Pagājušajā nedēļā Talsu sākumskola atzīmēja 25. pastāvēšanas gadadienu. 13. oktobrī par godu šim notikumam skolēni skatījās izrādi «Sprīdītis», bet 14. oktobrī sirsnīgā pasākumā Talsu Valsts ģimnāzijas zālē tikās tagadējie un bijušie skolotāji, lai kavētos atmiņās un baudītu skolas absolventu sniegumu.

Pasākumu vadīja Ieva Zariņa, Talsu sākumskolas vienaudze un absolvente, kura pati nu jau kļuvusi par skolotāju. Viņa sākumskolas gaitas atminas kā mazu paradīzi zemes virsū, kur bērnus ik rītu sagaidīja Sprīdītis un Zīļuks, kur ļoti gardo uzpūteni varēja ēst, cik gribas, un kur ik satraukumu palīdzēja pārvarēt skolotājas Dinas siltais smaids. «Šie siltie mirkļi palīdz mazajam ķiparam izaugt lielam,» Ieva vērtēja.

Savu bijušo skolotāju priekšā stājās, atmiņu stāstos un muzikālos sveicienos dalījās arī citi absolventi. Kristaps Solovjovs piekrita, ka jau sākumskolā virza skolēnu uz to, kas viņš tālākajā dzīvē būs. «Zēnu korī diriģente Daiga man tik ļoti uzticējās, ka es pat drīkstēju, jau 4. klasē mācoties, iedziedināt kori! Tas ir aizgājis līdz tam, ka esmu nokļuvis diriģentos,» viņš uzsvēra. Anna Ķīviča (jā, tā pati, kura ir žurnāliste «Talsu Vēstīs») secināja, ka četrus sākumskolas gadus viņa ļoti cītīgi mācījusies, jo vēl tagad spētu nodziedāt vismaz trīs dziesmiņas, kuras tika apgūtas angļu valodas stundās, un noskaitīt pirmo pašsacerēto dzejoli, kas tika nopublicēts klases dzejoļu krājumā. «Otra lieta, ko ļoti cītīgi darījām, — mēs spēlējāmies, tiešām ļoti pilnasinīgi baudījām bērnību! Sākumskola man vienmēr paliks atmiņā kā maza, mīļa bērnības zeme.

Tagad šajās telpās Akmeņu ielā atrodas bērnudārzs «Sprīdītis», ko apmeklē arī abi mani bērni,» atklāja Anna. Savukārt Baibai Bitei agrākais skolas direktores kabinets, kas savulaik iedvesis bijību, tagad kļuvis par ikdienas darba kabinetu, strādājot par mūzikas skolotāju.

«Man nebija tā kā Kristapam — man neviens neļāva iedziedināt kori, tāpēc es neesmu kļuvusi par diriģenti, bet esmu palikusi dziedātāju slānī,» smējās Dita Belicka. Viņa minēja virkni atmiņu un asociāciju, kas allaž ļaus paturēt prātā Talsu sākumskolu kā īpašu bērnības daļu. Marija Rezonga sprieda, ka tieši šajā skolā iegūtas ļoti labas zināšanas, kas ļāva turpināt mācības Talsu Valsts ģimnāzijā.

Atmiņās dalījās arī Dana Lāce un Laima Cīrule. «Skolotājai Lailai ar mums gāja grūti — mēs patiesībā bijām diezgan liels bardaks!» sprieda Laima. «Mūsu spēļu telpā bija kluči, bet tad mums tos atņēma, jo mēs ar tiem mētājāmies. Tad bija spilveni, bet arī tos mums atņēma, jo arī ar tiem mēs mētājāmies. Kas tad mums beigās palika?» smējās Dana. «Mums palika apelsīni — arī ar tiem mēs mētājāmies!» papildināja Laima. Viņu atmiņās par pirmajām klasītēm veido vieni vienīgi piedzīvojumi, kas saistās ar dalību popielā, apkopējas kaitināšanu, slēpšanos tualetē un citām blēņām. «Katra stunda bija piedzīvojums,» sprieda Dana. «Visi četri gadi bija vienkārši absolūts prieks un laime. Šī skola bija īpaša un ir palikusi īpaša,» apliecināja Laima.

Virziens jau sen bijis pareizais

«Tiešām piekrītu, ka sākumskola ir vieta, kur bērni, mūsu mazie pilsoņi, sper pirmos nozīmīgos soļus savā dzīvē. No jums, skolotāji, no jūsu zināšanām un spējas iedvesmot lielā mērā atkarīgs tas, kādi būs bērni nākotnē, par ko viņi strādās un kā dzīvos. Gribu teikt lielu paldies par jūsu atbildību un to, kādu cildenu darbu jūs veicat!» Talsu sākumskolas saimei pateicās Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis.

«Talsu sākumskolai mēs šodien svinam 25 gadu jubileju. Tas ir laiks, kad jau ir garām pusaudžu trakums un agrās jaunības laiks. Ir pienācis laiks, kad liekas: nu esmu gatavs dzīvei! Tomēr vēl jūra ir līdz ceļiem, un Talsu sākumskola laikam ir viena no tām Talsu novada skolām, kurām jūra ir līdz ceļiem jau sen un, cerams, būs vēl ilgi, ilgi! Talsu sākumskola ir no tām skolām, kas visvairāk cenšas iet līdzi laikam, sekot jauninājumiem izglītības jomā, ievieš tehnoloģijas un organizē dažādus pasākumus ne tikai sev, bet arī pārējiem, un par to mēs Talsu novadā varam būt priecīgi,» pauda Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps. Viņš ar izglītības pārvaldes Pateicības rakstu sveica pedagogus, kuri Talsu sākumskolā ir nostrādājuši visus 25 gadus: Gitu Kļaviņu, Sandru Zvirgzdiņu, Asju Kuiki un Aiju Martinsoni.

Vien divus gadus mazāk Talsu sākumskolu par savu darbavietu sauc tagadējā direktore Raimonda Belicka, un viņa ar patiku atcerējās laiku, kad skolas direktore bija Rita Rosa. «Kad strādāju par skolotāju, varēju stundās darīt brīnumu lietas! Kādi tik projekti mums nav bijuši! Mēs varējām nesēdēt solos, mēs drīkstējām pārveidot klasi, mēs varējām neievērot starpbrīžus, mācīties valodas gramatiku no daiļliteratūras grāmatām… Mēs jau toreiz visu apguvām tā, kā tagad mācāmies to darīt!» Talsu sākumskolā jau sen izmēģināto ar kompetencēs balstīto izglītības modeli salīdzināja R. Belicka. Viņa arī sumināja savus kolēģus — skolotājus un tehniskos darbiniekus.

Svētku sastāvdaļa bija arī filmas skatīšanās — pateicoties skolas absolventam, tagadējam Talsu Valsts ģimnāzijas skolniekam Artūram Ozolam, tapis nozīmīgs video atskats uz Talsu sākumskolas 25 gadiem. Tajā pārdomās dalās agrākās un tagadējās skolas administrācijas darbinieces, ārpusklases darba organizatores, ilggadējās skolotājas un tās, kuras šajā kolektīvā ienākušas kā jaunās pedagoģes.

«Galvenā atziņa no šī vakara ir tāda: Talsu Valsts ģimnāzijā ir tik gudri, radoši un varoši jaunieši, tieši tāpēc, ka viņi nāk no Talsu sākumskolas! Tas, ka atrodaties trešajā stāvā, neliedz jums būt par vienu no ģimnāzijas stūrakmeņiem,» būdams pirmais sveicējs, secināja Talsu Valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebris.

