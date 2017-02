«Tāpat kā jūs, arī mēs nekad nezinām, kur diena sāksies un kur beigsies!» 21.02.2017

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

Trešdien, 15. februārī, visā Latvijā norisinājās praktiskās biznesa izglītības biedrības «Junior Achievement Latvija» organizētais karjeras izglītības pasākums skolu jauniešiem «Ēnu diena». Šogad dalību Ēnu dienā oficiāli reģistrēja 41 150 ēnotāju, bet droši zinu, ka neoficiāli bija vismaz par piecām ēnām vairāk.

Ik gadu kāds skolēns izsaka vēlēšanos Ēnu dienā iepazīt «Talsu Vēstu» darbinieku ikdienu, un arī man pašai, kam skolas gadi jau sen aiz muguras, par jauku tradīciju šajā dienā kļuvusi došanās pie kādas profesijas pārstāvja, lai paskatītos uz viņa darba dienu no malas. Šoreiz bijām kupls pulciņš — kopā ar savu ēnu, Pastendes pamatskolas skolnieci Agati Pumpuri devos ēnot Talsu televīzijas kolektīvu, ko trešdien apciemoja arī Talsu 2. vidusskolas skolnieki Rihards Sala un Jēkabs Akermanis un Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolas klases skolniece Sidnija Freimane. It kā ar to vēl nebūtu gana, tieši trešdien bija arī Talsu televīzijas žurnālistes Baibas Dembergas dzimšanas diena!

Ja Agate bija vēlējusies labāk iepazīt žurnālista ikdienu un vienuviet varēja salīdzināt gan laikrakstā, gan televīzijā strādājošo darba specifiku, tad Rihardu, Jēkabu un Sidniju vairāk interesēja operatora pienākumi. Rihardam un Jēkabam ir YouTube kanāls, kurā viņi publicē pašu veidotos video klipus par savu hobiju — bodibildingu un fitnesu. Šie trīs jaunieši kopā ar video operatoru Kristu Rudaku devās filmēt uz Dundagu, līdzi ņemot arī televīzijas vajadzībām pagājušā gada nogalē iegādāto dronu, bet vēlāk studijā paši izmēģināja roku filmēšanā, iemūžinot īsas intervijas, kurās uz maiņām tēloja arī žurnālistus un intervējamos. Krists, kā labam skolotājam piedien, nepateica savām ēnām priekšā visu, kam šajā procesā jāpievērš uzmanība, ļaujot jauniešiem izmēģināt spēkus, šur tur kļūdīties un mācīties no savām kļūdām, piemēram, par neuzmanīgu kadrējumu vai nepiemērotu krāsu balansu.

Mēs ar Agati savukārt sekojām Kristīnei un Ģirtam, kuri tieši todien devās uz «Talsu Vēstu» redakciju, lai intervētu mūsu fotogrāfu Daini Kārkluvalku. Bija iespēja vērot arī video materiālu montēšanas procesu, jo todien tapa gan jaunais raidījums «Ziņas Talsu novadam», gan sižeti par personībām, ko šodien godinās Kultūras darbinieku dienā.

Mazliet pārsteidza tas,

ka klātesošo ēnu vidū nebija nevienas, kas tīkotu gozēties kameras priekšā. Pat televīzijas žurnāliste Kristīne Freimane, kurai to nākas darīt jau gandrīz trīs gadus, neslēpa, ka šī nemaz nav iemīļotākā viņas darba daļa. «Ja vajag, labi — eju un daru! Bet, ja ir izvēle, man labāk patīk būt otrā pusē — ar cilvēkiem parunāt, rosināt, lai viņi tā forši izsakās,» atzina Kristīne.

Arī Baiba televīzijā strādā tikpat ilgi un ir mūsu kompānijā vienīgā, kura labprāt filmējas. «Nav problēmu! Tiesa gan, kad mani vairākas reizes ir intervējušas citas televīzijas, tad gan esmu sapratusi, ka laikam taču cilvēkiem tiešām ir bail no kameras, jo arī es esmu sākusi domāt, ko runāt un ko nerunāt, jutusi, ka rokas trīc… Ar savējiem tas ir vienkārši.

