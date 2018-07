Tepat — savā zemē, savās mājās 28.07.2018

Ilze Kārkluvalka

ilze@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

«Laiks pagājis kā viens mirklis, tik ātri un nemanāmi. Darba process ir bijis tik piepildīts, ka neliekas, ka tie gadi tā aizskrējuši…» mūsu sarunā pēc savas 35 gadu darba jubilejas profesijā domīgi saka Valdemārpils bibliotēkas vadītāja Biruta Jākobsone.

Tas bija trešdienas, 18. jūlija, pats pusdienas laiks, kad ap viņu ciešā gredzenā saslēdzās kolēģes profesionālajā ikdienā un pilsētas sabiedriskajā dzīvē, nekādi nevarēja neierasties pašu pašvaldības vadītājs, kā mīļai un drošai aizmugurei varēja paļauties savas ģimenes atbalstam. Tik daudz cieņas apliecinājumu un sirsnības, tik daudz paldies…

Tā bija visvērtīgākā dāvana, ko vien var vēlēties saņemt īpašajā godu reizē. Paskatoties gadus atpakaļ, es teiktu, ka ļoti augsts vietējās sabiedrības novērtējums viņas darbam bija izvirzīšana Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības rīkotajam konkursam Latvijas mērogā «Pagasta bibliotekārs — Gaismas nesējs». Daudzo pieteikto balvas pretendentu — entuziasma pilnu, darbīgu un pašaizliedzīgu bibliotekāru — vidū bija arī valdemārpilniece Biruta Jākobsone.

Par ko runā divas, visai labi dzīvi iepazinušas, sievietes darbdienas pievakarē? Protams, ka par darbu.

Mirdzoši spodrajos, lielajos bibliotēkas logos saulei patīk — dienas versme ir pierimusi, un gaismas straume rāmi spēlējas kā mīkstiem, saudzīgiem pirkstiem pa grāmatu muguriņām gaiša koka plauktos. Aizsniedzas arī līdz Birutas rakstāmgaldam plašās telpas stūrī. Tā ir pirmā apstāšanās un elpas ievilkšanas vieta ikvienam ienācējam.

«Priekšstats par bibliotekāra darbu kā grāmatu netraucētu lasīšanu mierā un klusumā, lasītāju uzklausīšanu ir šīs profesijas tikai viena puse,» atgādina Biruta. «Otra puse, apmeklētājiem maz vai pavisam nezināma, ir plāni, atskaites, grāmatu apstrāde (galvenokārt tā notiek Talsu Galvenajā bibliotēkā), klientam vajadzīgās grāmatas sameklēšana, izmantojot starpbibliotēku abonementu… Šādu pieprasījumu gadījumos vispirms izmantojam kaimiņbibliotēkas — Lubes, Īves, Nogales, Talsu bibliotēku. Mums nav visām bibliotēkām vienāds grāmatu krājums, un ir iespēja ar grāmatām savstarpēji apmainīties. Netiek atteikts nevienam lasītājam, izmantojam visas iespējas, lai apmierinātu katru vajadzību. Daudz ir to, kuri mācās neklātienē un pie mums meklē studijām nepieciešamo literatūru — ne mazums vidēja vecuma cilvēku, ne tikai jaunieši. Mēs šos mācību materiālus sameklējam elektroniskajā katalogā vai pat pasūtām no Rīgas bibliotēkām.»

Iemetu sarunā, ka Birutai katrā šāda absolventa izlaidumā pienākas puķu pušķis, jo bez bibliotekāru atsaucības diploma nebūtu. Biruta māk tā rāmi, vairāk sevī, pasmaidīt: «Pats darba process jau aizmirstas, galvenais ir galarezultāts. Man vienmēr ir liels prieks, ka cilvēks arī ar bibliotēkas palīdzību kaut ko pabeidzis, ieguvis savai izglītībai svarīgu papildinājumu.»

Viņa atzīst, ka pēdējā laikā

bibliotēkas datorus izmanto mazāk, jo to nodrošinātās komunicēšanas iespējas pārņem pašu mājās iegādātie datori un jaunākās paaudzes mobilie telefoni. Tomēr bibliotēka līdz ar to nav zaudētāja, jo tās piedāvājums tāpat ir plašs: skenēšanas, printēšanas pakalpojumi, dažādu tekstu uzrakstīšana. Nemaz nerunājot par to, ka bibliotēkā ik brīdi prasa informāciju par Valdemārpilī un plašā apkārtnē paredzētajiem sarīkojumiem. «Pie mums nāk ar pārliecību, ka te ir jāzina viss, un tad mēs visriņķī sakām, ka mums tiešām ir jāzina viss paredzētais kultūras un citās jomās, lai varam cilvēkus precīzi informēt. Šodien arī ienāca izprasīt visos sīkumos mūsu pilsētas svētku pasākumu plānu,» pašsaprotami piekrīt Biruta un piebilst, ka viņai nereti lūdz noskaidrot arī dažādu iestāžu un speciālistu telefona numurus, jo ir priekšstats, ka te nu atrodami kontakti ar jebko — lai cik ilgi, bet caur paziņu paziņām sameklēts pat vetārsts.

Interesanti, ka šajā bibliotēkā lasītāju skaits nav jūtami samazinājies emigrācijas dēļ, toties tas, ka iedzīvotāji aizbrauc uz ārzemēm kādu laika periodu, nepārprotami redzams pēc šeit vasarā izdrukātā avio biļešu lielā daudzuma.

