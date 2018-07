Talsu novads iegūst jaunu domes vadību. Iedzīvotāji plāno vākt parakstus, lai gāztu domi 04.07.2018

Ceturtdien, 28. jūnijā, vairums Talsu novada domes deputātu lēma par līdzšinējā domes priekšsēdētāja Edgara Zeldera atbrīvošanu no amata. Vēlu vakarā sarīkojot ārkārtas domes sēdi, tika ievēlēts jauns priekšsēdētājs — līdzšinējais E. Zeldera pirmais vietnieks Dainis Karols.

«Talsu Vēstis» jau informējušas, ka 14. jūnijā notika centieni gāzt E. Zelderi, bet nepietiekama balsu skaita dēļ tas neizdevās. Pēc divām nedēļām sekoja nākamais mēģinājums. 27. jūnijā Talsu novada pašvaldībā tika iesniegts 11 deputātu pieprasījums par neuzticības izteikšanu E. Zelderim un par jauna priekšsēdētāja vēlēšanām. Jautājums par E. Zeldera atstādināšanu no domes priekšsēdētāja amata tika iekļauts ceturtdienas, 28. jūnija, ierastās domes sēdes kārtībā. Lai arī sākotnēji to ievietoja kā pēdējo, deputāts Andis Astrātovs («Talsu novada attīstībai») sniedza priekšlikumu to izskatīt kā pirmo. Iespējams, lai demonstrētu, kāds balsojums sagaida E. Zelderi, 12 deputāti iebalsoja jautājumu kā pirmo. Pēc šāda demonstratīva balsojuma klātesošie iedzīvotāji izrādīja neapmierinātību. Dažu deputātu mīmikā bija novērojama izteikta apmierinātības izteiksme.

Par E. Zeldera atbrīvošanu no amata nobalsoja deputāti no «Talsu novada attīstībai» — Andis Astrātovs, Ģirts Kalnbirze, Gerda Zeberiņa un Oļegs Solovjovs, no Latvijas Reģionu apvienības — Daiga Feldmane, no Latvijas Zaļās partijas — Alfons Spēks un Tabita Kalniņa, no «Vienotības» — Normunds Tropiņš un Edmunds Demiters, no Latvijas Zemnieku savienības — Dainis Karols un Almants Kalniņš, kā arī Inga Gluzda no Jaunās konservatīvās partijas, kura pieprasījumu gan neparakstīja, tomēr savu nostāju pret E. Zelderi nemainīja.

Domes sēdi, lai arī tā sākās 15.00, apmeklēja diezgan daudz cilvēku. Vairāki simti to vēroja tiešraidē, ko nodrošināja Talsu televīzija. Nākamajā dienā video bija noskatījušies jau vairāki tūkstoši.

Sākot no ģimenes aizskaršanas līdz korupcijas piesaukšanai

Pirms balsojuma par E. Zeldera atbrīvošanu no amata vairāki deputāti izteica viedokli. Kā visskarbākos var piesaukt I. Gluzdas un E. Zeldera izteikumus.

«Edgars Zelderis ir izcili izgāzis iespēju, ko iedzīvotāji viņam devuši. Ir jāprot tik aplami visu sagandēt, kā jūs to esat izdarījis. Ar nebeidzamiem saukļiem «zagļi», «slēptas intereses», «korumpanti» un pazemojumiem pret darbiniekiem un deputātiem.

Neskaitāmi meli un puspatiesības, ar ko esat maldinājis sabiedrību. Ar budžeta līdzekļiem esat apgājies kā ar savu kabatas naudu, slēpjot no deputātiem informāciju un neatbildot uz jautājumiem. Komunikācijas kultūra… Ir grūti piemeklēt atbilstošus vārdus, lai daudzmaz pieklājīgi to raksturotu. Bet jūs esat jauns cilvēks un jums visa dzīve vēl priekšā, un jums būs laiks apgūt to, ko acīmredzot ģimene nav iemācījusi bērnībā,» sacīja I. Gluzda un pēc šī teikuma saņēma ūjināšanu no iedzīvotāju puses.

Kad sēdē noslēdzās jautājuma izskatīšana, no zāles izejot E. Zeldera mammai, viņa norādīja I. Gluzdai, ka gaida no viņas atvainošanos. Pēc tam E. Zelderis publiski atklāja, ka šajā dienā ir viņa mammas dzimšanas diena. «Mana mamma bija klāt sēdē tajā brīdī, un es redzēju viņas acīs asaras. Tas bija sāpīgi. Mammu, man žēl ka tev tas bija jāpiedzīvo, bet zini — tu mani esi ļoti labi audzinājusi, es tevi vienmēr mīlēšu un būšu pateicīgs par visu, ko man devi.»

