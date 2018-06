«Tas, ko mēs meklējam, ir tas, kas esam». Līdz ar nagiem paliek priekšsēdētāja amatā 20.06.2018

Ceturtdien, 14. jūnijā, Talsu novada domes deputāti skatīja jautājumu par neuzticības izteikšanu Talsu novada domes priekšsēdētājam Edgaram Zelderim, atbrīvojot viņu no amata. Klātesot plašam pulkam iedzīvotāju, pēc plašas deputātu viedokļu izteikšanas un balsojuma rezultātā E. Zelderis paliek amatā.

«Talsu Vēstis» jau informējušas, ka jautājums par neuzticības izteikšanu domes priekšsēdētājam tika iekļauts domes sēdes darba kārtībā septiņu deputātu pieprasījuma dēļ. To parakstīja «Talsu novada attīstībai» deputāti Andis Astrātovs, Ģirts Kalnbirze, Oļegs Solovjovs un Gerda Zeberiņa, Jaunās konservatīvās partijas deputāte Inga Gluzda, Latvijas Reģionu apvienības deputāte Daiga Feldmane un Latvijas Zaļās partijas deputāts Alfons Spēks.

Pilna zāle atbalstītāju

15.00 sākās ierastā Talsu novada domes sēde, kurā jautājums par domes priekšsēdētāja atstādināšanu no amata tika iekļauts kā pēdējais. Tā kā darba kartībā bija gandrīz 40 jautājumu, kas jāizskata, līdz šim deputāti nonāca vien ap 20.00. Neraugoties uz ilgo sēdi, atbalstīt domes priekšsēdētāju un koalīciju kopumā bija ieradušies ļoti daudz iedzīvotāju.

Papildu krēsli zālē tika ienesti nepārtraukti, arī cilvēki turpināja pievienoties.

Pavisam domē ir 17 deputāti, bet uz sēdi nevarēja ierasties deputātes Ilva Norenberga («Mēs — Talsiem un novadam») un Tabita Kalniņa (Latvijas Zaļā partija). No klātesošajiem 15 deputātiem balsojumā piedalījās 13, jo Latvijas Zemnieku savienības deputāti Dainis Karols un Almants Kalniņš paziņoja, ka balsojumā nepiedalīsies. Par neuzticības izteikšanu balsoja septiņi deputāti, kuri parakstīja iepriekš minēto pieprasījumu, savukārt atbalstu priekšsēdētājam, balsojot «pret», apliecināja seši deputāti: Ilze Indriksone un Gundars Sebris no ««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK», Normunds Tropiņš un Edmunds Demiters no «Vienotības», Lauris Pīlēģis un Edgars Zelderis no «Mēs — Talsiem un novadam».

«Likuma «Par pašvaldībām» 19. pants nosaka: domes priekšsēdētājs ir ievēlēts (tātad — arī atcelts no amata), ja kandidāts saņēmis vairāk nekā pusi no ievēlēto domes deputātu balsīm. Talsu novada gadījumā par priekšsēdētāja ievēlēšanu vai atcelšanu no amata būtu jānobalso vismaz deviņiem deputātiem,» skaidro Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Anna Ķīviča.

Aizvadīts emocionāls gads

Vairākiem opozīcijas deputātiem, kuri parakstīja pieprasījumu par priekšsēdētāja atstādināšanu no amata, bija sagatavotas runas, kurās klātesošajiem skaidroja savu lēmumu. A. Astrātovs pašā sākumā uzsvēra, ka nevar noliegt priekšsēdētāja brīnišķīgi izkopto skatuves runu un tēlu. «Ja šāds apmeklējums no iedzīvotāju puses būtu domes darba ikdienā, jūs redzētu, ka, nodziestot prožektoriem, pompozie solījumi nesakrīt ar darbiem un lieli pūliņi tiek veltīti tam, lai arī turpmāk priekšsēdētājs varētu noturēt savas auditorijas uzmanību. Diemžēl veltas ir cerības sagaidīt no priekšsēdētāja politiski nepopulārus, bet tajā pašā laikā saimnieciskus un novadam nepieciešamus priekšlikumus. Vēl skaudrāka aina paveras domes komiteju sēdēs, kur, plašai auditorijai neredzot, priekšsēdētājs, manuprāt, kļūst pārlieku autoritārs, brīžiem nesavaldīgs. Bijis gadījums, kad rupji izturējies pret manu kolēģi, un vairāki gadījumi, kad tiek pazemoti pašvaldības darbinieki. Ir pagājis gads, un Zeldera kungs ir pierādījis, ka spēj būt saimniecisks, koleģiāls un uz novada attīstību vērsts tikai epizodiski, tikai tādos brīžos kā šis, kad tas ir izdevīgi viņa paša radītajam skatuves tēlam,» viedokli pauda A. Astrātovs.

