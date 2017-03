Talsu pilsētas tirgu sagaida jauni vaibsti 01.03.2017

Talsu tirgus pārbūves ideja sākotnēji bija sekundāra. Prioritārā projekta ideja — Stendes pilsētas industriālās teritorijas revitalizācija —, kas neizdevās. Pagaidām. Iespējams, ka tā labāk, jo esošais Talsu tirgus ir ļoti sliktā stāvoklī un savu laiku jau sen nokalpojis, celts 1967. gadā.

Kā nonāca līdz tirgus pārbūves idejai

Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece Talsu novada domes sēdē 23. februārī informēja, ka 2015. gada februārī tika apstiprināts Investīciju plāns, kur kā prioritāte norādīta Stendes pilsētas industriālās teritorijas revitalizācija, alternatīva — Talsu tirgus pārbūve. «Tā paša gada novembrī tika veikti precizējumi Investīciju plānā, mainot prioritāro ideju, ņemot vērā tā brīža īstenošanas iespējas un esošo tirgus situāciju. Stendes industriālā parka teritorijas projekta sagatavošanas stadija nebija un arī šobrīd nav pilnīgi gatava, lai būtu īstenojama un iesniedzama kā projekta pieteikums,» skaidroja J. Skujeniece.

Talsu novada būvvaldes vadītāja vietnieks Aivars Lācis informēja, ka 2015. gada 20. maijā tika izveidota žūrija septiņu locekļu sastāvā metu konkursa rīkošanai un vērtēšanai, lai atrastu pēc iespējas labāku risinājumu tirgus pārbūvei. «Līdz augustam pieteicās pieci pretendenti, kā rezultātā tika paziņoti labākie. Tagad ir skaidrs, ka nepieciešams detālplānojums. Pēc Ministru kabineta noteikumiem, tam nepieciešama publiskā apspriešana, par ko tiks paziņots — kur un kad notiks. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija konceptuāli neiebilst pret tirgus pārbūvi un labiekārtošanu. Paralēli tiek izstrādāts tehniskais projekts,» skaidroja A. Lācis. Iespējams, apspriešana notiks martā. Ja iedzīvotājiem būs būtiski iebildumi, tie tiks pārskatīti.

Kā informē pašvaldība, Reģionālās attīstības koordinācijas padome Talsu tirgus pārbūves projekta ideju apstiprināja pērn 23. martā, savukārt šī gada martā būs gatavs būvprojekts. Projekts tiks īstenots ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Objekta kopējās izmaksas no pašvaldības puses parādījušās atšķirīgas — pašvaldības informatīvajā izdevumā «Talsu Novada Ziņas» norādīts, ka tās tiek lēstas 2,5 miljonu eiro apmērā, savukārt 23. februāra domes sēdē deputātiem tika sniegta prezentācija, kur kopējā summa uzrādīta 1,9 miljonu eiro apmērā (izmaksas saskaņā ar Investīciju plānu), no kā pašvaldības finansējums 237 500 eiro, valsts finansējums — 47 500 eiro, savukārt Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 615 000 eiro apmērā. Jāņem vērā, ka projekta realizācijas laikā summas var mainīties.

Atšķirīgi skaitļi parādījušies arī par to, cik jaunas darba vietas tiks radītas — J. Skujeniece deputātiem sacīja, ka pašlaik tiek plānotas 26 darba vietas. Pirms tam Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Vilsons sabiedrībai piedāvāja skaitli 50.

Kas iecerēts?

Pašvaldība norādījusi, ka tirgus ēkas kopējā platība paredzēta 2775,4 kvadrātmetru platībā. Ēka projektēta vairākos stāvos — būs izvietota tirdzniecības zāle, kā arī tirgus funkcionēšanai nepieciešamās saimniecības un tehniskās telpas. Paredzēta gaļas sagatavošanas telpa, noliktava, ieplānotas ģērbtuves, dušas telpa tirgus darbiniekiem. Iecerēts izvietot telpas vieglās rūpniecības un pārtikas precēm.

Konkrēta summa nomas maksai vēl nav zināma. «Tas tiks noteikts, piesaistot sertificētu vērtētāju. Tiklīdz būs gatavs būvprojekts, to būs iespējams izdarīt,» skaidroja J. Skujeniece.

Deputātei Ilzei Indriksonei (««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/ LNNK») domes sēdē vaicājot par ēkas plānoto energoefektivitāti, J. Skujeniece atbildēja: «Es gribētu vispirms būt pārliecināta, iepazīstoties ar tehniskā projekta gala rezultātu, kā arī precīzu informāciju varēsim sniegt, kad būs apspriests detālplānojums. Man nav paskaidrojuma raksta, kur viss sīki ievērtēts.» I. Indriksones skatījumā — «mēs darām divus soļus vienlaicīgi, jo līdz pat šim brīdim nav zināmi daudzi nosacījumi, kādi sniegti projektam». Vairāki deputāti bija pārsteigti, ka jautājums par tirgus pārbūvi pēkšņi tiek skatīts domes sēdē, jo pirms tam tas neparādījās dienas kārtībā. Kā norādīja I. Indriksone, šī iemesla dēļ viņai nebija iespējams sagatavoties, lai sīkāk apspriestu jautājumu.

«Papildu tirdzniecības platībai ēkā tirgoties varēs arī brīvdabas vietās, kam tiks izbūvētas terases dažādos līmeņos — paredzēta vieta puķu stādu tirgotājiem un dažādu pasākumu rīkošanai. Plānots bruģakmens stāvlaukums 108 automašīnām. Ražotājiem un tirgotājiem piegāžu nodrošināšanai iecerēta atsevišķa iebrauktuve no Ezera ielas,» norādījusi pašvaldība. Kamēr notiks būvniecība, pašreizējiem tirgotājiem paredzēta vieta teritorijā pie Ezera laukuma.

Jāņem vērā, ka ir jāizpilda vairāki kritēriji, lai kādu daļu Eiropas Savienības piešķirtās naudas neatņemtu; tajā skaitā viens no izpildāmajiem kritērijiem ir strādājošo komersantu skaits, kuru ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas vieta ir nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru teritorija un to funkcionālas teritorijas. Jācer, ka komersanti būs atsaucīgi; šī būs iespēja gan vecajiem, gan jaunajiem uzņēmējiem atsperties un izdzīvot jau tā grūtajos laikos.

