Tapusī vēstule — primitīva muzeja darbības nomelnošana 08.12.2016

Dundagas novada pašvaldība saņēmusi 84 Dundagas novada iedzīvotāju parakstītu vēstuli par dienesta dzīvokļa likvidēšanu Kubalu skolā, kurā no 1993. gada strādā un dzīvo muzeja vadītājs Ivars Abajs ar ģimeni. Vēstulē izteikts lūgums muzeja restaurācijas gadījumā izveidot visas telpas pēc vēsturiskā plānojuma, muzeju atvērt pieejamu ikvienam interesentam. Vai un cik šie jautājumi ir diskusijas vērti, sarunā ar Dundagas novada domes priekšsēdētāju Gunāru Laicānu, izpilddirektori Zintu Eizenbergu un Kubalu skolas muzeja vadītāju Ivaru Abaju.

Vēstule domē iesniegta 24. novembrī,

kad domes sēdē deputāti skatīja jautājumu par Kubalu skolas ēkas restaurācijas būvprojekta izstrādi. Deputāti pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar SIA «Arhitektes Ināras Caunītes birojs» par Kubalu skolas ēkas restaurācijas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību par kopējo līguma summu 28 904,48 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Tāpat atbalstīta iecere būvprojekta izstrādei 2017. gada budžetā paredzēt 17 014,20 eiro. Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns teic: «Kad parādījās doma par projektu atjaunot Kubalu skolas ēku, būvvaldes vadītāja interesējās, vai deputāti ir iepazīstināti, kāds ir šis projekts un kā ēku plānots atjaunot. Būvvaldes vadītāja aicināja domāt, vai jāatjauno arī dienesta dzīvoklis un vai tādam tur vispār ir jābūt. Tas ir loģiski, jo būvvalde par šo projektu atbild. Tāda diskusija nav bijusi. Tajā brīdī atbildējām to, ko varējām. Citās sarunās ar būvvaldi neielaidāmies.»

Domes priekšsēdētāja teikto turpina izpilddirektore Zinta Eizenberga: «Tas ir restaurācijas būvprojekts, kurā nemainīsim sienas. Viss paliks kā līdz šim, un telpas nemainīsies. Pie projektēšanai vajadzīgā darba uzdevuma strādāja arī būvvalde, kas iekļāva tās lietas, ko gribēja redzēt. Pirmajā reizē izsludinājām iepirkumu. Bija viens piedāvājums, kas ievērojami pārsniedza mūsu budžeta iespējas. Iepirkumu pārtraucām un lūdzām muzeja vadītājam samazināt prasības, jo tāda iespēja bija. Pārskatīts arī darba uzdevums, kurā piedalījās būvvalde. Tai nebija nekādu iebildumu, ka būtu kaut kas neatbilstošs. Tikai tad, kad noslēdzās iepirkums un piedāvātā darbu veikšanas cena bija izskatāma, sagatavojām lēmuma projektu izskatīšanai finanšu komitejā, lai deputāti sniegtu savu viedokli, jo tas tomēr prasa papildu finansējumu no pašvaldības budžeta. Tad arī būvvaldes vadītāja aktualizēja jautājumu, ka kaut kas nav izdiskutēts līdz galam. Tehniskais projekts Kubalu skolas atjaunošanai tikai taps, un tajā ir iespējams veikt izmaiņas, jo darba uzdevums to neaizliedz. Gatavs ir būvprojekts minimālā sastāvā, kurā klāt pievienots Dravnieces kundzes zīmējums, kāds agrāk bijis skolas plānojums. Tas ir tas, ko būvvalde vēlas redzēt. Šī shēma ir klāt iepirkuma dokumentiem un visiem publiski pieejama. Kas attiecas uz iesniegumu, kur pirmais un galvenais punkts ir par dienesta dzīvokļa likvidēšanu Kubalu skolā, domāju, ka tā ir kāda interpretācija. Mēs vēl nezinām, kas būs tajā brīdī, kad sāksies būvdarbi. Tagad būs projektēšana. Uzdevumā iestrādāts, ka būvprojektam ir jābūt divās kārtās, paredzot muzeju restaurēt, sākot no ēkas viena gala, pēc tam pārejot uz otru. Muzeja vadītājs uzskata, ka tādējādi nevienu brīdi netiktu pārtraukta arī muzeja darbība un apgrūtināta apmeklētāju plūsma. Tāpat jāņem vērā, kādu turpmāk varēsim piesaistīt finansējumu, par ko deputāti jautāja arī finanšu komitejā. Lielākie finansējuma avoti, kas vienā reizē varētu būt ap 50 000 eiro, ir Eiropas Savienības finansējums, ko administrē Lauku atbalsta dienests. Būs iespēja arī caur Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju piesaistīt finansējumu, bet tur šīs summas nebūs lielas. Piekrītu muzeja vadītājam, ka mums nekad nebūs tik apjomīgi būvdarbi, lai uz to laiku pilnībā apturētu muzeja darbību. Skaidrs, ka pašvaldība nav devusi rīkojumu šādu aptauju kādam rīkot.»

