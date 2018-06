Talsu slimnīcā atklāj pasaules līmeņa iekārtas 05.06.2018

Trešdien, 30. maijā, SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» Talsu filiālē svinīgā pasākumā tika atklātas divas jaunas medicīnas iekārtas. Jaunais endoskopijas iekārtu komplekts un laparoskopisko operāciju iekārta sniegs iespēju veikt ātrākus un kvalitatīvākus medicīniskos pakalpojumus.

Iekārtas iegādātas Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta «SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» veselības aprūpes infrastruktūras attīstība» ietvaros. Projekta finansējuma apguve plānota līdz 2022. gadam, un papildus jaunajām iekārtām Talsu slimnīcai plānots iegādāties arī ultrasonogrāfu, datortomogrāfu un rentgenogrāfijas iekārtu.

Abas jaunās iekārtas iegādātas par kopējo summu 193 000 eiro, no kuriem 85 procentus sedz ERAF, deviņus procentus valsts, savukārt sešus procentus — SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» no pašu līdzekļiem.

Ieguldījums vietējo ļaužu veselībā

«Esam ilgi strādājuši, lai nonāktu līdz brīdim, ka varam jums prezentēt šīs pirmās divas iekārtas. Tas nozīmē, ka mēs strādāsim aizvien labāk, ar augstāku kvalitāti un atbildību. Jāteic, ka ceļš līdz iekārtu iegādei nebija viegls, jo šajā Eiropas fondu līdzekļu apguves kārtā bija cītīgi jāgatavojas, jāstrādā, jāaizstāv un Veselības ministrijā jāpamato katras iekārtas nepieciešamība. Jāsaka liels paldies Saeimas deputātam, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas anesteziologam, reanimatologam Gundaram Daudzem par iesaistīšanos šajā Eiropas fondu finanšu apgūšanas cīņā un pārējiem, kuri iesaistījās projekta izstrādē. Pateicoties jaunajām iekārtām, varēsim mūsu pacientiem piedāvāt kvalitatīvus pakalpojumus un, piesaistot jaunos speciālistus, varēsim viņiem uzsvērt, ka mums ir labi darba apstākļi. Uzskatu, ka šī diena mums ir lieli svētki,» sacīja SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» Talsu filiāles vadītāja Kristīna Bidzāne.

Arī Talsu novada domes priekšsēdētājs pauda lielu prieku par to, ka Talsu slimnīcā pieejamas jaunas un modernas iekārtas. «Domāju, ka tas ir būtisks ieguldījums mūsu apkārtnes iedzīvotāju veselībā. Lai arī ko gribētu paveikt, vienmēr jāatceras, ka veselība cilvēkiem ir pirmajā vietā,» par ieguldīto darbu Eiropas fondu līdzekļu piesaistei pateicās E. Zelderis.

Saeimas deputāts, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas anesteziologs, reanimatologs Gundars Daudzem sacīja, ka šī diena ir kā pirmais solis slimnīcas attīstības un modernizācijas procesā. «Talsu slimnīca ir ieguvusi iekārtas, kas ir pasaules labāko iekārtu topā. Ar «Olympus» iekārtām strādā visās Eiropas un pasaules vadošajās klīnikās.

Tas nozīmē, ka Talsos tagad zarnu trakta diagnostika un dažādas operācijas tiks veiktas ar pasaules klases iekārtām. Talsos ir vienīgā pēc neatkarības uzbūvētā slimnīca, bet, protams, sienas cilvēkus nevar ārstēt, tāpēc ir vajadzīgas modernas iekārtas un cilvēki, kas ar tām strādā. Domāju, ka tagad mums ir izdevies izveidot labu salikumu,» teica G. Daudze.

Klātesošajiem arī tika sniegta prezentācija par jauno iekārtu tehnisko pusi, kam sekoja pateicības vārdi un svinīga, simboliska sarkanas lentes atsiešana, ko veica K. Bidzāne un E. Zelderis.

Galvenie ieguvumi

Tā kā laparoskopisko operāciju iekārta pasākuma laikā tika izmantota, klātesošie to nevarēja apskatīt, tomēr jaunais endoskopijas iekārtu komplekts tika nodemonstrēts.

Endoskopiju ārsts Pēteris Blese, kurš strādā ar jauno iekārtu, teic, ka ieguvums ir abpusējs — gan pacientam, gan ārstam. «Pacientam procedūra ir vieglāka (piemēram, zondes norīšana) un ātrāka. Arī man kā ārstam ir prieks, ka pacientam ir labāk, un man ir vienkāršāk visu paveikt. Ar jauno iekārtu paveras plašākas iespējas noteikt precīzāku diagnostiku,» pauž P. Blese.

Savukārt laparoskopijas iekārta nodrošina ātrāku un kvalitatīvāku operāciju gaitu, kā arī lielākas iespējas speciālistiem. Operācijas ar laparoskopijas metodi ir pacientam saudzējošas. Tās tiek veiktas ar minimāliem griezumiem, nelielā dobumā ievadot instrumentus ar kameru, kas ļauj ķirurgam veikt operācijas vizualizāciju, skatot palielinājumā monitorā. Šādas operācijas būtiski samazina sāpes pēc­operācijas periodā un pacientam ļauj ātrāk atgriezties ikdienas dzīvē.

SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» Talsu filiāles virsārste Brigita Aišpure vērš uzmanību, ka mūsdienās jebkuras iekārtas ļoti ātri noveco, jo tehnoloģijas attīstās neticamā ātrumā. «Paldies Dievam, ka ir dakteris Daudze, kurš saprot, cik būtiski ārstam strādāt ar mūsdienīgām iekārtām. Tas palīdz gan operācijām, gan izmeklējumiem,» teic B. Aišpure. Viņa ar dedzību aprakstīja neskaitāmās iekārtu iespējas, ko tās sniedz.

Sarunu laikā tika spriests, ka nepieciešams motivēt pacientus un par jaunajām iekārtām informēt ģimenes ārstus, jo viņi ir tie, kuri pacientus var nosūtīt uz izmeklējumiem. «Medicīnā labākā reklāma ir tā, kas tiek nodota no mutes mutē. Kad visiem būs skaidrs, ka Talsos pieejamas šādas iekārtas, tad uz šejieni brauks ne tikai šī, bet arī citu novadu ļaudis,» sprieda G. Daudze.