Man vispār patīk viss televīzijas darba process. Tāpat kā jūs, arī mēs nekad nezinām, kur diena sāksies un kur beigsies! Nav rutīnas. Protams, ir darbi, kas jāpadara, — teksti jāsaraksta, sižeti jāuztaisa, raidījumi jāsaliek, bet radošais process, kamēr tiek līdz datoram, man ļoti patīk,» viņa pastāstīja.

Pirmdienas, trešdienas un piektdienas televīzijai ir raidījumu dienas, tāpēc darbi tiekot plānoti tā, lai sižeti būtu safilmēti laikus. Katrā raidījumā viņi cenšoties atspoguļot trīs notikumus. Kurp doties un ko sižetos iemūžināt, lielākoties izlemjot paši televīzijas darbinieki, izspriežot, kur būs iespēja interesantāk izveidot sižetu, jo ne katru klātesošajiem vērtīgu pasākumu var vienlīdz labi atspoguļot televīzijā, kur liela loma ir vizuālajam materiālam un kur būtisko vajag izteikt īsi un viegli uztverami, jo raidījumi ilgst vien 12 minūtes. Protams, televīzijas saime izdara secinājumus arī pēc tā, cik skatījumu katrs sižets izpelnās, lai gan reizēm varot vien pabrīnīties, cik daudz skatījumu ir notikumam, kas pašiem nav šķitis nekas īpašs.

Būdamas amata māsas,

sniedzām ēnām ieskatu žurnālista pienākumos, vienlaikus meklējot kopīgo un atšķirīgo televīzijā un laikrakstā strādājošajiem. Televīzijas žurnālisti ir ieguvēji tai ziņā, ka, veidojot sižetus, filmē īsas konkrētu cilvēku intervijas, kamēr laikrakstu žurnālistiem nereti ir stundu garas un vēl garākas intervijas, ko pēc tam nākas otrreiz klausīties, pārrakstīt datorā, sakārtot un īsināt. Abu plašsaziņas līdzekļu žurnālistu darbā ir arī daudz līdzīga. «Jau intervējot domājam, ko varēs atstāt un ko vajadzēs izgriezt,» atzinās Baiba. «Dzirdi, ko cilvēks atbild, un domās jau griez ārā citātus!» smējās Kristīne. Te man atlika piekrist — tik bieži jau intervijas laikā kļūst nepārprotami skaidrs, kurš intervējamā teikums būs piemērotākais virsraksts!

Cita citai atzināmies, ka neko patīkamu nesaskatām tā saucamajās ielu intervijās, kur par dažādiem jautājumiem jāintervē nejauši garāmgājēji, kuriem jāspēj gandrīz vai bez apdomāšanās atbildēt uz jautājumiem, pie tam vēl kameras vai diktofona un fotoaparāta priekšā. «Bet tās ir visskatītākās! Tās visiem interesē!» nopūtās Baiba. Konstatējam, ka ir vēl kas kopīgs — kā televīzijas žurnālistiem labākās sarunas raisās pēc kameras un mikrofona izslēgšanas, tā laikraksta žurnālisti nereti šķendējas, ka labākās domas par raksta tēmu ienāk prātā pēc tā publicēšanas.

«Žurnālista darba priekšrocība — varam satikt cilvēkus, kurus citādi nesatiktu. Bijusi iespēja satikt arī Valsts prezidentu Raimondu Vējoni. Kad skaties ekrānā, šķiet — jā, Valsts prezidents! Kad satiec, atklājas, ka vari ar viņu mierīgi parunāt, uzdot jautājumu, un viņš izrādās savējais. Kas tu esi, tas ir arī viņš — tāds pats cilvēks,» vērtēja Kristīne. Viņa spriež, ka žurnālista darbs mudina arī pārvarēt sevi, savu kautrīgumu. «Kad nevaru saņemties, Ģirts (video operators Ģirts Grenevics — E. L.) ļoti palīdz, atgādinot: tev vajag, tu ej un izdari! Jā, man vajag un es eju! Un pēc tam ir laba izjūta, gandarījums,» priecājās žurnāliste.