Būvprojekta pasūtītājs ir pašvaldība,

kurai ir savs redzējums, kam šajā ēkā vajadzētu notikt. Izpilddirektore turpina: «Mums nav prasības, ka muzejā jābūt vairākām vienādām guļamistabām. Turēt kaut ko, kas nav interaktīvs, nebūtu pareizākais ceļš. Muzeja vadītājs sniedzis savu skatījumu, ka ir jāpamaina darbība, ieviešot jauninājumus. Apmeklētāji jautā: jums ir ekspozīcija, bet ko vēl var darīt? Piemēram, piedāvājums praktiski darboties. Šaubos, vai muzeja apmeklētāji priecāsies par divām vienādām zēnu vai meiteņu guļamistabām. Pieredze rāda, ka muzeja apmeklētājs mūsdienās vēlas vairāk, nekā tikai statiski izvietotus eksponātus vienā vai vairākās istabās. Viņi vēlas paši kaut ko pamēģināt, gūstot iespaidus. No domes deputātiem līdz šim nav bijusi prasība dzīvokli likvidēt. Neviens no viņiem pie manis kā izpilddirektores nav nācis, lai tiktu sagatavots jauns lēmumprojekts. Neesam tik bagāti, lai uzceltu blakus muzejam jaunu biroja telpu.

Muzeja ēkā ir pietiekami daudz vietas, lai atstātu gan darba kabinetu, gan muzeja vadītājam dienesta dzīvokli. Pašvaldībai par šo dienesta dzīvokli katru gadu tiek arī maksāts. Cilvēka esamība muzejā ir arī sava veida drošība, jo muzejs atrodas meža tuvumā, tālu nost no cilvēku acīm. Mani interesē, kādai ir jābūt iedzīvotāju nepatikai, ka pēkšņi ir jāmetas virsū Kubalu skolai?»

Iedzīvotāji vēstulē lūdz

muzeju atvērt pieejamu ikvienam cilvēkam, jo nejaušiem garāmbraucējiem darba dienās, darba laikā nav iespējams to apmeklēt (ir izjūta, ka muzejs ir privātīpašums). «Tā ir cilvēku neinformētība. Muzejam ir konkrēts darba laiks, kas izlikts pie dēļa blakus stāvlaukumam. Tas ir atvērts apmeklētājiem norādītajā darba laikā. Šai iestādei ir ne tikai vadītājs, bet kopš 2015. gada arī speciāliste. Muzejam, vienam no nedaudzajām iestādēm, ir sava ilgtermiņa darbības stratēģija, ko apstiprinājuši deputāti. Tas ir akreditēts līdz 2020. gada 11. jūnijam. Pieņemot stratēģiju, novada deputāti pauduši, ka ir apstiprinājuši un apmierināti ar muzeja darbības stilu, jo neviens nav iebildis, kā tas strādā, veido savas lietas un pozicionē sevi starp citiem muzejiem,» saka Z. Eizenberga.

Pēc domes pārstāvju teiktā, minētajai vēstulei atbildi pašvaldība sniegs mēneša laikā. Domes jurists vēstuli ir skatījis un noskaidrojis, ka tajā ietvertā informācija un paraksti ir juridiski korekti. «Ja vēstuli iesnieguši Dundagas novada iedzīvotāji, nevis viens konkrēts cilvēks, tad atbildēts tiks pirmajam, kas vēstuli parakstījis,» teic izpilddirektore norādīdama, ka vēstules iesniedzēji to adresējuši visiem deputātiem, tāpēc šis jautājums bez viņu ievērības noteikti nepaliks.

