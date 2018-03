«Teātris ir brīnumaina vieta, kur patverties» 05.03.2018

Februāra izskaņā Talsu tautas namā seniori tikās koncertuzvedumā «Lai sasaucamies, lai dziedam!», ko vairāku Latvijas novadu senioriem dāvina Borisa un Ināras Teterevu fonds. Par to, lai klātesošie iejustos varoņu tēlos un sekotu līdzi viņu dzīves līkločiem, rūpējās Latvijas Operetes fonds.

Pirms koncertuzveduma sanākušos uzrunāja Latvijas Operetes teātra atjaunošanas autore, kuratore un virzītāja Agija Ozoliņa-Kozlovska. «Priecājos, ka neesat nobijušies no lielā aukstuma, esat atnākuši un šodien būsiet kopā ar mums. Par iespēju būt šeit pateicos Borisa un Ināras Teterevu fondam, kā arī viesmīlīgajiem Talsu tautas nama ļaudīm. Operete atdzimst — jau piecus gadus Latvijas Operetes fonds iet sarežģītu ceļu, lai Latvijā atjaunotu Operetes teātri. Ir izveidota trupa vairāk nekā 120 cilvēku sastāvā, pilnvērtīgi iestudētas operetes — «Klīvija», «Jautrā atraitne», «Balle Savojā», bērnu izrādes «Paukojam un šmaukojam», «Karlsons» un dažādas koncertprogrammas. Par tradīciju kļuvuši arī operetes Jaungada koncerti gada nogalēs,» atklāja A. Ozoliņa-Kozlovska.

2015. gada jūlijā sadarbībā ar Ikšķiles novada pašvaldību noorganizēts Operetes festivāls, kas kļuvis par jaunu kultūras tradīciju ar starptautisku skanējumu. 2017. gadā noticis jau Otrais Starptautiskais operetes festivāls. Neskatoties uz padarīto, pagaidām teātrim nav savu telpu — izrādes notiek kultūras pilī «Ziemeļblāzma», VEF Kultūras pilī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē un citās Latvijas pilsētās. Šī iemesla dēļ pirms un pēc koncertuzveduma sanākušie tika aicināti parakstīties vēstulē Latvijas Republikas Saeimai.

Pasākumu Borisa un Ināras Teterevu fonds senioriem piedāvāja, turpinot programmu «Svētku pakas un pasākumi sirmgalvjiem novados». Koncertuzveduma muzikālo pamatu veidoja konceptuāli īpaši izmeklētas, skatītāju iemīļotas dziesmas no latviešu komponistu mūziklu, operešu un teātra mūzikas repertuāra, kas atspoguļo cilvēka dzīves gājumu. Tajā skanēja Elgas Īgenbergas, Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Ivara Vīgnera, Valda Zilvera, Imanta Kalniņa, Induļa Kalniņa, Jāņa Lūsēna un Aleksandra Kublinska dziesmas, ko izpildīja Jolanta Strikaite-Lapiņa, Marlēna Keine, Emīls Kivlenieks un Nauris Indzeris. Koncertuzvedumā piedalījās dejotāji Egija Abaroviča un Reinis Rešetins, operetes orķestra ansamblis un diriģents Kārlis Kundrāts. Iestudējuma režisors — Valdis Lūriņš, kostīmu māksliniece — Elīna Milta, horeogrāfs — Alberts Kivlenieks un režisors — Valdis Lūriņš.

«Teātris ir brīnumaina vieta, kur patverties mazajam cilvēciņam — tādam kā mēmajās kinolentēs, ko iemieso Čārlija Čaplina atveidotie varoņi. Patveroties tu vari noticēt, ka dzīve var būt kā brīnumains valsis. Arī vienā no pirmajām latviešu operetēm «Annele» varoņu lielākais sapnis ir atrast savu vietu šajā pasaulē, taču ir svarīgi atcerēties, ka viss ir atkarīgs no tevis paša, tāpēc centīsimies šo sajūtu saglabāt — kamēr var’, tikmēr dar’!» sanākušos iedrošināja aktieris un tenors E. Kivlenieks.

