Talsus 100 gadu jubilejā sveic pilsētas mākslinieki 21.04.2017

Sabīne Blūmentāle Tweet

Šogad 15. aprīlis Talsiem bija īpaši nozīmīgs — deviņu pakalnu vietai aprit 100 gadi, kopš tā tiek dēvēta par pilsētu. Dzimšanas dienās bez dāvanām neiztikt, tādēļ arī pilsētas mākslinieki svētkos savai pilsētai pasniedza nozīmīgas dāvanas.

15. aprīlis ir nozīmīgs datums ne vien Talsiem, bet arī Valdemārpilij un Sabilei, jo arī šīm pilsētām šogad aprit 100 gadi.

Svētki iesākās Talsu novada muzeja ēkā, kur ikvienam viesim pie apģērba tika piesprausts svētku karodziņš Talsu svītrkoda krāsās. Pēc tam svētku dalībnieki pulcējās vienā no muzeja izstāžu zālēm, lai aplūkotu izstādi par Talsu pilsētas galvām, kas piedalījušies mūsu pilsētas attīstībā. Izstādes kuratore, galvenā speciāliste vēstures jautājumos Inese Vempere pastāstīja, kā Talsi radušies un attīstījušies līdz mūsdienām.

Mūsu pilsētas vēsture bijusi gana raiba — pirms 100 gadiem pagaidu valdība izdevusi likumu un piešķīrusi Kurzemes guberņas miestiem pilsētas tiesības. Talsiem lepnības gars allaž ir bijis pietiekami liels un varens, jo Talsi kā pilsēta pastāvēja krietnu laiku pirms tiesību piešķiršanas. 19. gadsimta vidū mūsu deviņu pakalnu pilsēta bija slavena ar miestiņa pārvaldi. Cariskā Krievija lielo reformu laiku piedzīvoja 19. gadsimta 70. gados, bet izmaiņas, kas skāra Kurzemes guberņu, notika 20 gadus vēlāk. Šis laika periods bija īpaši nozīmīgs Talsiem — notika pirmās vēlēšanas, tika vēlēti pilsētas domnieki. Tajā laikā uz šo amatu varēja kandidēt tikai vīrieši vecumā pēc 25 gadiem, kuri bija turīgi.

Līdz 1917. gadam Talsi pārdzīvoja gan 1905. gadu, gan uzplaukuma periodu. Pilsētā tika izveidota Lielā iela. Pēc tam tika piedzīvots Pirmais pasaules karš, 1919. gadā vienu varu nomainīja cita, ieviešot dažādas pavēles un soda sankcijas. Pēc Otrā pasaules kara beigām sākās cita dzīve. Ir tādi posmi, kad iezīmējas pilsētas vēsture. Pēckara periodā, 60. gados, tika būvēti bērnu rotaļu laukumiņi, daudzdzīvokļu nami, sporta nams, kāpnes, kinoteātris «Auseklis», maizes, gaļas kombināts un vēl daudz kas cits. Mēs varam lepoties, ka mūsu Talsiem ir savs ģerbonis, himna, karogs, svītrukods un Saulīte.

«Talsi ir pilsēta, kas var lepoties

ar radošu cilvēku koncentrāciju. Galvenais, ka te ir mākslinieki un veicinošā vide, kas viņus iedvesmo. Māksla rodas no mākslas. Kur mākslinieki pulcējas bariņos, tur arī kaut kas sanāk. Katra tikšanās reize ļauj atskatīties arī uz iepriekšējā gadā paveikto,» sanākušos uzrunāja Talsu novada muzeja galvenā speciāliste mākslas jautājumos Guna Millersone. Aizvadītais gads kā jau allaž Talsu māksliniekiem bijis piesātināts un radošs. Keramiķu biedrība «Ciparnīca» pērn decembrī nosvinēja desmit gadu jubileju, paši saviem spēkiem izremontējot darbnīcu. Divi mākslinieki ieguvuši titulu «Gada glezna», savukārt Talsu fotoklubs šogad sasniedzis pilngadību — 18 gadus. Šajā gadā 31 mākslinieks Talsiem dāvāja savu darbu izstādi, kā arī paši tika godināti.