Tapusī vēstule — primitīva muzeja darbības nomelnošana

Kubalu skolas muzeja vadītājs ­Ivars Abajs teic, ka 25 gadu darbības laikā (muzejā nodzīvoti 23 gadi) viņš neatceras, ka būtu bijis šāds gadījums. «Tā ir vēsts, ko es uztveru kā negāciju, kā mēģinājumu uzrādīt trūkumu muzeja darbībā, kas pausta viedokļa formā, bez pamatojuma. Man ir zināms, ka šo pasākumu organizē pašvaldības darbinieks — citas iestādes vadītājs. Viņš ar šiem jautājumiem nekad pie muzeja, pie manis vai muzeja speciālistes nav vērsies. Tas ir tikai šī darbinieka viedoklis. Man nav izprotams, kāpēc šos jautājumus nevar uzdot tieši? Kas traucē to darīt? Es nezinu šādus ierobežojumus. Nezinu arī ierobežojumus, kāpēc vajadzības gadījumā šis darbinieks šo jautājumu neuzdod izpilddirektoram, kura pienākums ir kontrolēt muzeja darbību.

Attiecībā uz iesaistītajiem novada iedzīvotājiem — muzejs katru no šīm situācijām vērtētu vienādi, neatkarīgi no parakstu skaita. Pietiktu ar vienu parakstu, un tas būtu jau muzeja pamata jautājums, jo uz katru gadījumu būtu jāatbild. Šajā gadījumā forma, kas tika izraudzīta, sniedz sabiedrībai negatīvu vēsti, izslēdzot muzeja tiešu līdzdalību procesā. Es to atļaujos nosaukt par primitīvu muzeja darbības nomelnošanu. Muzejam ir atņemtas iespējas piedalīties šajā procesā, kas ir ierosināts. Pie tam, atņemtas apstākļos, ka nekas neierobežo šo jautājumu diskusijai atvērt, formulēt un risināt tieši. Pieņemu, ka jebkurā iestādē šāda situācija būtu vismaz neparasta,» saka Ivars Abajs par tapušo vēstuli un vāktajiem iedzīvotāju parakstiem.

Viņš nenoliedz, ka vēstules saturs ir apspriežams. Pašvaldība arī lūgusi muzeja vadību sniegt viedokli šajos jautājumos. «Pašvaldībai vērtēšu arī šo rīcību. Ja nav līdzsvarotas iespējas pusei, par kuru izteikta negācija, vienlaicīgi sniegt skaidrojumu, muzejs ir nolikts tādā stāvoklī, ka paskaidrojums sabiedrībai lielā mērā uztverams kā taisnošanās. Domāju, ka taisnošanās elementāri apstiprina arī vainu. Tāpēc es to atļaujos nosaukt par nomelnošanu,» teic I. Abajs.

«Skatoties no jautājumiem, no kuriem izriet pamata ierosinājums pašvaldībai likvidēt dienesta dzīvokli, šis jautājumu kopums nekādā mērā nav saistīts ar šo ierosinājumu, un katrs no šiem viedokļiem ir atsevišķi apspriežams. Aicinājums likvidēt dienesta viesnīcu kultūras piemineklī — šī ēka ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Mēs to apzināmies pilnvērtīgi, jo tas vienlaicīgi muzejam uzliek arī pienākumus. Ja runā par dienesta viesnīcu, tad dokumentam, ko es redzu, nav skaidrojošās daļas jeb pielikumi, kas tika izņemti no iepirkumu dokumentācijas. Tur ir pievienoti plāni, 1903. gada Sofijas Dravnieces zīmētais skolas vēsturiskais plāns un arī muzeja priekšlikums. Mēs vēsturisko telpu plānojumu būvprojektam minimālajā sastāvā sniedzām kā vienu no avotiem muzeja vēsturiskai izpētei.