Par to, kāpēc «Vienotība» un Latvijas Zemnieku savienība kopš 14. jūnija mainīja domas un šoreiz balsoja par mēra gāšanu, varat lasīt iepriekšējā «Talsu Vēstu» numurā. Galvenais, kas tiek uzsvērts: šādas domas radušās jau krietni ilgāk nekā tikai pirms divām nedēļām, jo komunikācijā jau sākotnēji bijusi plaisa, kas kļuvusi arvien lielāka. Nesaskanīgi viedokļi, nespēja saprasties un sastrādāties tikai palielinājusies.

Sakot pēdējo runu pirms deputātu balsojuma, E. Zelderis bija ļoti skarbs. Šeit neliela daļa no tās. «Vēlos sacīt lielu paldies Ilzei Indriksonei, pārējai vadībai būtu tikai jāmācās no viņas, kā ir jāstrādā. Brīnumaini sanāk, ka tie cilvēki, kuri visvairāk strādājuši, šobrīd tiek nošķirti no darba. Mani centušies gāzt un diskreditēt dažādos veidos. Kādi ir galvenie iemesli? Esmu kategoriski pret korupciju un izsaimniekošanu, kas ir ievazāts mūsu novadā. Arī man pērn piedāvāja kukuli lielā apmērā, kas ir saistīts ar vairākiem projektiem Talsu novadā. Informāciju nodevu tiesībsargājošajām iestādēm, un šajā sakarā noteikti vēl daudz ko uzzināsim. Un kā var šādi rīkoties pilsētas svētku laikā!? Vakar to aizrādīju D. Karolam, N. Tropiņam, E. Demiteram — mīļie cilvēki, ko jūs darāt? Tas vienkārši parāda jūsu zemiskumu un izpratni par lietām. Par mēru jau sākotnēji izmisīgi centās kļūt D. Karols, kurš vispār šī gada laikā nav strādājis. Aizejiet, paskatieties, kāds ir viņa darba galds! Izbrīna arī Demitera kungs, ar kuru nekad nav bijušas problēmas. Pēkšņi pēdējās nedēļās absolūti pārmeta kažoku! Visvairāk ir žēl iedzīvotāju, kuri cerēja, ka novadā būs kaut kas jauns. Diemžēl mūsu ir pārāk maz un apkārt ir pārāk daudz nelojālu un strādāt negribošu cilvēku,» teica E. Zelderis.

Līdz stabilai demokrātijai vēl jāaug

Deputāte G. Zeberiņa amatā stājās nesen, aprīļa sākumā, kad sacīja, ka domes darbā «paliks pie saviem principiem un uzskatiem». Viņa bija viena no tiem, kas balsoja par E. Zeldera gāšanu. Nākamajā dienā pēc notikušā deputāte atzina, ka viņai nav it nekādu pretenziju pret E. Zelderi kā cilvēku, tas bijis politisks balsojums. «Novērtēju, ka Sabile E. Zelderim ir īpaša. Teikšu godīgi, man ir divējādas izjūtas. Tomēr — kāda spēle ir iesākta, tāda jāpabeidz. Man nav pretenziju pret nevienu no pārējiem 16 deputātiem, jo cilvēkus nekad nevērtēju pēc politiskās piederības. Piekrītu, ka domes vadību nevajadzēja mainīt svētku laikā,» teic G. Zeberiņa.

Savukārt A. Kalniņš «Talsu Vēstīm» skaidroja, ka balsojis par E. Zeldera atbrīvošanu no amata ne jau viņa paveikto vai nepaveikto darbu dēļ. «Esmu Edgaram teicis, ka viņš ir ļoti darbspējīgs un strādāt gribošs cilvēks, bet būtisks viņa mīnuss bija nespēja saturēt komandu. Viņam ir grūti ar uzticēšanos cilvēkiem. Viņš gribēja strādāt vienatnē, tomēr pašvaldībā ir jāstrādā komandā. Un, ja strādā viens, informāciju noklusējot citiem, pārējie to sāk uztvert kā neuzticību, un rodas plaisa. Mani noteikti nevar ietekmēt, jo nekāroju nevienu amatu. Uz katru procesu skatos no savas izpratnes. Esmu tikai par godīgu darbu un attīstību novadā. Varu ar godīgu sirdi pateikt, ka nevienā brīdī nepieņemšu ne kukuļus, ne slēgšu šaubīgas vienošanās. Centīšos arī turpmāk pēc labākās sirdsapziņas darīt to darbu, ko man uzticējuši vēlētāji. Man ir cerība, ka tas ir iespējams. Diemžēl politika, kas ienākusi mūsu novada domē, ir zināms traucēklis, lai strādātu,» sacīja A. Kalniņš.

