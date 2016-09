Talsu novada virziens — masveida sports 21.09.2016

Ingrīda Avotiņa

ingrida.avotina@inbox.lv

63222048 63222048 Tweet

Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra sporta jomā ir notikušas pārmaiņas, jo iepriekšējais sporta speciālists Ivo Irbe amatu ir atstājis. Patlaban sarežģīto sporta dzīvi novadā uzņēmušies vadīt Laucienes sporta centra vadītājs Normunds Krūze, kurš tagad veic galvenā sporta speciālista pienākumus, un Stendes sporta centra vadītājs Kārlis Pētersons, kurš nu ir sporta speciālista amatā. Tā kā nupat sākusies sportiskā sezona, «Talsu Vēstis» devās pie Normunda Krūzes.

— Tā kā vienīgais novada sporta

speciālists dzīvesvietas maiņas dēļ atstāja amatu, nevarēju nostāvēt malā un tikos ar kultūras, sporta un tūrisma centra vadītāju Lindu Sūniņu, lai izrunātu, kas darāms. Sapratu: kādam tas darbs ir jāveic. Mēs varam stāvēt malā un vaimanāt, ka viss ir slikti, ka nekas nenotiek. Īstenībā dzīve iet uz priekšu, un esmu gatavs darboties. Priecājos, ka sporta speciālista amatā strādā Kārlis Pētersons, kurš, uzskatu, šai brīdī var labi palīdzēt. Mēs ar Kārli Pētersonu darbus tagad nenodalām, bet darām tos kopā. Īstenībā vispirms domājam, ko darīt, jo patlaban sporta dzīves organizācijā ir daudz trūkumu, bet viss ir sakārtojams. Sezona sākusies, daudz darba priekšā, jāņem vērā daži darbu ieskicējumi, jo, protams, Talsu novada sporta dzīvē ir zināmas tradīcijas. Talsos ir trīs sporta halles, un tagad jāsaliek pareizi to noslogojums. Labi, ka savā Laucienes sporta centrā lielos vilcienos esmu visu jau sakārtojis, nu varu pievērsties novadam. Ir pieredze darba organizēšanā un tā noteikti palīdzēs darbos. Nav jau tā, ka agrāk nav bijis nekādas sistēmas. Bija, bet tā jāuzlabo. Un darbs steidz darbu.

Sezona ir sākusies,

un mēs gribam sākt novada čempionātus jau tagad, lai gan iepriekš tie notika pēc jaunā gada, kad bija beigušās cīņas sporta nama kausos. Gribu novada čempionātus atjaunot tādā līmenī, kādi tie bija iepriekš — pirms vairākiem gadiem. Laika gaitā kaut kas ir pazudis, komandu ir maz, bet visu var atkal labot. Mums būtu priekšlikums noteikt tās nedēļas nogales, kad notiek attiecīga sporta spēle — basketbols, volejbols, florbols vai futbols. Lai iedzīvotāji, kas interesējas par sportu un arī trenējas, zinātu, kurā dienā notiks konkrētas spēles, un varētu ar to rēķināties, protams, tas būtu viens no variantiem. Vajadzētu, lai viss notiktu pēc noteiktas sistēmas. Visiem novada čempionāta nolikumiem vajadzētu izstrādāt standartu, pie kā mēs turētos.

Ļoti pozitīvi,

ka pasākumu organizēšanā iesaistās sporta veidu klubi, ka tādi novadā ir un top no jauna. Tūlīt būs basketbola klubs, ko vadīs Mārtiņš Ziediņš, novusa klubs, kas ir Alda Bišova pārziņā, sporta klubs «Talsi» volejbolā, ko vada Aivars Pekmans, galda tenisa klubs ar Māri Priedi, ilggadējo sekcijas vadītāju. Tas ir ļoti labi, jo katrā sporta veidā ir jābūt atbildīgajam cilvēkam, kurš visu satur kopā.

Pašvaldība novada čempionātiem piedāvā izmantot zāles par brīvu, un tas ir liels devums. Citos novados, kur esmu apskatījies, tādas prakses nav. Ir zināms balvu fonds, jo katra medaļa, kauss vai diploms maksā naudu, un par to parūpējas pašvaldība.

