28. janvāra vakarā plašs skaisti tērpušos dāmu un kungu pulks jau sesto reizi tikās Tiņģeres pils ballē. Pēc balles uzklausījusi daudz pateicības vārdu, galvenā pils dāma Vita Krauze neslēpa, ka tā arī šo gadu laikā nav sapratusi, kas ir šī īpašā notikuma izdošanās pamatā. «Vieni min īpašu auru un mājīgumu, citi slavē mūsu izdomu,» viņa atklāja.

Ierodoties laikus un piesēžot iepretim zāles durvīm, tūdaļ top skaidrs, ka pils balle ir arī garo vakartērpu parāde. Mūsdienu sievietes baronu laika dāmām kaunu nedara, un viņām blakus ir eleganti kungi. Ne jau velti visu janvāri dažā Talsu audumu veikaliņā konstatēts: ja kāda sieviete iegādājas mežģīnes vai citu smalku drānu, tātad viņa pošas uz Tiņģeres pils balli!

Starp tuvāku un tālāku viesu sagaidīšanas (katrs te tiek pieteikts un stādīts mājiniekiem priekšā)

V. Krauze pagūst pačukstēt, ka vērtīgi būtu bijis pils zālē ielūkoties nieka divas dienas iepriekš — tad te bijusi nevis pils, bet gan šūšanas ateljē gaisotne, pa visām steidzot pabeigt krāšņos pils dāmu tērpus! Kad gan vēl, ja ne pēdējā brīdī tiem jātop, lai būtu šūdināti pēc visjaunākajām modes aktualitātēm?!

Mirkli vēlāk uz skatuves tiek iedegtas sveces, un kārtējais ceļojums laikā var sākties. Lai tas visiem iesaistītajiem būtu gana tīkams, četri kungi klātesošos iepazīstina ar sava veida iekšējās kārtības noteikumiem. «Augsti godājamie kungi, cienījamās kundzes, jaunkundzes un jaunskungi, jūsu augstsirdības! Viena no svarīgākajām muižas viesu uzvedības manierēm ir smaids. Tā ir dāvana, kuru varat dāsni dāvāt katrā muižā spertajā solī,» atgādina pirmais.

Otrs klāsta, ka pieklājīgu muižas viesi raksturo lēna un rāma gaita. «Lai drudžaina steiga neatņemtu cienīgu stāju!» viņš novēl. Lai kopējais miers netiktu traucēts, trešais iesaka nepacelt balsi, nemētāties ar vulgaritātēm, nevicināties ar ārējām ekstremitātēm un neļaut trokšņot līdzi atnestajiem aparātiem. Ceturtais bilst, ka džentlmenim sarunā ar citiem neklājoties runāt par savu svarīgumu, bet gan to, kas interesants visiem. «Iespējamās sarunu tēmas: grāmatas, viesības, metafizika, ceļojumi vai laika ap­stākļi,» viņš iesaka. Jautājumus citiem viesiem nevajagot uzdot tieši, bet aplinkus, izvairoties no tēmām, kas otru var aizskart vai apbēdināt. Un kur nu vēl visi priekšraksti, lai zinātu, kad dāmai skūpstāma roka, kad tās priekšā palokāma galva vai paceļama cepure, kad citam džentlmenim paspiežama roka un tamlīdzīgi!

Noteikumi ir laba lieta,

tomēr vēstures lappušu šķirstīšana atgādina kungu mūžīgās kāršu spēles, kurās savulaik nekas nav šķitis gana vērtīgs, tāpēc paspēlēta pat Tiņģeres muiža. Sak’, neies taču muižas dēļ godu zaudēt! Bet — kas vienam zaudējums, otram ir ieguvums, un tūlīt ir pavediens teatrālam ieskatam, kā jaunie saimnieki iejutušies šajā vietā. («Marī! Kur ir man’ Fifī?» — šī baroneses frāze vēl šodien ausīs skan, atgādinot kungu untumus, ko kalpu ļaudīm vajadzēja paciest.)

Tā kā šogad katra dāma pils ballē ieradusies, līdzi ņemot vēdekli, šim aksesuāram tiek veltīts daudz uzmanības, kopīgi apgūstot virkni žestu, kas vēdekļiem liek zaudēt pirmatnējo nozīmi — atvēsināt dāmu — un tā vietā kļūt par smalku koķetērijas ieroci, ļaujot kavalierim bez vārdiem sniegt vēlamo informāciju. Nepārsteidz, ka agrāk vēdekļa valodai rīkotas pat īpašas skolas, jo ballē kļūst skaidrs, ka niansēto žestu apguve prasa nopietnu iedziļināšanos, vienlaikus radot daudz jautrības.

Sešu gadu laikā Tiņģeres pils balles iemantojušas daudz pastāvīgo viesu, tostarp no Ventspils, Ugāles un Sasmakas, bet šogad pirmoreiz ciemos ieradušies pārstāvji no Lielvircavas muižas Jelgavas novadā. Pēc uzveduma daļas viesi dodas uz mazo zāli, lai paceltu šampanieša glāzes un baudītu gardas uzkodas, virzās uz pagrabstāvu degustēt divas izcili gardas muižas zupas, kad tapušas pēc senām receptēm, un svaigi ceptu «Ainas Maizi», kāpj uz baroneses buduāru augšstāvā, lai pārbaudītu ožu, starp citiem parfīmiem cenšoties atpazīt rožu aromātu, ārpusē pie muižas patrenējas loka šaušanā, paturot prātā, ka šī bijusi medību pils, un visbeidzot izdejojas ballē līdz pirmajiem gaiļiem.

