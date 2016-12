Talsu pamatskola uzsākusi dalību starptautiskā projektā 09.12.2016

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Talsu pamatskola uzsākusi dalību starptautiskā projektā «The Art of Economy, the Economy of Arts», ko atbalsta un finansē Eiropas Savienība «Erasmus+» programmā.

Projekts norisinās divu gadu garumā. No sadarbības partneru sanāksmes Turi Itālijā nesen atgriezušies Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps, Talsu pamatskolas direktore Dina Bičule un projekta koordinatore Talsu pamatskolā, angļu valodas skolotāja Lolita Lipska-Meijere.

Idejas pirmsākumi

Talsu pamatskolas skolēni un skolotāji jau iepriekš piedalījušies starptautiskajos projektos: «Erasmus+» skolotāju mobilitātes programmās, kā arī «eTwinning» projektos, kur iepazīti vairāki sadarbības partneri no Eiropas valstīm. «Pagājušajā mācību gadā rakstījām projektu skolēnu izglītības un apmaiņas programmai, kuru «Erasmus+» atbalstīja, tam piešķirot 20 695 eiro,» priecīgi stāsta L. Lipska-Meijere. Projektā piedalās Latvija, Polija, Itālija, Rumānija un Turcija, un tas norisinās no šī gada 1. septembra līdz 2018. gada 30. jūnijam. Projektā galvenais uzsvars likts uz skolēnu papildu izglītošanu tādās jomās kā matemātika, IT (informācijas tehnoloģijas), ekonomika, svešvalodas un māksla. Īpaša nozīme piešķirta dažādu kompetenču attīstīšanai, lai iegūtās zināšanas varētu pielietot reālajā dzīvē, lai veidotos iemaņas sadarboties ar citu valstu skolēniem un skolotājiem. Kā projekta gala produktu paredzēts izveidot mācību un metodiskos materiālus, diskusiju, kopējo koncertu, olimpiāžu un sacensību, kā arī virtuālo konferenču video ierakstus.

«Skolēnu apmaiņas braucienos uz sadarbības valstīm varēs piedalīties neliels skaits skolēnu, tāpēc liela nozīme būs mācībām un aktivitātēm skolā, vislielākais notikums, protams, būs ciemiņu uzņemšana no pārējām Eiropas valstīm, kad skolas kolektīvam būs jāsagatavo pasākumu programma, kas ietver sacensības matemātikā un ekonomikā, izglītojošās spēles, debates par ekonomiskajiem un politiskajiem jautājumiem, mākslas darbnīcas, lugu iestudēšanu un koncertu sagatavošanu. Ne tikai mācību pasākumos, bet arī priekšnesumos jāiesaista visu dalībvalstu skolēni,» skaidro L. Lipska-Meijere.

Sanāksmē Itālijā projekta koordinatori izstrādāja detalizētu plānu visām aktivitātēm, kas norisināsies dalībvalstu tikšanās reizēs, kā arī mācībām, kas katrā skolā norisināsies, gatavojoties apmaiņas braucieniem. Darbā piedalījās visu piecu dalībvalstu skolu direktori, kā arī vairāki pašvaldību pārstāvji. Delegācijas viesojās Turi pašvaldībā, pieņemšanā pie pilsētas mēra Domenika Coppi, kur tika iepazīstinātas ar pilsētas pārvaldes struktūru un amatpersonām, kas atbild par izglītību, kultūru un sociālo jomu.

Uzņemšana Itālijā

Ļoti rūpīgi ciemiņu uzņemšanai bija gatavojušies Turi Resta skolas audzēkņi un skolotāji. «Katras valsts pārstāvjus skolā uzņēma gidi, 13 un 14 gadus jauni skolēni, kas bija sagatavojuši stāstījumu angļu valodā par savu skolu, paviesojāmies katrā izglītības iestādē un klasē. Skola ir liela — 1800 audzēkņi, tai skaitā pirmsskolas vecuma bērnu. Iepriecināja, ka skolēni ir laipni, dzīvespriecīgi un disciplinēti. Vecāki ir atbildīgi, lai viņu atvases ievērotu visas prasības,» stāsta L. Lipska-Meijere.

Skolā mācās dažādu tautu un kultūru pārstāvji. Bijis interesanti vērot, ka gandrīz katrā telpā ir krucifiksi un svētbildes ar Jēzus Kristus vai Dievmātes attēlu. «Jautājām, vai šī ir kristīgā skola, uz ko mums atbildēja — nē, izglītības likums to pieļauj. Bērni regulāri tiek iepazīstināti ar Eiropas kultūras un reliģijas vērtībām, arī musulmaņu vecāki ļoti labprāt laižot savus bērnus uz šīm nodarbībām, kur viņiem ir iespēja iepazīt Eiropas vēsturi un reliģiju kā kultūras sastāvdaļu.

Bija vērtīga pieredze, ko apguvām braucienā, tomēr ir viena pieredze, ko labprāt nepārņemtu — pirmsskolas vecuma bērnu iekļaušana skolā. Pedagogi stāstīja, ka bērni skolas režīmā ir ļoti noguruši, dažkārt kāds aizmiegot skolas solā. Itālijas kolēģe, kurai pirmsskolas vecuma bērns mācās skolā, atklāja, ka viņš pēc skolas nākot mājās ļoti nervozs un hiperaktīvs. Tajā brīdī nodomāju, cik laimīgi ir Latvijas bērni savos bērnudārzos ar iespējām pagulēt dienas laikā, izkustēties svaigā gaisā, un vienkārši par nenozagto bērnību…

Itālijas kolēģi bija parūpējušies, lai mēs iepazītu tādas kultūras pērles kā Materas ieleju un UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļauto Alberobello pilsētiņu ar īpašajām mājiņām. Arī mūsu skolēniem, kas dosies uz Itāliju 2017. gadā, būs šāda iespēja, turklāt viņi apmeklēs vairākus muzejus ar vērtīgām kolekcijām, kā arī trīs ražotnes — «Divella» pastas fabriku, olīveļļas rūpnīcu un ķiršu pārstrādes ražotni. Turi apkārt­ne ir ievērojama ar milzīgām ķiršu plantācijām, produkcija tiek ražota eksportam. Ne velti pilsētas simbols ir ķirsis,» dalās L. Lipska-Meijere.

Tagad skolēni Talsu pamatskolā gatavojas pirmajai vizītei uz Polijas dienvidu pilsētiņu Pinčovu 2017. gada martā.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Izglītība

Komentāri