Ir arī plānojums, kā muzejs paredz restaurētajā ēkā darboties. Gatavojot projektēšanas uzdevumu būvprojektam pilnā apmērā, šo plānojumu vēlreiz aplūkojām un analizējām. Ja skatāmies iepirkumu būvprojektam, dienesta dzīvoklis ir atstāts. Pēc rekonstrukcijas ir paredzēts muzeja pilns darbības nodrošinājums: telpas krājumam, darba telpa, ekspozīciju telpas, augšstāvā saglabāt Ernesta Dinsberga memoriālo dzīvokli. Plānota jauna izstāžu telpa bēniņos. Kritēriji šādam plānojumam ir vairāki, viens no tiem — respektēt ieguldījumus, kas šajā ēkā ir veikti. Viens no tiem ir šī darba istaba, kur notiek mūsu saruna. 2013. gadā ir piesaistīti līdzekļi, lai tāda taptu. Šeit vienlaikus glabājam arī muzeja krājumu.

Restaurācija muzeja piedāvājumā neietver jaunas būves veidošanu, kurā varētu pārcelt darba telpas, krājumu, sanitārās telpas, pašu ēku atstājot tikai kā eksponējamu vērtību. To šis būvprojekts neparedz. Tam ir vajadzīgs domes lēmums un neapšaubāmi, tas sadārdzinātu projektu kopumā. Nav bijuši nekādi domes lēmumi vai vadlīnijas, ko izvirzītu izpilddirektors ar šo projektēšanas uzdevumu, kas pieļautu būtisku darbības izmaksu pieaugumu pēc tam, kad šī ēka ir restaurēta. Tas nozīmē, ka faktiski muzejs nevar atgriezties pie šī vai cita senāk labi zināmā plānojuma. Vietā, kur pašlaik atrodas dienesta dzīvoklis, Sofijas Dravnieces zīmējums atklāj, ka tur agrāk bijusi guļamtelpa meitenēm un virtuve. Taču mūsu skatījums ir uz pamatvērtībām, ko nes šī ēka agrāk, nevis pievērsties jaunākajam skolas darbības laikam. Tas neizslēdz, ka ekspozīcijās varam atainot visu skolas darbības laiku,» uzskata I. Abajs.

Jautāti, kādi bijuši šī gada rādītāji,

gan muzeja vadītājs, gan speciāliste Marta Ratkeviča teic, ka šogad muzeju apmeklējuši 1097 interesenti, no tiem 30 viesojušies Kubalu skolā brīvdienās, kad ar skolu un tās vēsturi iepazīstinājis I. Abajs, kas muzejā bijis uz vietas. Muzeja speciāliste M. Ratkeviča teic, ka minētajā apmeklētāju skaitā nav iekļauti tie, kas muzeju apmeklējuši dažādu svētku reizēs un pasākumos. Arī tajos muzejā pulcējušies daudz interesentu. Marta stāsta: «Cilvēki aktīvi brauc gada siltākajos mēnešos. Ieraksts apmeklētāju grāmatā rāda, ka pēdējie viesi skolā bijuši 30. oktobrī. Intereses vadīti, uz muzeju dodas gan skolēni, gan ģimenes ar bērniem, gan ekskursantu grupas. Ir, kas pēc padoma vēršas, ja tiek pētīta dzimtu vēsture, laba sadarbība izveidojusies ar skolām.»

Atgriežoties pie tapušās vēstules, un, zinot, ka tā adresēta visiem Dundagas novada deputātiem, taujāts, vai kāds no deputātiem, izņemot Guntu Abaju, kas ir muzeja vadītāja dzīvesbiedre, interesējies, lai noskaidrotu esošo situāciju, I. Abajs atbildēja noraidoši. «Neviens muzejs nekad nebūs gatavs un pilnīgs. Ja skatos uz muzeja šī brīža stāvokli un aizvadītajiem gadiem, ko pašvaldība man ir ļāvusi šeit darboties, atļaujos teikt, ka muzejs ir audzis un kļuvis atpazīstamāks. Ieguldīts daudz apkārtējās teritorijas un ainavas sakārtošanā — daudzi to salīdzina ar mazu atspulgu, kas piedzīvots kādā brīvdabas muzejā. Pie muzeja ierīkotas arī trīs pastaigu takas, kas tapušas ar pašvaldības un Eiropas Savienības atbalstu. Es apzināti šajā diskusijā nepieaicinu man zināmas autoritātes muzeja darbībā, jo uzskatu, ka šis ir dundadznieku jautājums. Šajā ēkā paaudžu paaudzēs ir mācījušies dundadznieki. Ja viņi neapzinās šīs vietas vērtību, to neviens cits no malas neglābs,» sarunas noslēgumā saka muzeja vadītājs.