Līdzšinējā E. Zeldera vietniece Ilze Indriksone (nacionālā apvienība ««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK») domes sēdē klātesošajiem sacīja: «Ir pagājis mazliet vairāk nekā gads kopš pašvaldību vēlēšanām, un Talsu novads atkal ir pārmaiņu saviļņots. Tikai šoreiz tas nav jaunā un nezināmā gaidās, bet gan vecās un jau zināmās kārtības atgriešanās jausmās. Mums visiem vēl ir jāaug un jāmācās, lai sasniegtu pieredzējušas un stabilas demokrātijas līmeni un cieņpilnas attiecības citam pret citu un iedzīvotājiem. Ir izveidota jauna koalīcija, kurā pārstāvētas piecas no astoņām partijām, kas ievēlētas domē. Arī mums, nacionālajai apvienībai, bijušie koalīcijas partneri piedāvāja turpināt strādāt novada vadībā jaunizveidotajā koalīcijā, bet atteicāmies, jo mums nav pieņemama partijas «Talsu novada attīstībai» līdzšinējā darbība, izmantotās metodes un veids, kā Talsu novads tika vadīts iepriekš.»

Līdz pusnaktij lemj par amatu sadali

Noslēdzoties kārtējai domes sēdei, pēc kāda laika tika paziņots, ka 21.00 notiks ārkārtas domes sēde. Uz ārkārtas sēdi nebija ieradusies I. Indriksone, jo viņai bija jāpiedalās nozīmīgos pasākumos pilsētas svētku ietvaros, kā arī jāsagaida viesu delegācija no Gruzijas. Savukārt E. Zelderis neieradās, jo atradās ģimenes pasākumā, atzīmējot mammas dzimšanas dienu. «Ģimenes pasākums bija jau sen ieplānots. Un pēc I. Gluzdas izteicieniem par manu ģimeni vēl jo vairāk nolēmu palikt pie sākotnējā plāna atzīmēt mammas svētkus, nevis iesaistīties darbībā, kur mana balss tāpat neko nemainītu. Mans nolūks patiešām nebija apzināti kaut ko demonstrēt. Mūsu partijas nostāju sēdē pauda Ilva Norenberga un Lauris Pīlēģis,» skaidroja E. Zelderis.

Pirmais jautājums, kas ārkārtas sēdē tika skatīts, — par Talsu novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām. T. Kalniņa izvirzīja D. Karola kandidatūru, kas arī ieguva 12 balsis no deputātu puses. «Pret» balsoja trīs deputāti — I. Norenberga un L. Pīlēģis no «Mēs — Talsiem un novadam» un Gundars Sebris no nacionālās apvienības ««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK». Otru kandidatūru priekšsēdētāja amatam izvirzīja deputāte I. Norenberga: I. Indriksoni, kas guva vien trīs balsu atbalstu.

Otrais jautājums bija par grozījumu veikšanu Talsu novada domes saistošo noteikumu pašvaldības nolikumā par domes priekšsēdētāja vietnieku skaitu. E. Zelderim bija trīs vietnieki, bet D. Karolam tie būs divi, jo uzrunātā I. Indriksone (nu jau bijusī E. Zeldera vietniece) atteicās strādāt jaunajā domes koalīcijas modelī.

Trešais jautājums: par Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnie­kiem. Ar balsu vairākumu, tāpat kā iepriekšējiem jautājumiem, par viet­niekiem tika ievēlēts Ģ. Kalnbirze (kandidatūru izvirzīja A. Astrātovs) un N. Tropiņš (kandidatūru izvirzīja E. Demiters). Ievēlot D. Karolu un Ģ. Kalnbirzi, balsojums bija vienāds, tas atšķīrās vien par N. Tropiņu, proti, «pret» balsoja I. Gluzda, bet «par» — G. Sebris.

Līdz ar to I. Indriksone un E. Zelderis turpmāk būs Talsu novada domes deputāti. Kāpēc ārkārtas sēde tika rīkota tik vēlu naktī, nevis dienas laikā? «Pēc likuma prasības sēde sasaucama ne agrāk kā trijās stundās pēc demisijas izteikšanas. Mūsu kolēģim, E. Zelderim, bija iespēja iekļaut jautājumu regulārās sēdes dienas kārtībā, un es varu tikai minēt iemeslus, kādēļ tas netika paveikts atbilstoši labas pārvaldības praksei,» skaidro jaunais domes priekšsēdētājs D. Karols.