Taču, ja nebūs tā entuziasta, kurš, tā teikt, cels savu sporta klubu saulītē, nekā nebūs. Un kāpēc sacensībās nav skatītāju un līdzjutēju? Arī atgriezt viņus sporta zāles tribīnēs ir nopietns darbs. Joprojām Talsu sporta namā un hallē nav kafejnīcas. Kāpēc? Tas nav normāli, un to ierīkošana ir viens no pirmajiem uzdevumiem, arī tas varētu piesaistīt skatītājus.

Runājot par novada čempionātiem,

20. septembrī 18.00 Talsu sporta namā tiksies visi volejbola un basketbola interesenti, lai piedalītos sanāksmē, kā arī aicināti citu sporta veidu pārstāvji, kam jau ir komandas, un tādi, kas vēl tikai gatavojas tādas veidot, piemēram, uzņēmumos. Izrunāsim visu demokrātiski un sīki, kādu mēs vēlamies redzēt sava novada čempionātu. Mana pieredze rāda, ka tā tas var notikt, un vairākuma domas uzvar. Man gribētos, lai nav tā, kā bija iepriekš, kad tika rīkotas sporta spēļu pārstāvju sanāksmes, bet ierodas viens vai divi interesenti. Ar vienu vispārēju aicinājumu neko nevar panākt, jāuzrunā katrs cilvēks — entuziasts. Zvanīšu vai sūtīšu īsziņas visiem — katrai pārvaldei, sporta organizatoram, lielajiem uzņēmumiem, jo varbūt tie vēlas veidot savas komandas. Protams, tas nebūs viegli, tomēr tas jādara. Tāpēc vajag katrai sporta spēlei veidot vairākas grupas, A grupā varētu cīnīties pieredzējušākie, B grupā — iesācēji. Ja cilvēki vēlas spēlēt, viņiem jārada iespēja to darīt, jāveido interesanta izspēles sistēma, kas pamudinātu darboties.

Varu minēt piemēru.

Šogad volejbolā bija novada čempionāts B grupā, tajā piedalījās septiņas komandas, kas tika aicinātas spēlēt, izveidojās jaunas vienības, kas liecina, ka mūsu novadā ir daudz sportot gribētāju. Pirms gadiem 20 spēlēja pa desmit komandām abās grupās, un, iesākot spēlēt, mēs priecājāmies par katru uzvarētu setu. Tas ir jāsaprot, ka vienmēr jau neizdosies uzveikt pretinieku, bet jācīnās. Tieši tas — sīvas un konkurētspējīgas cīņas — rada spēles garšu. Un novada čempionātam ir jābūt visos sporta veidos — no novusa līdz futbolam. Jā, un arī sezonā varētu būt meistarsacīkstes florbolā B grupā, kur spēlētu tie, kas necīnās Latvijas čempionātā.

Piecus gadus organizēju

Laucienes kausu florbolā un zinu, kā tas notiek. Protams, komandās var būt kāds Latvijas Virslīgas vai 1. un 2. līgas spēlētājs, bet jābūt tā, ka arī bez viņiem, ja arī kaut kur notiek lielās sacensības, pārējā komanda būtu spējīga cīnīties laukumā noteiktā dienā, jo pieteikumā minēti, pieņemsim, 18 florbolisti. Lai būtu tā, ka novada čempionāts būtu masu sporta augstākā izpausme. Un attiecīgā sporta veida meistarsacīkstes rīkos sporta klubs, kura pārziņā ir arī tiesnešu sagatavošana. Piemēram, to jau izdarījis futbola klubs. Samaksa par darbu attiecīgā sporta veida organizētājam un arī tiesnešiem jāizrēķina no komandu dalības maksām. Tā būtu pareizi, jo, kā jau teicu, zāli piedāvā par brīvu pašvaldība.

Čempionātam ar daudzām komandām

jānotiek visu sezonu, nevis, kā bija iepriekš. Protams, nu rodas jautājums, kas notiks ar sporta nama kausa izcīņām. Tās arī var notikt, tomēr galvenais uzsvars tiks likts uz novada čempionātiem. Galu galā viss ir atkarīgs no novada iedzīvotāju vēlmes sportot.

Jā, tas ir darbs ilgākam laikam, bet pagaidām esmu centra galvenā sporta speciālista pienākumu izpildītājs. Agrāk tam nebiju gatavs, bet tagad, apsverot visus par un pret, ja tiks rīkots konkurss uz attiecīgo amatu, esmu apņēmības pilns tajā piedalīties.

Atslēgvārdi sports

Komentāri