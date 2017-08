Talsu pilsētai jauns pārvaldnieks 02.08.2017

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Talsu novada domes deputāti aizvadītajā nedēļā vienbalsīgi nolēma apstiprināt Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amatā Normundu Strēlnieku.

Tā kā iepriekšējais Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Ģirts Kalnbirze šī gada pašvaldību vēlēšanās ieguva deputāta mandātu, viņam nācās izvēlēties, kurā amatā palikt, jo likums aizliedz tos apvienot. Izvēle krita par labu deputāta vietai.

Tika izsludināts konkurss uz vakanci, pieteicās astoņi pretendenti, no kuriem uz nākamo kārtu izvirzīja trīs. «Ar viņiem notika intervijas, uzdodot vienādus jautājumus, tika runāts par kandidātu redzējumu pilsētai. Komisijai summējot punktus, ar nelielu pārsvaru tika izvirzīts Normunds Strēlnieks,» stāstīja Talsu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Dainis Karols.

Jaunais pārvaldes vadītājs sniedza plašāku informāciju par sevi, uzsverot, ka ir dzimis un audzis Talsos, tāpēc vēlas sniegt savu artavu pilsētas attīstībā: «Man ir plašs darbalauks. Līdz šim esmu strādājis trīs darbavietās. Pēdējā ir SIA «Krauzers», kur nostrādāju nepilnus 15 gadus, kopš uzņēmuma dibināšanas. Sāku kā autovadītājs, pēc tam ieņēmu tehniskās daļas vadītāja amatu.» Izglītība: Smiltenes profesionāli tehniskajā vidusskolā iegūta ceļa mehanizatora specialitāte, 2010. gadā — bakalaura grāds uzņēmuma vadībā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā.

Uz jautājumu, kāpēc vēlas strādāt par pārvaldnieku, N. Strēlnieks atbildēja, ka tas ir izaicinājums pašam sev un jaunam darbiniekam vienmēr ir svaigas idejas, redzējums. «Protams, pēc tik ilgiem gadiem SIA «Krauzers» būs neierasti mainīt darbavietu. Ir paveikts ļoti daudz, jo transporta nozares uzņēmums sasniedzis līmeni, ir viens no drošākajiem Latvijā. Gribētu, lai jaunajā darbā izdotos Talsus radīt kā lielisku vizītkarti visam novadam. Saka — Talsi ir viena no skaistākajām pilsētām Latvijā, bet man tā ir visskaistākā,» pauda N. Strēlnieks.

Atslēgvārdi Talsi

Komentāri