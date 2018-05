Talsu pilsētā vajadzību vairāk nekā iespēju 25.04.2018

Normunds Strēlnieks Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amatā stājās pērn, 1. augustā. Ko jaunais pārvaldnieks secinājis un kā viņam veicas jaunajā darbavietā? Iestājoties pavasarim, kad iespējams uzsākt dažādus būvniecības un labiekārtošanas darbus, rodas jautājums — kādus darbus plānots veikt šosezon, lai uzlabotu Talsu pilsētas vaibstus?

— Kā vērtējat aizvadītos astoņus mēnešus pārvaldnieka amatā?

— Liels izaicinājums bija, piesakoties šai amata vietai. Sākumā, kā jebkurā darba vietā, ir grūti, līdz iepazīst jauno darba specifiku. Domāju, ka pusgads ir tikai mazs solītis uz priekšu profesionālajai izaugsmei, jo jebkuras pārmaiņas prasa laiku, pacietību un izturību gan no paša, gan apkārtējiem.

Pirms tam strādāju privātajā sektorā, kur darba specifika ir citāda. Pašvaldībā vispirms precīzi jānokārto visas formalitātes un darba izpilde ir pati pēdējā. Privātajā sektorā tas lielākoties ir otrādi.

— Kā izjūtat sabiedrības iesaistīšanos, interesi par situāciju pilsētā?

— Pie manis vēršas daudz iedzīvotāju. Viņi nāk, prasa, gaida… Vēlmes un prasības nepārtraukti aug un, protams, mēs visus uzklausām. Priecājos, ka iedzīvotāji nāk, jo no viņiem iegūstam galveno informāciju, kas vietējiem ir būtiski. Nekas nav labāks par informāciju, kas nodota no mutes mutē. Tā sniedz vislabāko reālās situācijas atainojumu pilsētā. Jebkura sūdzība tiek apskatīta, apkopota un apsekota. Protams, ne visu izdodas uzreiz realizēt.

Saprotam, ka darbi jāveic, bet tas jādara pakāpeniski. Finansējuma apjoms ir tāds, kāds tas ir, tāpēc jāprot to sadalīt un izvērtēt prioritātes. Tas arī ir galvenais klupšanas akmens. Izdarīt var jebko, ja ir pietiekams finansējums. Mums ir skaista pilsēta, bet ar katru dienu nolietojas arī tas, kas kādreiz bija labs un skaists.

— Tā kā Talsu pilsētas pārvaldē strādājat viens pats, pieļauju, ir grūti paveikt visus darbus. Vai plānojat algot papildu darbinieku?

— Pašlaik man palīdz kancelejas nodaļas darbinieki, bet Talsu pilsētas pārvaldē ir nepieciešama sava lietvede vai sekretāre. Pārvaldniekam vairāk jāiesaistās reālajā darbā, apsekojot objektus, risinot jautājumus, tiekoties ar iedzīvotājiem utt. Līdz ar to papīru lietas nereti tiek atstātas novārtā. Esmu iesniedzis pieprasījumu novada pašvaldības izpilddirektoram par šo jautājumu, bet gala lēmums par to jāpieņem vadībai. Pašlaik ar darbiem tiekam galā nosacīti.

— Varētu sacīt, ka šajā amatā jābūt gan lieliskam psihologam, gan birokrātam.

— Jā, noteikti. Diemžēl nereti jāuzklausa arī dažādi pazemojumi. Cilvēkiem uz sirds ir daudz sakrājies, un mēs esam tie, kas to visu uzklausa. Iedzīvotāji maksā nodokļus, tāpēc grib zināt, kas notiek. Tāpēc esam šeit, un cenšamies attaisnot sabiedrības liktās cerības uz mums. Tas nav viegli.

Nereti iedzīvotāju domas nesakrīt, tāpēc bieži kašķējas savā starpā. Sākot ar auto novietošanu daudzdzīvokļu māju pagalmos. Daudziem savu spēkratu vajag atstāt tieši pie durvīm, savukārt kādam gandrīz vai pa tām iebraukt. Pirmais un primārais veidojas no pašiem iedzīvotājiem, tajā skaitā vecākiem. Mēs esam par drošību un daudzviet izvietojam ceļazīmes, bet ko tas dod, ja cilvēki paši tās neievēro? Ne velti ir teiciens: sargi pats sevi, un arī Dievs tevi sargās. Piemēram, ir jāmāca bērniem, ka gājēju pāreja nenozīmē priekšrocību un to nedrīkst šķērsot, pār galvu pārliekot kapuci, klausoties austiņās mūziku un skatoties telefonā. Tas ir jāmāca katrā skolā, katrā mājā. Tas ir elementārs drošības jautājums.

— Sacījāt, ka cilvēku starpā vajadzētu valdīt lielākai sapratnei. Vai, jūsuprāt, tā ir būtiska problēma mūsdienās?

— Jā, diemžēl katrs cīnās tikai par savu taisnību, nedomājot par otru. Piemēram, vienā brīdī bija milzīga ažiotāža par situāciju pie bērnudārza «Sprīdītis». Bet nekārtību radīja paši vecāki. Ir mainīts, darīts, domāts un tērēta liela nauda un resursi, lai uzlabotu drošību pie mācību iestādes. Bet diemžēl vecāki cits citam šķērso ceļu, traucē braukt, palaiž bērnus vienus pašus u. tml. Ir jāpārstāj vainot citus, bet jāpaskatās pašam uz sevi! Neiecietība un nevēlēšanās saprast otru ir ļoti izteikta. Iecietība un izpalīdzība ir kaut kur pazudusi… Viss sākas mājās, no šūpuļa. Attieksme un attiecības ģimenē. Nav svarīgi — tumši, gaiši, skaisti, neglīti, formīgi vai tievi —, bet visi esam cilvēki un staigājam pa šo zemi. Dzīvē viss ir saistīts.

