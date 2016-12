Tapusi sen pelnīta grāmata par Ģibuļu pagasta dejotājiem 23.12.2016

Svētdien, 18. decembrī, Pastendes kultūras namā atvēršanas svētkus piedzīvoja biedrības «Spriganis» izdotā grāmata «Pret vējiņu danci griezu», kas ir vairāk nekā 400 lappušu biezs Ģibuļu pagasta deju kolektīvu vēstures apkopojums no atmiņām, hronikām, dienasgrāmatām un preses izdevumos publicētā.

Bagātajai, vairāku gadu garumā tapušajai grāmatai arī atklāšanas svētki nebija pieticīgi — uzstājās Pastendes kultūras nama deju kolektīvi «Spriganis» un «Austris», uz lielā ekrāna varēja vērot senus un ne tik senus videomateriālus, bija arī ieskats grāmatas lappusēs, kas ļāva nojaust, ka šajā lasāmvielā netrūkst ne sava laika liecību, ne humora pilnu sadzīvisku atgadījumu.

Šādas grāmatas tapšana tieši Ģibuļu pagastā ir likumsakarīga. Gluži kā vēlējumu sadaļā izdevuma beigu daļā saka Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps: «Ja kādam jautātu — kas pirmais nāk prātā, runājot par Pastendi, domāju, ka lielākā daļa atbildētu — tautiskās dejas.» Galu galā — te dejo jau bērnudārza audzēkņi, bet pamatskolā ik gadu tautiskās dejas apmeklē 80 vai 90 procenti skolēnu! Izglītības iestādēs labi iesāktais turpinās kultūras nama kolektīvos — «Austris» vieno jauniešus, bet vidējā paaudze tiekas deju kolektīvos «Spriganis» un «Dzalksti».

Deviņās grāmatas «Pret vējiņu danci griezu» nodaļās aptverti seši Ģibuļu pagasta tautas deju tradīcijas gadu desmiti, pēdējai nodaļai dodot turpinājumam atvērtu nosaukumu «Finiša nav un nebūs». Bet ko nu uzreiz par beigām! «Dejot, diet, dancot, griezt danci, pamest līku kāju — lūk, cik interesanti sinonīmi mūsu valodā apzīmē dejošanu, šo bezvārdu kustību prieku, kas saviļņo dvēseli! Tas nekas, ka dažreiz dejotājus, kā Imants Ziedonis teicis, neuzskata par nezin cik nopietniem cilvēkiem — «sak, tie dancotāji, sak, tie sienāži, lēkātāji!». Ne jau aiz gara laika un nekā nedarīšanas tik daudzi cilvēki pulcējas kopā, lai izteiktu sevi dziesmā un dejā, lai dotu savu prieku citiem. Varbūt tieši viņi veido tās mazās «skaistuma saliņas» pasaulē, par kurām arī savā laikā rakstīja I. Ziedonis,» minēts grāmatas ievadā.

Vēstures apkopojuma

veidošanas projekta vadītāji ir Ilze Rozenberga un Juris Šironovs. I. Rozenberga atklāja, ka ideja radās 2012. gadā, kad deju kolektīvs «Spriganis» sāka gatavoties jubilejas koncertam. Grāmatā atmiņās dalījušies 17 dejotāji, bet pārējo tās apjomu veido deju kolektīvu pieraksti, fotogrāfijas un dienasgrāmatas.

«Grāmata ir tāda, ko var lasīt no jebkuras vietas. Teikšu godīgi — vakar tajā iekritu un nevarēju tikt ārā!» jauniegūto lasāmvielu pareklamēja dejotāja, biedrības «Spriganis» projektu rakstītāja un atvēršanas svētku vadītāja Ilze Indriksone. Lai neviens nelolotu liekas ilūzijas, viņa arī pateica tieši, ka tajā dienā vēl neviens pie grāmatas tikt nevarēs, jo tās gluži vienkārši vēl pilnā metienā nav nodrukātas!

Plašā materiāla sakārtotājas grūto uzdevumu veica Vaira Štāle. «Gribētu apsveikt visus ar dejas bacili inficētos pastendniekus. Šo terminu neizdomāju es — to izdomāja Ilga Zēberga kādreiz pagasta avīzē.

Man bijušas divas iespējas tā interesanti iepazīties ar Pastendi. Pirmā bija tad, kad iznāca pagasta avīze, ko mēs kopā ar Ilgu veidojām. Otrā bija tagad ar šo īpatnējo, skaisto, neparasto dejas pasauli. Neteikšu, ka bija viegli no milzīgā materiāla izveidot tās nodaļas. Grāmatas nosaukums gan nezin kāpēc radās uzreiz no Jura iesūtītās tautasdziesmas. Tāpat uzreiz radās pēdējās nodaļas nosaukums «Finiša nav un nebūs». Nekas jau nav beidzies, viss turpinās, un mums pat vienu brīdi bija grūti izdomāt, kurā vietā grāmatu beigt, jo nāca jau klāt arvien jauni materiāli!» atklāja V. Štāle.

Viņai interesanti grāmatā šķietot neparastie termini un dejotāju skatījums uz dzīvi. «Ko tik tie dejotāji nedara? Dejas viņi stāda. Labi! Dejas viņi tīra. Labi! Izrādās, viņi dejo dīdekļus, vienos Dziesmu svētkos ir taisījuši pie estrādes desu,» dažus piemērus minēja V. Štāle. «Domāju, ka jūs visi bijāt pelnījuši šo grāmatu. Arī tie, kuru vairs nav,» viņa secināja.

Nu, bet dejošanai Ģibuļu pagastā finiša nav un nebūs! «Ir jādejo. Citādi te nevar,» grāmatas noslēgumā ir apņēmies deju kolektīvs «Spriganis».

