, cenšoties atklāt, kurš kurā brīdī kādu nav sapratis,» piekrita N. Tropiņš.

Spriežot, ka ar bērnudārza

grupas slēgšanu Tiņģerē zudīs viens no instrumentiem, kā jaunās ģimenes motivēt šai vietā apmesties uz dzīvi, vietējie minēja vēl vienu saistītu problēmu — tie, kuri vēlas Tiņģerē dzīvot, saskaroties ar grūtībām iegādāties mājokli, lai gan daudzdzīvokļu mājās stāvot tukši, pašvaldībai piederoši dzīvokļi. «Atgriezāmies no Rīgas un pagājušajā gadā pieteicāmies uz iespēju atsavināt vienu no šiem dzīvokļiem. Pašvaldība atsūtīja atbildi, ka nevaru ko tādu pieprasīt, jo neesmu ne maznodrošināta, ne trūcīga. Par laimi, atbrīvojās privāts dzīvoklis, ko varējām iegādāties,» pieredzē dalījās kāda jauna sieviete. Dzīvoklis, ko viņas ģimene vēlējās atpirkt no pašvaldības, ticis piešķirts kādai romu tautības ģimenei, bet tas nemaz netiekot izmantots. Tobrīd trīs ģimenes pieteikušās uz pašvaldībai piederošu dzīvokļu atsavināšanu, bet tas izdevies tikai vienai. N. Tropiņš solīja noskaidrot, kas par lietu. «Pašvaldībai nevajadzētu vienkārši turēt tukšus dzīvokļus,» viņš teica. Zinot, ka uz mājokļiem ārpus novada centra neraujas pat tie, kuru situācija šķiet spiedīga, vajagot būt priecīgiem, kad kāds pats vēlas tajos apmesties.

Tika runāts arī par to, kas notiktu ar to ēkas daļu, kurā pašlaik atrodas bērnudārzs, gadījumā, ja Tiņģeres filiāli slēgtu. Priekšlikumi esot, tostarp par cita veikala atvēršanu Tiņģerē, bērnu un jauniešu dienas centra izveidi un daža pulciņa darbības pārvietošanu uz bērnudārza ēku, lai pilī atbrīvotos telpas, kur izveidot, piemēram, guļasvietas, piedāvājot jaunas iespējas Tiņģerei kā tūrisma galamērķim un kāzu svinību vietai.

Tomēr par iespējamību, ka bērnudārza filiāli varētu slēgt, neapmierinātību pauda arī cienījamākā vecuma tiņģernieki, kuriem pirmsskolas vecumā nav ne bērnu, ne mazbērnu. «Toties man ir ļoti svarīgi, lai būtu sabiedrība apkārt, lai varu baudīt kultūru un tamlīdzīgi. Ja šeit nebūs bērnu, nebūs arī cilvēku! Ja nebūs bērnudārza, ģimenes pamazām aizies, un arī pils, šī skaistā ēka, vairs nevienam nebūs vajadzīga. Tiņģerē jau stāv divas ēkas tukšas… Esmu ļoti neapmierināta,» norādīja kāda kundze.

Bija sakrājušies arī jautājumi

par pavisam citām tēmām — par atkritumu konteineru kapos un lielāka gabarīta atkritumu tvertni Tiņģeres centrā, par apkuri daudzdzīvokļu namā un apkures katlu bērnudārza ēkā, par daža brūkoša pagasta ceļa slikto stāvokli un to, ka tiņģernieku ļoti iecienītie pagasta sporta svētki šogad nav bijuši tādi, kā ierasts. Tika runāts arī par to, ka nepieciešams «legalizēt» Tiņģeres sporta entuziastus, kuri izveidojuši sporta zāli bērnudārza ēkas otrā spārnā un nupat paši to par saviem līdzekļiem izremontējuši. Tas pavērtu iespējas piesaistīt finansējumu un neviens nevarētu arī pateikt, ka viņi jau pagastā oficiāli neskaitās nekas.

Tiņģernieki pauda sašutumu arī par jauno brīvdabas estrādi. «Kas būs ar mūsu estrādi? Taisīja, taisīja, ķep-ļep, asfalts uzliets, gar asfalta malām kalniņi uz augšu, ūdens smeļas kalošās, ja apsēstas pirmajās rindās… Vai tad būvuzraugs to neredzēja?» viņi cits caur citu uzskaitīja nepilnības. «Ko lai saku? Finanses projektam tika arvien samazinātas, tas bija par dārgu un vēl tas bija par dārgu… Sākumā bija normāls projekts, bet, samazinot finansējumu, palika tāds, kāds palika. Būvnieks ir uztaisījis pēc projekta. Kāds tas bija, tā ir uztaisīts,» sacīja A. Grīnbergs. «Diez vai projektā bija asfalts ar bedri…» sapulces dalībnieki iebilda. Tagad nākoties stādīt jaunas tāmes, lai par papildu finansējumu labotu pārāk stāvās uzejas starp solu rindām un sakārtotu citas lietas estrādē, kura neapmierina nevienu. «Kāpēc pārvaldei jālabo tas, ko citi slikti paveikuši? Vai nav nevienas institūcijas, kura varētu arī būvvaldei norādīt uz kļūdām?» tiņģernieki apšaubīja gan būvuzrauga, gan būvvaldes kompetenci, ja reiz ir iespējams par paveiktu atzīt nekvalitatīvi un neadekvāti padarītu darbu. Viņi bija neizpratnē, kā var būt, ka projektu vispirms apstiprina, bet vēlāk aizrāda, ka uzeju slīpums starp solu ejām neatbilst normatīvajiem aktiem.

Arī N. Tropiņš piekrita, ka sevi cienošam būvniekam un būvuzraugam būtu jārunā, redzot, ka projektā kaut kas ir aplami, bet tiņģernieku stāstītais ļauj noprast, ka šajā gadījumā nav bijis līdzēts pat ar to, ka viņi projekta īstenošanas procesā notikušajās sapulcēs rādījuši fotogrāfijas ar fiksētajām aplamībām. Ticis solīts skatīties stingrāk, tomēr tas nav noticis.

«Pagaidām liekam nevis punktu,

bet daudzpunkti,» aicināja N. Tropiņš un pateicās tiņģerniekiem par problēmu risinājumu meklēšanas sarunās ieguldīto laiku, nepukstot katram savās mājās. «Mums jau nekurina, tāpēc mājās nesēžam,» uz atvadām visus vēl sasmīdināja kāds tiņģernieks.

