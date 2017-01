Tauta un patiesība pasargāja Latviju barikāžu laikā 25.01.2017

Eduards Juhņevičs

eduards.j@talsuvestis.lv

63222025 63222025 Tweet

20. janvārī Latvijas galvaspilsētā Rīgā bija daudz viena no Trešās Atmodas centrālajiem notikumiem — barikāžu laika atceres pasākumu. Tajos garāmejot paguva ieskatīties arī «Talsu Vēstu» žurnālisti, kuriem bija tā vēsturiskā iespēja strādāt tajā laikā un kuri bija ielūgti uz tikšanos ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci.Pa ceļam uz Saeimas namu piestājām vietās, kur pirms 26 gadiem risinājās vēsturiskie notikumi. Pirms ieiešanas Saeimas namā pasildījāmies pie ugunskura Saeimas nama pagalmā. Saeimas namā piedalījāmies grāmatas «Janvāra hronika. Barikāžu laika preses relīzes» elektroniskās versijas atvēršanā. Kopīgi nofotografējāmies un pirms vakara saviesīgās daļas noklausījāmies Saeimas priekšsēdētājas Ināra Mūrnieces uzrunu. To pārpublicējam Nacionālās informācijas aģentūras «Leta» izklāstā. Par to, ko redzējām Rīgā 2017. gada 20. janvārī, dalāmies ar saviem lasītājiem Daiņa Kārkluvalka fotogrāfijās.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Barikādes

Komentāri