— Kas vēl traucē pārvaldes darbam?

— Izdevumi jebkurā darba procesā ir ļoti lieli. Nauda kūst vairāk un ātrāk, nekā nāk klāt. Kā ikkatram no mums. Būtu labi, ja mums dubultā pienāktu klāt tai summai, kuru iztērējam. Mēs visi tā vēlētos, un tad arī visi būtu apmierināti.

Norit darbs pie projektiem, kas iesākti jau pirms krietna laika, bet tie virzās uz priekšu ar tik maziem solīšiem, ka nevar prognozēt, kad būs rezultāts.

Mūsu pilsēta ir tik liela, cik ir. Tajā pašā laikā saņemam sūdzības, piemēram, par stāvlaukumiem un auto novietošanu brauktuvju malās. Cilvēks nav gatavs paiet 200 metrus, lai nokļūtu, kur vajag, bet grib piebraukt pie pašām durvīm. Mūsu pilsēta nav tik liela, lai nevarētu visu izstaigāt. Līdz ar to radām problēmas gan paši sev, gan pārējiem, rakstot iesniegumus. Arī tā ir nodokļu naudas tērēšana, jo veltām laiku šo iesniegumu atbilžu sagatavošanai un šādu it kā problēmu risināšanai.

Vēl viens izaicinājums ir daudzi privatizētie īpašumi un ārzemju īpašnieki pilsētā, kas rada problēmas attiecībā uz sakoptību. Nav atstāti pārvaldnieki vai arī, ja tādi ir, viņiem līgumā nav norādīts, ka jāatbild par kārtību. Protams, iedzīvotāji, kas dzīvo apkārt, teic, ka pārvaldei nerūp kārtība, ka mēs nevaram satīrīt. Bet jāsaprot, ka mēs nedrīkstam tīrīt privātu teritoriju.

Ļoti bēdīgi ir tas, ka pilsētā paliek aizvien mazāk cilvēku, kā jau visā valstī. Žēl dzirdēt, ka arī mazie uzņēmēji apsver domu ar visām ģimenēm doties prom, jo nevar savilkt galus. Mūsu uzdevums ir sakopt un nodrošināt infrastruktūru, bet par darba vietām un jauniem uzņēmumiem jādomā visai sabiedrībai kopā.

— Kādi ir nozīmīgākie darbi, ko plānojat šajā sezonā paveikt?

— Pēc ziemas perioda notiek labiekārtošanas, tīrīšanas darbi, jo uz brauktuvēm ir jāaizlāpa bedrītes un jātīra trotuāri. Tāpat aprīlī un maijā jānogreiderē grants ceļi. Pakāpeniski notiek grants ceļu seguma nomaiņa uz šķembu — bitumena emulsijas segumu, kas neput. Šogad to plānojam izdarīt Dīķa un Ābeļu ielā. Paralēli noritēs darbs pie apgaismojuma stabu nomaiņas, kas sapuvuši, citviet apgaismojuma vispār nav. Uzlabosim apgaismojumu pie gājēju pārejām.

Lielajā ielā šovasar plānots veikt bruģa atjaunošanas un ielas labiekārtošanas darbus. Bruģis daudzviet jau iesēdies posmā no Zvaigžņu ielas līdz tautas namam.

Zināms, ka Talsos ir problēmas ar publiskajām tualetēm. Pašlaik tiek projektēta tualete pie Talsu ezera promenādes (blakus «Reinholda fotosalonam»). Tā kā šovasar tiks uzstādīts arī vides mākslas objekts «Latvijas saule», viss jāveido saskanīgi. Plānots arī tualetes, kas atrodas pie autoostas, remonts. To iecerēts atjaunot tā, lai būtu pieejama visu diennakti, un tur nenāktos sēdēt dežurantam.

Pilsētā iecerēts uzstādīt arī papildu videokameras, lai veicinātu gan iedzīvotāju, gan uzņēmēju drošību.

Norit Krievragkalna labiekārtošana. Pēc tikšanās ar iedzīvotājiem par šo jautājumu aizvadītajā nedēļā sapratām, ka būvprojektā nepieciešamas izmaiņas. Tas nozīmē, ka viss nedaudz iekavēsies, bet šajā gadījumā tas ļaus radīt vēl labāku rezultātu.

Nepieciešams arī nodrošināt pārvietošanās un piekļuves iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Par šo jautājumu diemžēl nav īpaši domāts. Un tādu lietu, kas jāpaveic, ir ārkārtīgi daudz. Bērnu laukumi, parku iekārtošana utt. Pašlaik daudzi projekti ir procesā, bet nevēlos to visu uzskaitīt, jo cilvēks grib redzēt rezultātu, nevis klausīties solījumos. Jāsaprot, ka mēs nevaram konkurēt ar lielajām pilsētām, kurām ir daudz naudas. Ir nauda, ir izpildījums, ir rezultāts.

Aicinu Talsu iedzīvotājus kopīgi veidot mūsu pilsētas tēlu tādu, kādu to vēlamies! Esam smaidīgi, iecietīgi un draudzīgi cits pret citu!