Lūgts uzrunāt iedzīvotājus, iegūstot mēra krēslu, D. Karols mudināja ļaudis veltīt mirkli, lai ikdienas darbu ritmā apstātos un ar lepnumu uzlūkotu mūsu novadu un tā skaistumu. «Aicinu attīstīt domu par to, ka valsts esam mēs paši, un arī Talsu novads un tā krāšņums ir mūsu katra kā personības devums. Jau esmu teicis, ka šis lēmums nav bijis viegls un galīgā izšķiršanās uzņemties šo izaicinājumu un atbildību ir tieši tādēļ, ka vēlos, lai novadā nodrošinātu stabilu un nepārtrauktu pašvaldības darbu. Lepojos, jūtot atbalstu, kuru man šajā īsajā laikā snieguši iedzīvotāji, dažādas organizācijas un domubiedri. Esmu pārliecināts, ka man veltītais uzticības kredīts no kolēģiem, kuri kopumā pārstāv gandrīz 70 procentus no vēlēšanu dienā savu gribu paudušajiem Talsu novada iedzīvotājiem, ļaus katram novērtēt mūsu turpmāk paveikto,» sacīja D. Karols.

Nekas nebeigšoties

«Ļoti žēl iedzīvotāju. Visus darbus veicu, domājot, kā būtu labāk cilvēkiem. Ņemot vērā, ka tagad atgriežas tie, kuri bija pie varas pirms tam, turklāt kopā ar ZZS un «Vienotību»… Tā ir lielā politika. Šo divu nedēļu laikā kopš iepriekšējā mēģinājuma mani gāzt daudz runāju ar koalīcijas biedriem. Centos kaut ko mainīt, bet mana runāšana bija kā pret sienu. Pret mani bija milzīgs spiediens, bet es nekādā gadījumā nenodotu iedzīvotājus,» uzreiz pēc gāšanas komentēja nu jau bijušais domes priekšsēdētājs E. Zelderis. Vaicāts, vai, viņaprāt, atvadu runa nebija pārāk skarba un asa, E. Zelderis teic, ka pēc necieņas, nodevības un amata pienākumu nepildīšanas, kas valdīja koalīcijā, skarbums runā bijis likumsakarīgs. «Vēlos teikt paldies visiem deputātiem, ko viņi ir darījuši. Diemžēl man nesanāca apvienot visus politiskos spēkus, kuru mazā novadā ir pārāk daudz. Aicinu iedzīvotājus saprast — mums valstī ir jāizvēlas cits ceļš, jo šis ved tikai vienā virzienā,» liek aizdomāties E. Zelderis.

Viņš atklāj, ka nākotnē plāno atjaunot advokāta praksi, iespējams, atverot biroju Talsos. Ieceres esot vairākas, bet tās pašlaik negribot atklāt. «Mūsu partija turpmāk konstruktīvi strādās opozīcijā kopā ar tēvzemiešiem. Mēs esam tuvu tam, lai būtu jaunas pārmaiņas, un mēs uzturēsim šo kustību, lai viss turpinātos. Visam pienāks savs laiks,» sola E. Zelderis.

Kādi ir pirmie darbi, ko plāno veikt jaunā vadība? «Darbs pašvaldībā turpinās, un mūsu dienaskārtībā jau nākamnedēļ ir kārtējās pašvaldību sēdes. Uzskatu, ka nākamajā mēnesī jāveic soļi, lai stabilizētu domes darbu un atrisinātu lēmumu pieņemšanas procesus. Plānoju īstenot regulāras tikšanās ar iestāžu un pārvalžu vadītājiem, lai precizētu konkrēto pagastu un iestāžu vajadzības un virzītu to iekļaušanu jaunajā pašvaldības budžeta projektā, kas top jau šobrīd. Man būs jānoslēdz tās strukturālās izmaiņas, kas bija plānotas — ar to mēs saprotam audita rezultātu praktisko iedzīvināšanu. Un, protams, jutīsim līdzi mūsu novadniekiem skaistajos simtgades Dziesmu un deju svētkos,» pauž D. Karols.

Pēc notikušā vairāki iedzīvotāji nolēmuši vākt parakstus, cerot tādā veidā gāzt Talsu novada domi. Pašlaik iniciatīva ir iesniegta www.manabalss.lv. Ja to apstiprinās, jebkuram iedzīvotājam elektroniski būs iespējams iniciatīvu atbalstīt.