Nu jau kopš 2004. gada Talsos ir iedibināta kāda tradīcija — vecmeistara Žaņa Sūniņa prēmijas pasniegšana, kuru Talsu pašvaldība ik gadu piešķir kādam pilsētas māksliniekam. Šogad prēmiju saņēma Jānis Lagzdiņš par ilggadēju un aktīvu radošo darbību Talsu novadā, kā arī augstiem sasniegumiem pilsētas mākslinieku izstādēs un personālizstādēs gan Latvijā, gan ārvalstīs.

«Pārsteigums bija liels, bet nevarētu teikt, ka nebūtu gaidījis!» smējās laureāts. «Man ir liels prieks, ka saistībā ar šo prēmiju Žaņa Sūniņa vārds tiek cildināts.»

Talsiem tika pasniegta vēl viena dāvana —

varens enciklopēdiska satura izdevums par pilsētas vēsturi un cilvēkiem, kas šeit dzīvojuši gadsimtu gaitā un paaudžu paaudzēs, — «Talsu namu stāsti». Tā tapusi, pateicoties Aleksandra Pelēča lasītavai un tā vadītāja Zigurda Kalmaņa iniciatīvai. Caur namiem tiek atklāts dažādu paaudžu talsenieku dzīves gājums. Pilsētas vēsturi var uzrakstīt un atklāt dažādos veidos. No senākajiem laikiem līdz pat mūsdienām, kā arī to var aplūkot caur pagātnes atstātu mantojumu — celtnēm, ielām, laukumiem, kas veido katras pilsētas īpatno un neatkārtojamo seju.

«Šoreiz šī dāvana ir jums visiem. Man ir grūti pateikt, kurš tieši bija idejas autors, jo ideja lidinājās tepat virs Talsiem un kaut kādā veidā nonāca pie mums visiem. Ir svarīgs darbs, kas jāizdara, lai ideja tiktu iemūžināta. Pie grāmatas strādāja apjomīga darba grupa. Katram no mums ir savas mājas, sava vēsture. Daudz ko pilsētas labā ir izdarījuši tieši tie cilvēki, kas šeit dzīvojuši daudzu gadsimtu garumā. Ja mēs, ejot cauri pilsētai un aplūkojot mājas, zinām, ko katra no tām var pastāstīt, tad tā jau ir pavisam cita vērtība,» grāmatas atklāšanas svētkos uzrunu teica Talsu novada domes priekšsēdētājs un patrons Aivars Lācarus. Grāmatas eksemplārs tika pasniegts ikvienam, kurš piedalījās tās tapšanā.

«Tā kā ir Lieldienu noskaņa — cilvēki dažkārt mēdz uzņemties savu krustu. Ja tas ir aiznests līdz galam, tad skatās pēc nākamā, un tā tas nebeidzas līdz pat mūža pēdējām dienām. Viens no pamatiem, uz ko atspērāmies grāmatas tapšanā, bija 1937. gada Talsu un Tukuma studentu biedrības veidotais rakstu krājums «Talsu novads», kā arī Teodora Zālmaņa grāmata,» atklāja Z. Kalmanis.

Sākumā šķitis, ka laika līdz simtgadei ir pietiekami, taču beigu beigās tik tikko paspējuši grāmatu pabeigt. Arhīvā palicis vēl daudz nepadarītā, jo nav apkopoti pilnīgi visi Talsu nami, bet gan senākā un būtiskākā daļa, kas veidoja pilsētas kodolu.

«Gribu pateikties iedzīvotājiem, kas palīdzēja ar fotogrāfijām un padomiem, kā tās labāk aprakstīt, arī bibliotēkai, kas piedāvāja vairāk nekā 700 fotogrāfiju. Strādājām, nerēķinoties ar darba laiku, un bija arī tā, ka vakarā man zvana Zigurds Kalmanis un saka — vajagot aprakstīt vēl kādu bildi. Grāmatas tapšanā tika iesaistīta aktrise Velta Skurstene, kura palīdzēja atpazīt fotogrāfijās redzamos cilvēkus,» par darba procesu stāstīja viens no grāmatas līdzautoriem Imants Tamsons.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi mākslas dienas

Komentāri