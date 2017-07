Tikt galā kopīgiem spēkiem 28.07.2017

Pētījumos nereti minēts, ka tieši ģimenes ar bērniem ir sociāli visneaizsargātākās, bet Veitneru ģimene uzsver, ka bērnu audzināšana ir viens no grūtākajiem darbiem, jo tam nav pamācību vai instrukciju. Palīdzēt var tikai sajūtas, labas domas un īstie cilvēki blakus.

Liene un Krišjānis iepazinās studiju laikā, kad kopā mācījās. Ātri vien saprata, ka viens otram ir īstie, un nu ir precējušies jau 22 gadus. Veitneru ģimenē aug četras radošas un sirsnīgas atvases – 12 gadus vecais Kārlis Linards, 14 gadus vecais Eduards, 16 gadus vecais Voldemārs un meita Katrīna, kurai nu jau 19 gadu. Bērnu nelielā gadu starpība esot bijusi noderīga tajā laikā, kad viņi bijuši mazāki – visiem bija kopīgas intereses, nevajadzēja meklēt citus draugus. “Mēs paši neesam auguši lielās, kuplās ģimenēs. Bet savā dzīvē ņēmām pretī visu, ko tā deva, un par to esam ļoti laimīgi. Kā saka, dalīti prieki ir divkārši prieki, un dalīta bēda ir pusbēda,” stāsta Liene.

Dažkārt var šķist, ka audzināt vairākus bērnus Latvijā ir finansiāli grūti, bet Veitneru ģimenei par to cits viedoklis. “Visus četrus bērnus esam pieņēmuši kā lielu svētību. Nekad neesam bijuši izmisumā, nekad nekā nav trūcis. Protams, tā ir ne tikai fiziska un emocionāla, bet arī finansiāla atbildība. Bet par valsts attieksmi pret daudzbērnu ģimenēm nekad neesam sūdzējušies. Piemēram, Itālijā situācija ir daudz grūtāka. Bērniem ir obligāta izglītība, bet viss skolai nepieciešamais vecākiem jāgādā par saviem līdzekļiem. Tur uzturēt vairāk par vienu bērnu ir ļoti grūti. Tādēļ es novērtēju to, ka dzīvojam Latvijā un man ir četri brīnišķīgi bērni, par kuriem ar vīru varam rūpēties. Situācija pie mums nemaz nav tik traka kā dažbrīd dzirdams,” stāsta Liene.

Veitneru pāris strādā profesijās, kuras var ērti pielāgot aktīvajai ģimenes dzīvei. Krišjānis nodarbojas ar vērtēšanu un var strādāt no jebkuras vietas. Turklāt šobrīd viņš aktīvi apgūst jaunas zināšanas, jo studē Vācijā. “Tas, ja ir četri bērni, nenozīmē, ka mācībām jāmet miers. Gluži pretēji – smadzenes ir muskulis, kas jānodarbina un jātrenē. Ceru, ka arī bērniem šis ir labs piemērs tam, cik izglītība ir svarīga.” Savukārt Liene māca itāļu valodu gan Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā, gan arī attālināti ar skype palīdzību. Lai arī saistībā ar elastīgiem darba grafikiem viņi varētu dzīvot jebkur, Lienes vēlme bijusi ģimenes dzīvi veidot Cēsīs. “Man patīk mazpilsētas dzīves ritms. Tā sajūta, kad ar bērnu izej ārā un uzkāp uz asfalta, nav tā, ko gribu, lai izjūt mani bērni. Radās iespēja pārcelties no Rīgas atpakaļ uz dzimtajām Cēsīm, un šo izvēli ne mirkli neesam nožēlojuši.” Arī Krišjānis, izvērtējot dažādus aspektus, dzīvi Cēsīs vērtē pozitīvi: “Mums ir ļoti aktīva ģimene. Pie sienas ir saraksti, kādas kuram skolā ir mācību stundas, kurās dienās ir pulciņi. Tas mums palīdz orientēties. Ja dzīvotu lielpilsētā, bērni pēc skolas noteikti nevarētu piedalīties tik daudzās aktivitātēs, kā tas ir tagad. Gluži vienkārši gan laika ziņā, kas tur jāpavada ceļā, gan finansiāli to nevarētu izdarīt.”

Ģimene kopīgi pavada arī brīvo laiku. “Mēs visi esam muzikāli. Kopā muzicējam, dodamies spēlēt koncertus. Voldemārs spēlē trompeti, Kārlis perkusijas, Eduards un Krišjānis trombonu, Katrīna flautu, bet es ģitāru,” stāsta Liene. Tāpat visa ģimene ir sportisku aktivitāšu piekritēji, un līdztekus nodarbībām sporta pulciņos fiziskā forma tiek uzturēta arī plašajā mājas pagalmā, kur nereti tiek rīkotas dažādas sportiskas spēles. Veitneru ģimenes locekļi ir aktīvi laivotāji un bieži vien pēc enerģijas devas dodas mežā. Patīk arī svētki, kuru, kā jau kuplai ģimenei, ir gana daudz. Lielākie, protams, ir Lieldienas un Ziemassvētki, kad kopā sanāk visi radi. Tāpat dzimšanas dienas un vārdadienas netiek aizmirstas.

Četru bērnu māmiņa zina arī veiksmes atslēgu tam, lai bērni augtu par labiem un laimīgiem cilvēkiem: “Bērni ir jāmīl tādi, kādi viņi ir. Lai arī mēs esam viena ģimene, katrs bērns ir citāds, ar atšķirīgām rakstura īpašībām. Svarīgi ir bērniem iedot to sajūtu, ka viņi ir gaidīti un īpaši, tieši tādi, kādi ir.” Veitneru ģimene spēj novērtēt kopā būšanu, kas dod iekšēju mieru, mīlestību pret sevi un citiem.