Talsu televīzijā strādā

trīs žurnālistes un trīs video operatori. Kristīnei iegājies darba pienākumus veikt kopā ar Ģirtu, Baibai — ar Kristu, bet trešā žurnāliste Simona Antalika sižetus veido kopā ar video operatori Terēzi Matisoni.

Krists smejas, ka Talsu televīzija dažbrīd šķietot kā viņa ģimenes uzņēmums. «Sāka brālēns. Kad viņš aizgāja, vietā nāca mans brālis. Kad brālis aizgāja, atnācu es. Nezinu… Man savā vietā būs jāatstāj dēls?» viņš joko. Krists uzskata, ka operatora darbs nav grūts, pat vēl vairāk — to varot salīdzināt ar… atpūtu! Vismaz, ja līdzās noliek celtnieka darbu. «Ilgi jāstāv kājās? Atstutējies pret statīvu, lai vieglāk! Kad filmē, tad jau to kājās stāvēšanu nejūt. Grūtāk būtu, ja man liktu stundu stāvēt kājās pie sienas,» viņš secina.

Izpratne par to, ko filmēt, nākot ar laiku. «Sākumā filmē tikai filmēšanas pēc, bet vēlāk sāc sižetu galvā veidot: tas varētu baigi forši ieiet sākumā, tas jāpaķer beigām,» Krists atklāj. Ieminos, ka operatoram droši vien arī katram cilvēkam glītākā puse jāpamana. Viņš iebilst: «Visi cilvēki jau ir smuki, nav tādas smukākās puses — tās tikai cilvēki paši iztēlojas.» Esot gan arī tādi, ko operators smejoties dēvē par cilvēkiem bez dvēseles — viņus nezināmu iemeslu dēļ kameras acs vienkārši nespējot nofokusēt!

«Operatora darbs ir interesants ar to, ka tiec tur, kur nekad dzīvē neesi ne domājis, ne plānojis, ne gribējis nokļūt. Esi spiests, tāpēc ar daudziem tiecies un daudz ko uzzini,» uzskata Ģirts. «Otra lieta — no šī procesa kaut kas ir jāizveido. Kopā ar žurnālistu jāsaprot, par ko būs sižets, un jāatrod īstie kadri, vietas, no kurām visu parādīt tā, lai tas ir daudzmaz skatāms un baudāms. Tas nav tik viegli, es tur nekādu atpūtu nesaredzu, jo ir jādomā, kāds izskatīsies galarezultāts. No materiāla jāizdabū maksimāli īsa, kodolīga informācija, visu lieko izņemot ārā. Tas ir interesanti — klausīties un vērtēt: to ne, to ne, to ne, lūk, tas ir tas vērtīgais, kas jāatstāj!» Labs praktisks treniņš esot sižetu veidošana Latvijas Televīzijas Novadu ziņām, kur ir stingras prasības un kritika, kas palīdz pilnveidoties. «Vari dzīvot savā pasaulītē un tīksmināties par to, bet, ja nevienu neņem vērā, tur arī paliksi,» uzskata Ģirts.

Viņš min vēl kādu žurnālistu privilēģiju — viņiem ir iespēja no dažādu pasākumu rīkotājiem saņemt atbildes uz jautājumiem, kādus citiem apmeklētājiem nav iespējas pajautāt, tā par notikušo sniedzot plašāku ieskatu pat tiem, kuri to vērojuši no malas. «Cilvēks, turp aizbraucot, ir daudz ko redzējis, bet tajā pašā laikā viņš var nezināt, cik tas maksājis, vai tas bijis viegli vai grūti, un kāds vispār ir mērķis,» salīdzina Ģirts.

Tiem, kuri baidās runāt kameras priekšā, operators atgādina, ka montāžas laikā nav grūti izņemt vietu, kurā cilvēkam gadījies pārteikties vai ko sajaukt. Viņš arī pats ir pārliecinājies, ka runāt kameras priekšā nav viegli, bet pamanījis — jo biežāk cilvēki kameras priekšā runā, jo brīvāki kļūst. «Viņi jau ir sapratuši: kamera nekož!» secina Ģirts.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Ēnu diena

Komentāri