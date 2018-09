Te kaut kam ir jābūt! 19.09.2018

Kristīne Kārkliņa Tweet

Ar optimistisku saukli «Te kaut kam ir jābūt!» uz pagaidām tukšā laukuma fona uzaicinājuma attēlā un ar lielu entuziasmu sirdī 13. septembrī bijušā Talsu skeitparka laukumā kopā sanāca Talsu pilsētas iedzīvotāji. Tie, kuriem svarīgs savas pilsētas skeitparka jautājums, lai apzinātu, cik tad īsti šo aktīvistu ir kopā, un redzētu, cik liels ir jau savākto parakstu skaits aicinājumam Talsu domē izskatīt šo iedzīvotājiem aktuālo jautājumu.

Talsu skeitparku pēc 2015. gada 27. augustā notikušās ugunsnelaimes demontēja, jo tika sabojātas nesošās konstrukcijas. Tāpat pirms tam bija pamanītas dažādas huligāniskas darbības, kas skeitparkam bija manāmi kaitējušas, bet tas noteikti varētu noderēt kā pieredze nākotnes iespējamā parka uzraudzības plānošanā.

Ceturtdienas vakarā

ieinteresētie iedzīvotāji tika aicināti sanākt, lai «parunātos, pabraukātos un vienkārši pabūtu kopā.» Un tas arī tika darīts. Kāds braukāja, kāds runāja, bet kāds ar interesi visu vēroja. Visapkārt bija redzams, ka šis jautājums ir patiešām svarīgs, un skeitparks sniegtu Talsu pilsētai daudz apmierinātu, iepriecinātu, aizrautīgu iedzīvotāju un ģimeņu. Un kāpēc gan tieši šis laukums nevarētu būt kāda sportista treniņa vieta, kas vēlāk piedalītos olimpiskajās spēlēs? Jau 2020. gadā skeitbords būs viens no pieciem jaunajiem sporta veidiem, kas tiks iekļauts olimpisko spēļu programmā. Skeitborda laukums ir vieta, kur var izpausties ne tikai skeitbordisti, bet arī BMX riteņbraucēji, dažādu skrituļdēļu un skrituļslidu cienītāji un tie, kam patīk skūteri.

Idejas viena no iniciatora

Aināra Mazjāņa sejā ir manāms neviltots prieks par lielo atnācēju skaitu, kas ieradušies dažādi — ar trīsriteņiem, ar parastiem un BMX divriteņiem, ar skrituļslidām, skrituļdēļiem, skūteriem, kā arī bija tādi, kas atnāca kājām. Tāpat Ainārs neslēpj sajūsmu par savāktajiem parakstiem, kuru skaits jau nākamās dienas laikā bija ļoti tuvu tūkstotim. Parakstu vākšanas lapas un norises gaita tiek līdzdalīta interneta vietnes facebook.lv lapā domubiedru atvērtajā grupā «Talsu skeitparks būs!», kurā ir redzama pozitīva noskaņa un pateicības vārdi visiem, kas piedalās šajā iniciatīvā. Tāpat manāma grupas dalībnieku brīvprātīgā iesaistīšanās parakstu vākšanas aktivitātēs — kāds savācis parakstus no tuviniekiem, skolas bērniem, kaimiņiem, kāds savās darbavietās, bet cits uzrunājis cilvēkus uz ielām un veikalos. Cilvēki ir aktīvi un vienoti kopīga mērķa vārdā.

Redzama ne tikai jauniešu un bērnu interese, bet arī vecāku un pat vecvecāku. Tas ir uzskatāms apliecinājums tam, ka skeitparks nav tikai izklaides un vaļasprieka jautājums, bet arī svarīga ģimenes lieta, jo visbiežāk skeitparki tiek ierīkoti tuvu bērnu laukumiem, lai ģimene var baudīt laiku kopā, neesot tālu viens no otra, kas mūsdienu lielajā aizņemtībā ir nozīmīgs brīdis.

Skeitborda sakarā kāda zinoša mamma atklāj, ka tas ir lielisks sporta veids tiem, kas nespēj iejusties dažādos komandas sporta veidos, jo šeit var izpausties individuāli. Tas arī esot sporta veids ar pozitīvu ietekmi uz veselību personām, kas sirgst ar autismu.

Bijušajā skeitborda laukumā

vakara gaitā bija draudzīga un saskanīga līdzās būšana. Izskanēja jautājumi atnācējiem plānotā klipa materiāla filmēšanas laikā, kurā mazie interesenti, pusaudži, vecāki un vecvecāki pauda viedokli par to, kāpēc Talsos ir vajadzīgs skeitparks. Lielajai rosībai pa vidu bija manāms prieks un atnācēju cerība, ka te patiešām kaut kas būs. Dzirdams bija, ka skeitparks būtu vieta, kur trenēties un īstenot sapņus, arī atpūsties, bet vairāki minēja, ka skeitparki ir daudz mazāka mēroga vietās un tuvākajās dienās arī Valdemārpilī tāds tiks atvērts. Tāpat varēja saklausīt praktiskas dabas izmisīgu jautājumu: «Man ir gan ritenis, gan skrituļdēlis, bet kur lai es ar to braukāju?»

Ainārs Mazjānis atklāj, ka uz šo ieceri skatās optimistiski un cer, ka ieceres entuziasti tiks sadzirdēti un visu kopējā aktivitāte ir spēcīgs palīgs mērķa sasniegšanai. Arī projekts, kā viss varētu izskatīties, jau esot, tādēļ jācer uz Talsu domes labvēlību un atbalstu. Kāds cits aktīvs dalībnieks bilst, ka ir svarīgi zināt, kad mēs Talsos beidzot varēsim darīt to, kas patīk, un cik tālā nākotnē mums jālūkojas.

Vēl pagājušā gada vasarā

«Talsu Vēstīs» bija publicēts raksts «Skeitbordā galvenā ir kopiena», un precīzi šķiet Daijas Grīvānes toreiz sacītie vārdi: «Ja bērni brauc pa ietvēm vai pieminekļiem, viņi ir vandāļi, bet, ja nav atbilstošu vietu, neko citu arī nevar sagaidīt.» Atliek vien gaidīt tālākos pavērsienus un aktīvi sekot līdzi notikumiem, bet viens gan ir skaidrs — talsenieki ir dedzīgi tajos jautājumos, kas viņiem ir svarīgi, un Talsu ielas bieži vien ir patukšas ne jau tāpēc, ka visi būtu aizbraukuši uz ārzemēm, bet tādēļ, ka pietrūkst vietas, kur aiziet.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi skeitparks, sabiedrība

Komentāri