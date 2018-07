«Tas, kas aizsniegs sauli, būs laimīgs» 04.07.2018

Lai gan debesis 29. jūnija pēcpusdienā bija nomākušās un Talsu pilsētas ielas šķita daudz klusākas, nekā tas bijis parasti pilsētas svētku laikā, tomēr gan vietējie iedzīvotāji, gan viesi bija pulcējušies Talsu ezera promenādē, lai būtu klāt brīdī, kad Talsu ezera krastā uzausīs cerību, spēka un garīguma simbols — vides mākslas objekts «Latvijas saule».

«Ir tā, ka vispirms ir neziņa, bet aiz tās seko ziņa. Ir zināmais, ka kaut kur debesīs arī pašlaik atrodas saule, tā nav redzama, bet mēs zinām, ka tā tur ir,» sacīja tēlnieks, Pedvāles brīvdabas mākslas muzeja radītājs un vides mākslas objekta «Latvijas saule» autors Ojārs Arvīds Feldbergs. Viņš paskaidroja, ka pelēkais priekškars, kas pārklāts vides mākslas objektam un vēl slēpj to no visu acīm, ir kā miglas simbols un «mums tas visiem kopīgi ir jāatsedz».

Atklāšanas pasākumā piedalījās arī mūziķis un komponists Raimonds Tiguls, spēlējot hangu. Māras Zālītes dzejoli «Tik un tā» runāja virsdiriģents Gints Ceplenieks, un mums visiem tik sirdij tuvās latviešu tautasdziesmas deklamēja Talsu tautas nama senioru kora «Atbalss» diriģente Astrīda Priekule.

Dejojot Talsu tautas nama jauniešu deju kolektīvam «Delveri» un muzikālajā pavadījumā skanot grupas «Iļģi» izpildītajai dziesmai «Šķērsu dienu saule teka», simboliskais miglas plīvurs tika pacelts un deju kolektīva puiši to ielika izrotātā laivā, kas simbolistiski tika iepeldināta Talsu ezerā kā simbols tam, ka saules spēks un gaisma allaž spēs uzvarēt to, kas viņu cenšas nomākt. Un visu klātesošo skatieniem pavērās pati «Latvijas saule».

Pulētā bronzā atlietā Saule, kas uz saviem stariem tur Latviju, un staru gali veido gaismu simbolizējošu lodveida formu, balstītu uz cilindriskas formas granīta postamenta, kurā izveidots atvērums, tādējādi ļaujot ikvienam nostāties zem Saules, lai savās domās un sajūtās tēlaini vienotos ar Sauli un Latviju. Šo iespēju daudzi — gan lieli, gan mazi — izmantoja jau pēc atklāšanas pasākuma beigām, lai, kaut nedaudz šajā pelēkajā dienā sajustu saules siltuma, gaismas un cerības klātesamību.

Ojārs Arvīds Feldbergs pateicās visiem, kuri ieradušies uz svinīgo brīdi, un aicināja gan šodien, gan vēlāk ik dienu nākt uz sauli lūkoties. «Saule ir mūsu mērs. Vēlos, lai šeit nāk ģimenes ar bērniem un lai viņi aug līdzi saulei, līdz viņi varēs to aizsniegt, jo tas, kas aizsniegs sauli, būs laimīgs. Aicinu visus dzīvot ar sauli sirdī!» mudināja vides mākslas objekta autors.

