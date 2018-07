Talsu novadā svētkos gāž domes priekšsēdētāju 03.07.2018

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Trešdien, 27. jūnijā, Talsu novada pašvaldībā tika iesniegts 11 deputātu pieprasījums par neuzticības izteikšanu Talsu novada domes priekšsēdētājam Edgaram Zelderim un par jauna priekšsēdētāja vēlēšanām.

Vakar, 28. jūnijā, «Talsu Vēstīm» gatavojot šo rakstu dienas pirmajā pusē, novada domes sēdes (kas sākās 15.00) kārtībā bija ievietots viens no pieprasījumā esošajiem punktiem — par neuzticības izteikšanu E. Zelderim. Visticamāk, pēc sēdes varētu būt izsludināta ārkārtas domes sēde, kurā iekļauts jautājums par jauna priekšsēdētāja vēlēšanām.

Pieprasījumu par neuzticības izteikšanu parakstīja deputāti no «Talsu novada attīstībai» — Andis Astrātovs, Ģirts Kalnbirze, Gerda Zeberiņa un Oļegs Solovjovs, no Latvijas Reģionu apvienības — Daiga Feldmane, no Latvijas Zaļās partijas — Alfons Spēks un Tabita Kalniņa, no «Vienotības» — Normunds Tropiņš un Edmunds Demiters, no Latvijas Zemnieku savienības — Dainis Karols un Almants Kalniņš.

E. Zelderi no mēra krēsla centās gāzt jau 14. jūnijā, tomēr balsu mazākuma dēļ tas neizdevās. Šoreiz par gāšanu nolēmuši balsot arī «Vienotības» un Latvijas Zemnieku savienības deputāti.

Deputāte Inga Gluzda no Jaunās konservatīvās partijas pirms divām nedēļām arī parakstīja pieprasījumu par E. Zeldera gāšanu, taču ne šoreiz. Viņa to nav parakstījusi, jo, kā skaidro «Talsu Vēstīm», atsakās piedalīties Latvijas Zemnieku savienības un «Vienotības» režisētajā izrādē, kuras mērķis ir tikai viens — saglabāt amatus. «N. Tropiņš vēlas saglabāt vietnieka amatu, savukārt D. Karola sapnis ir kļūt par personu Nr. 1! Tikai un vienīgi tāpēc viņi nenobalsoja iepriekšējā domes sēdē, jo nevarēja sadalīt amatus. Tagad, kad tas paveikts, var ar mierīgu sirdi «atbrīvoties» no E. Zeldera,» pauž I. Gluzda. Savu viedokli par to, ka E. Zelderim jāpamet mēra krēsls, viņa gan nav mainījusi, tāpēc teic, ka balsos tāpat kā iepriekš — par viņa gāšanu.

Katram savs viedoklis

E. Zeldera pārstāvētā partija «Mēs — Talsiem un novadam» situāciju skaidro publiski: «Ir pagājušas tikai divas nedēļas kopš iepriekšējā gāšanas mēģinājuma, un acīmredzami ne jau pašreizējā mēra vadības stils ir iemesls vēlmei noņemt viņu no amata (kā iepriekš tika argumentēts), bet gan E. Zeldera cīņa pret korupciju un naudas izsaimniekošanu Talsu novada pašvaldībā (šobrīd ir ierosināti vairāki kriminālprocesi). Zīmīgi, ka mēram pagājušajā gadā tika piedāvāts «kukulis», par ko ir informētas tiesībsargājošās iestādes. Kāre ietekmēt finansiāli apjomīgos projektus ir pārāk liela un esošais mērs tam viennozīmīgi traucē.»

Latvijas Zemnieku savienības Talsu nodaļas vadītājs, līdzšinējais E. Zeldera pirmais vietnieks administratīvajos, finanšu un izglītības jautājumos D. Karols koalīcijas pamešanu un balsošanu par mēra gāšanu skaidro ar nespēju sadarboties un vienoties koalīcijas starpā. «Šķita, ka domes sēde, kurā pašvaldības vadītājam tika izteikta neuzticība, būs visspēcīgākais signāls — nepieciešams likt malā personīgās ambīcijas un ķerties pie praktiskiem darbiem, lai normalizētu situāciju, taču balsojuma rezultāti tikai stiprināja viedokļu polarizēšanos,» skaidro D. Karols. Vaicāts, vai, viņaprāt, šādu pieprasījumu nevarēja iesniegt pēc Talsu pilsētas svētkiem un Dziesmu un deju svētkiem, viņš teic, ka to nesaredz nedz kā traucēkli, nedz kā šķērsli svētku norisēm, jo «visu darbu tāpat veic izpildvaras darbinieki, un priekšsēdētājs veic tikai reprezentatīvus pienākumus».

