Lāčplēša dienas pievakarē liela daļa mazu un lielu talsenieku un Talsu novada iedzīvotāju devās par vērtīgu tradīciju kļuvušajā lāpu gājienā. Ik gadu tas sākas pie Talsu sporta nama, lai noslēgtos pie pieminekļa «Koklētājs», tā apkārtni izgaismojot ar simtiem siltu gaismiņu.

Gadu gaitā lāpu gājiens Talsos kļuvis par plaši apmeklētu pasākumu, kurā iesaistās ne vien jaunieši un pieaugušie, bet arī liels skaits pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu kopā ar saviem vecākiem. Tas ļauj cerēt, ka nākamās paaudzes neaušosies, izsakot minējumus par to, kas ir Lāčplēša diena, bet zinās, ka tajā atzīmējam Latvijas armijas izšķirošo uzvaru pār Bermonta karaspēku.

«Koklētāja» pakājē sanākušos sveica Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus. Viņš atgādināja, ka par šo ikgadējo pulcēšanos pie pieminekļa, kura pamatnē iekalti vārdi «Latvijas saulei», jāpateicas jauniešiem. «Tā bija viņu brīva izvēle un iniciatīva — 11. novembra vakarā ierasties šeit ar lāpām rokās, ejot organizētā gājienā cauri Talsiem. Jaunatnes iniciatīva, kas kļuvusi par tradīciju. Mēs visi kopā godinām tos Latvijas patriotus, kuri par mūsu brīvību un savu valsti atdevuši dārgāko, kas katram cilvēkam ir, — dzīvību. Šogad paiet 97 gadi kopš neatkarības kaujām un uzvaras pār paverdzinātājiem un to nesto tumsu. Mūsu lāpas ir simbols, un uguntiņas, svecītes māju logos apliecina tautas vienotību, brīvības un neatkarības vērtību un to, ka mūsu tautas varoņi nekad netiks aizmirsti,» vērtēja pašvaldības vadītājs. Viņš aicināja kritušos karavīrus pieminēt ar klusuma brīdi. Uzteicis jaunsargus, zemessargus un tos, kuri izvēlas Latvijas armijas profesionāļu dzīves ceļa gājumu, A. Lācarus norādīja, ka vissvarīgākais ir katram būt savas zemes patriotam sirdī un ikdienā, darbā un sadzīvē, te un arī svešumā. «Lāčplēsis ir episka spēka simbols, bet viņa spēka jēga ir dzirdēt savu tautu un veikt varoņdarbus tās labā. Tauta dod spēku, un ir svarīgi to sajust. Lai jums visiem ir spēks caur spēju sajust un apliecināt savu vietu Latvijā! Topiet varoņi savai tautai kā Lāčplēsis! Un lai Latvijas saules gaisma vienmēr ir jūsu sirdī un prātā!» vēlēja novada domes priekšsēdētājs.

Talsu Romas katoļu draudzes priesteris Arnis Suleimanovs, uzrunājot klātesošos, citēja apustuļa Pāvila teikto, ka «ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā». Priesteris vērsa uzmanību uz to, ka, runājot par garīgo jomu, apustulis lieto militāru terminoloģiju. Kā Bībelē sacīts, šajā cīņā ir svarīgi bruņoties ar visiem Dieva ieročiem: gurnus apjozt ar patiesību, tērpties taisnības bruņās, kājas apaut ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam, satvert ticības vairogu, ar ko dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas, galvā likt pestīšanas bruņu cepuri un rokās ņemt Gara zobenu — Dieva vārdu. «Kas bija svarīgi 1918. un 1919. gadā, ir būtiski arī šodien, un šī tēma kļūst arvien aktuālāka,» uzskata A. Suleimanovs.

