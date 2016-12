Talsu slimnīcai ierasto 22 000 eiro vietā atvēl 5500 eiro 13.12.2016

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Talsu novada pašvaldība 11. novembrī saņēma vēstuli no SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» Talsu filiāles ar lūgumu piešķirt finansējumu, lai nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību un kvalitatīvas medicīniskās palīdzības sniegšanu. Ja citos gados Talsu novada pašvaldība slimnīcai piešķīra aptuveni 22 000 eiro, šī gada 1. decembra Talsu novada domes sēdē deputāti pēc garām diskusijām un atšķirīgiem viedokļiem nolēma slimnīcai piešķirt 5500 eiro.

21. novembra Talsu novada domes sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdē domes priekšsēdētāja vietniece, deputāte Daiga Feldmane («Reģionu alianse») citēja iesniegumā rakstīto: «Veselības aprūpes finansēšanai plānotie valsts budžeta līdzekļi, kas paredzēti samaksai par veselības aprūpes pakalpojumiem, nav pietiekami, lai nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību un kvalitatīvas medicīniskās palīdzības sniegšanu Talsu novada iedzīvotājiem.» Pēc tam deputāte vaicāja, vai 22 000 eiro segs trūkstošo daļu no valsts puses, kas nepieciešama. Uz to SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» valdes locekle un Talsu filiāles vadītāja Kristīna Bidzāne atbildēja noliedzoši. «Pārējo slimnīca segs no saviem ambulatorajiem un citiem pakalpojumiem, ko sniedzam. Šī daļa, 22 000 eiro, ir ļoti labs atbalsts, bet nesedz visu. Pēc aprēķiniem, iztrūkums uz vienu gultas dienu ir 7,18 eiro, ja ieskaita jūsu šī gada piešķirto ieguldījumu. Izmaksas ir augstas tieši ēkas uzturēšanai, medikamentiem un tā tālāk. Summu, ko lūdzam pašlaik, paredzēts izlietot saimnieciskām lietām, proti, elektrības rēķinu segšanai. Šobrīd elektrības rēķins par desmit mēnešiem ir 42 229 eiro, ko slimnīca samaksājusi, un tam izmantots arī jūsu piešķirtais finansiālais atbalsts,» pauda K. Bidzāne.

Pārējām (Mērsraga, Rojas un Dundagas novada) pašvaldībām šāds iesniegums ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu nav nosūtīts.

Par jautājumu notika plašas diskusijas gan komiteju, gan domes sēdē. «Rosinot pārējās pašvaldības iesaistīties ar reālu finansiālu atbalstu slimnīcas darbības nodrošināšanai, ar balsu vairākumu aicinu slimnīcu atbalstīt ar 5500 eiro, proti, ceturto daļu,» domes sēdē sacīja D. Feldmane.

Deputāts Dainis Karols (Zaļo un zemnieku savienība) apgalvoja, ka summa 22 000 eiro nav tik liela, lai par to vēl īpaši diskutētu. Ilze Indriksone (««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/ LNNK») norādīja, ka jāpiešķir pilna summa, uzsverot, ka 83% no pacientiem, kuri ārstējas slimnīcā, ir Talsu novada iedzīvotāji. Piešķirot prasīto summu, tas būtu kā pamudinājums citām pašvaldībām, un arī tās proporcionāli varētu atbalstīt slimnīcu. Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks un deputāts Normunds Tropiņš («Vienotība») vairākkārt uzsvēra, ka lēmums pašlaik piešķirt 5500 eiro nenozīmē, ka pārējais finansējums nevarētu būt piešķirts vēlāk. D. Karols (Zaļo un zemnieku savienība) un Alfons Spēks (Zaļo un zemnieku savienība) dalījās ar pozitīvu personisko pieredzi slimnīcā, turpretī Talsu iedzīvotājs, pensionārs Ainis Līdaka skaļos toņos stāstīja par to, cik viņam šī pieredze ilgākā laika posmā bijusi slikta.

D. Feldmane sacīja, ka deputātus uztrauc novada iedzīvotāju labklājība: «Ja salīdzinām situāciju līdz šim, tad Talsu novads ir ieguldījis aptuveni miljons eiro, pārējās pašvaldības ir ieguldījušas nesalīdzināmi mazāk. Talsu novada pašvaldības un SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» noslēgtais deleģēšanas līgums neparedz konstantu summu, kas būtu obligāti jāsedz. Līgumu noslēdzām, lai varētu palīdzēt slimnīcai, un to savu iespēju robežās darām. Par to liecina arī tas, ka ir piešķirts finansējums medicīnas speciālistu stipendijām. Mūs interesē, lai slimnīcā strādātu labi speciālisti, lai cilvēki būtu apmierināti un laipni apkalpoti tajos brīžos, kad viņiem tas nepieciešams.»

«Pret» šādu lēmumu, aicinot slimnīcai piešķirt 22 000 eiro, balsoja deputāti Sandra Pētersone (Reformu partija), Ilze Indriksone (««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/ LNNK»), Dainis Karols (Zaļo un zemnieku savienība), Miervaldis Krotovs (Zaļo un zemnieku savienība) un Gundars Sebris (««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/ LNNK»).

«SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» Talsu filiāle strādā pēc rūpīgi saplānota budžeta. Slimnīca nākamajā gadā segs savus izdevumus un turpinās sniegt pakalpojumus tādā pašā līmenī un daudzumā kā šogad. Slimnīcai attīstoties, arvien tiek piesaistīti arī jauni speciālisti, un nākamajā gadā iedzīvotājiem piedāvās neiroķirurga un nefrologa pakalpojumus,» informēja SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» sabiedrisko attiecību speciāliste Viola Grīnvalde, vaicāta, vai Talsu novada domes lēmums nākamajā gadā mainīs medicīnas pakalpojumu kvalitāti un daudzumu.

Komentāri