D. Karols neslēpj, ka domes priekšsēdētāja amatam tiks izvirzīta viņa kandidatūra, savukārt iespējamie priekšsēdētāja vietnieki varētu būt N. Tropiņš un Ģ. Kalnbirze. Trešā līdzšinējā domes priekšsēdētāja vietniece Ilze Indriksone pauž, ka atteikusies no sadarbības ar jauno koalīciju, kas viņai piedāvāta. «Mēs, nacionālā apvienība, šādā modelī nestrādāsim. Protams, turpināsim pildīt savus deputāta pienākumus, bet tas arī viss,» ir pārliecināta I. Indriksone.

Necieņa pret iedzīvotājiem

Vienīgais politiskais spēks, kas palicis vienā «frontē» ar E. Zeldera pārstāvēto «Mēs — Talsiem un novadam», ir nacionālā apvienība ««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK». Apvienības Talsu nodaļas vadītāja, deputāte un domes priekšsēdētāja vietniece attīstības, kultūras un sporta jautājumos I. Indriksone teic: «Tas, ka viss nenotiek ideāli, nenozīmē, ka uzreiz jāmet plinte krūmos un jāmeklē jauni sadarbības partneri. Manuprāt, turpināt strādāt bija iespējams. Galvenās problēmas un nesaskaņas bija koalīcijas iekšienē. Centāmies koalīciju noturēt, diemžēl kopēja vienošanās neizdevās. Pēdējo dienu laikā mūsu, apvienības, viedoklis netika uzklausīts, jo pēkšņi parādījās kaut kāda steiga.

Šāda jautājuma skatīšanu svētku laikā vērtēju kā pilnīgi absurdu un nepieņemamu, jo novadā nav kādas ārkārtas situācijas, lai dome nevarētu strādāt. Divas nedēļas neko nemainītu. Domāju, ka šāda rīcība ir necieņa pret kopējo procesu, novada iedzīvotājiem un viesiem (ārvalstu delegācijām, kas ierodas uz pilsētas svētkiem), kurus šodien (28. jūnijā) sagaidām un uzņemam. Darīšu visu iespējamo, lai viesi justos labi. Ļoti ceru, ka iedzīvotāji neveiks kādas darbības, kas varētu bojāt kopējo svētku noskaņu, jo tā ir tikai dažu politiķu izvēle to darīt šobrīd. Acīmredzot kādam bija ļoti nozīmīgi to izdarīt tieši šobrīd. Pieļauju, tāpēc, lai iegūtu lielāku rezonansi, jo otrdien vakarā frakcijas sanāksmē neizskanēja plāns par pieprasījuma iesniegšanu tieši uz svētku laiku. Trešdien no rīta tikām nolikti fakta priekšā.»

N. Tropiņš «Talsu Vēstīm» atzīst, ka nav priecīgs par šāda lēmuma pieņemšanu tik nozīmīgu valsts un novada svētku laikā, tomēr viņš «viens neesot cīnītājs». Deputāts rosinājis šo pieprasījumu iesniegt pašvaldībā pēc svētkiem, tomēr viņa viedoklis nav ņemts vērā. Vaicāts, kāpēc «Vienotība» divu nedēļu laikā kopš 14. jūnija mainījusi domas par mēra gāšanu, N. Tropiņš teic, ka tas nav bijis spontāns un ātrs lēmums. Par to ir domāts jau ilgāk nekā divas nedēļas. «Process par to, ka vajadzīgas pārmaiņas, ilgst jau labu laiku. Tas, ka mums kopā neveicās, ir skaidrs. Visu laiku turējāmies pie cerības, ka nepieciešamās pārmaiņas varēsim veikt koalīcijas iekšienē. Diemžēl tas neizdevās,» skaidro N. Tropiņš.

* * *

Ap 16.00 ar 12 balsīm «par» un piecām balsīm «pret» Edgars Zelderis tika atstādināts no domes priekšsēdētāja amata.

Atslēgvārdi pašvaldība

Komentāri