Sarunas biedreni samulsinu ar jautājumu, vai viņa, ja varētu atgriezties savos 18, arī meklētu iespēju mācīties, strādāt, mēģināt pierast svešumā. «Toreiz, manos 18, tādas iespējas noteikti nebija, bet domāju, ka nekur nav tik labi, kā dzīvot Latvijā. Man patīk sava zeme, man tā ir visskaistākā, nevaru iedomāties būt kur citur.» Tik slapjas acis Birutai, to sakot, pieļauju, ir tikai patiesa aizkustinājuma brīžos, kad vārdi kaut kā aizķeras, jo tie vienkārši ir lieki.

Biruta piedzima Valdemārpils slimnīcā, pabeidza Popervāles pamatskolu un Valdemārpils vidusskolu. Tātad īsta vietējā, kurzemniece? Viņas vecāki nāk no Sēlijas, Saukas novada. Kad vecākus kara apstākļos izdzina no mājām, viņi bēgļu gaitās nonāca šai pusē. Te dzimusi, augusi, mācījusies — kas gan vēl cits, ja ne kurzemniece!

Būt bibliotekāre gan viņa nebija domājusi. Ieguva pirmsskolas pedagoga izglītību un septiņus gadus nostrādāja bērnudārzā: kopā ar dzīvesbiedru Valdemārpilī uzcēla māju, un šis darbs likās pašsaprotams. Tajā, ka nokļuva pavisam citā profesijā, ir vainīga klasesbiedrene Andra (tagad Dzirvinska), kura aicināja uz pilsētas bibliotēku, jo tajā vajadzēja darbinieci. Biruta šaubījās, vai pratīs, bet Andra iedrošināja, ka visu taču ar laiku var iemācīties. Kādreizējā Birutas priekšniece bērnudārzā Dzidra Sileniece arī bija aizgājusi strādāt bibliotēkā. «Laikam bija lemts tā, kā notika, un viss sakārtojās,» spriež Biruta. «Man ļoti patika pedagoga profesija, bet tagadējā arī ir tuva. Izmācījos, abas ar Andru pabeidzām neklātienē tagadējo Latvijas Kultūras koledžu (kad iestājos, mācību iestāde bija tehnikums), bibliotekārus.»

Viņa piebilst, ka diploms specialitātē ir tikai pamats, bet nepārtraukti ir bijis un joprojām ir jāapgūst kas jauns. Tikai prasme runāties un uztvert ikviena apmeklētāja intereses, lai izzinātu, ko tieši viņam piedāvāt, laikam iedzimst, nevis to iegūst reizē ar izglītības dokumentu. Savu gaumi literatūras izvēlē Biruta neuzspiež. Šad tad gan klusībā pabrīnoties par konsekventiem kriminālromānu patērētājiem, kuri nevis izvairās no nežēlības un ļaunuma tekstos, bet izbauda vēstījumu kā vieglu laika kavēkli.

Ja viņa nepieņemtu, ka ikviens

no mums ir citāds un katram ir tiesības uz savu viedokli, tad ap viņu ikdienas darbos nebūtu tik daudz sabiedroto. Gadu gaitā ir mainījusies pilsētas bibliotēkas atrašanās vieta, bet princips un māka sadarboties kopīgu mērķu dēļ gan nē. Sākumā saskanīgi sastrādājās ar Dzidru Silenieci, pēc viņas aiziešanas pensijā ar rojenieci Aniku Frīdenbergu, bet visilgāk — 20 gadus — ir līdzās ar kolēģi Līgu Kārkli. Biruta pat nepieļauj domu, ka varētu nebūt labās, draudzīgās attiecībās ar tuvējo pagastu bibliotēku un Talsu Galvenās bibliotēkas kolēģēm. Tas, ka neesi viens, bet profesionāļu brālības daļa, dod tik ļoti nepieciešamo drošības izjūtu. Nav mazsvarīga arī labā komunikācija ar vietējo pārvaldi, un bibliotēka saimnieciskajās vajadzībās pašvaldības palīdzību saņem vienmēr, ar pilsētas sabiedriskās dzīves veidotājām.

Biruta izteiksmīgi pastāsta par agrākajām ēkām — malkas un ūdens stiepšanu, toreizējam laikam gluži paciešamajām, bet tagad neiedomājamām tualetēm, saspiestību. To ilustrācijai tam, kas tādus apstākļus nav pieredzējis un neprot novērtēt tagadējās, trešās bibliotēkas mājvietas labiekārtotību.

Ja es nebūtu redzējusi un, atzīstos, ar gardu muti izbaudījusi, kā mammas godos lielisku galdu bija sarūpējuši abi pieaugušie dēli ar savām meitenēm, netincinātu, vai Māris un Oskars arī savulaik dabūja kurināt tās vecās krāsnis un berzt grīdas. Lai mamma ātrāk tiktu no darbiņa mājās, puikas darījuši un nečīkstējuši. Tagad, jau patstāvīgi, viņi ciemu reizēs mēģina mammu pārliecināt, ka vairāk jāatpūšas, nevis jāplēšas daudzajos pienākumos un savā bagātīgajā puķu dārzā.

Nu jau, pēc aizvadītajā sestdienā piedzīvotā notikumu mutuļa pilsētas svētkos, bibliotēka atkal iegājusi ierastajā ritmā. «Mūsu bibliotēka ir Valdemārpils un apkārtnes kultūras centrs,» vērtē iestādes vadītāja, un valdemārpilnieki ikdienas sarunās saka to pašu. No šīs vietas sarunu abas varētu turpināt zaru zaros.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi sabiedrība

Komentāri