Savukārt I. Gluzda vairākkārt atkārtoja, ka priekšsēdētājs nepārtraukti maldina iedzīvotājus, kā arī nesniedz deputātiem vēlamo informāciju par domes darbu. Tika izteikta līdzjūtība pašvaldības darbiniekiem, kuriem «viss šis murgs ir jāizdzīvo; man jūsu ir žēl». Tika norādīts arī priekšsēdētāja trīs vietnieku virzienā. «Ja vietnieki godprātīgi strādātu, nevis tikai ieņemtu amatus, līdz šādai situācijai nebūtu nonākuši,» pauda I. Gluzda. Deputāte D. Feldmane nosauca trīs iemeslus, kāpēc bija viena no tiem, kas parakstīja pieprasījumu: nepaveiktie un iekavētie darbi, attieksme un vadības stils. Viņa mudināja deputātus un klātesošos atcerēties būtiskāko: ikkatrs no mums ir cilvēks, tāpēc cieņpilna izturēšanās citam pret citu ir vitāli svarīga. Deputātei nav pieņemama priekšsēdētāja uzvedība, kā dēļ viņš darbiniekus noved pat līdz asarām.

«Nebiju plānojis runāt, bet pēc dzirdētā man radušās pārdomas… Varu piekrist, ka šis gads domes darbā bijis pārāk emocionāls. Piekrītu, ka ir bijuši jautājumi, kurus varējām atrisināt ātrāk. Varu piekrist, ka mums nāksies domes darbā daudz ko mainīt un uzlabot. Jūs, kolēģi, aicināt atlaist domes priekšsēdētāju. Es vēl saprastu, ja jūsu iesniegumā būtu nākamais jautājums par jauna priekšsēdētāja ievēlēšanu. Ko jūs piedāvājat? Atstāt novadu bez vadības brīdī, kad mums ir jāpieņem ļoti nozīmīgi jautājumi? Man nešķiet, ka, pieņemot šādu lēmumu, palīdzēsim novadam. Gribu citēt par mani daudz viedāku vīru Juri Rubeni, kurš ir teicis: «Tas, ko mēs meklējam, ir tas, kas esam.» Aicinu neakcentēt tikai problēmas, bet visiem kopā mēģināt rast risinājumus!» mudināja E. Demiters.

Vai E. Zeldera pēdējā iespēja mainīties?

Pārsteigumu klātesošajiem radīja tas, ka balsojumā atteicās piedalīties Latvijas Zemnieku savienības deputāti D. Karols un A. Kalniņš, jo D. Karols ir domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks administratīvajos, finanšu un izglītības jautājumos, kā arī koalīcijā esošās frakcijas «Savam novadam» pārstāvis un vadītājs. Šādu lēmumu D. Karols skaidroja ar to, ka vēlējušies parādīt — darbs var un tam vajag notikt citādāk. Līdz šim virsroku ņēmušas emocijas un nav bijis vienota komandas darba. «Mēs redzam, ka var strādāt citādāk, bet līdzšinējā sašķeltība un emocijas traucē pieņemt izsvērtus lēmumus. Ja pēc šīs domes sēdes netiks izdarīti secinājumi, sašķeltība tikai vairosies,» uzskata D. Karols.

Vaicājot E. Zelderim, vai pēc notikušā viņš plāno kaut ko mainīt savā uzvedībā un kādi ir galvenie secinājumi, priekšsēdētājs teic, ka turpmāk jācenšas savā darba stilā būt maigākam pret atsevišķām personām. «Protams, prasīgs un darbspējīgs vadītājs ne vienmēr visiem patiks, tajā pašā laikā nekad neesmu pazemojis cilvēkus. Varbūt sākotnēji esmu bijis pārāk prasīgs, bet jāsaprot, ka mums kā vadībai arī jābūt prasīgai, ņemot vērā notiekošo. Ja nebūs kārtības, lietas uz priekšu nevirzīsies.»

Vai priekšsēdētājam Latvijas Zemnieku savienības deputātu lēmums balsojumā nepiedalīties bija pārsteigums? «Jā un nē. Mūsu komunikācija līdz šim nav bijusi tā labākā, bet domāju, ka mums turpmāk izdosies atrast kompromisu. Mums visiem kopīgi jāizdara secinājumi un jādodas uz priekšu. Vai varu sagaidīt atkārtotu mēģinājumu mani gāzt? Es par to nebūtu pārsteigts, jo domāju, ka iedzīvotāji jau zina, kuri ir tie cilvēki, kas vēlas mani nogāzt, un kādas ir viņu slēptās intereses. Mani gribēja gāzt jau dažus mēnešus pēc ievēlēšanas, jo es neņemu kukuļus, labi daru darbu, esmu taisnīgs un godprātīgs, un politikā cilvēkam ar šādām vērtībām klājas grūti. Lai vai kā, ceru, ka mums domē izdosies sastrādāties, jo galvenais ir iedzīvotāju intereses.»

Kad pēc balsojuma tika paziņots, ka E. Zelderis saglabā domes priekšsēdētāja amatu, klātesošie iedzīvotāji pauda prieku ar skaļām ovācijām un aplausiem. Pats priekšsēdētājs par kuplo iedzīvotāju skaitu neesot bijis pārsteigts, jo ikdienā un publiskajā telpā izjūt sabiedrības atbalstu. «Mēs visi saprotam, ka ir vajadzīgas pārmaiņas. Cilvēku atbalsts ir mana vienīgā motivācija turpināt strādāt, un, ticiet man, katrs labais vārds ir devis spēku,» teic E. Zelderis.

