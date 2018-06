Talsu novada sporta spēļu vasaras posmā uzvaru gūst Lauciene 13.06.2018

9. jūnijā Talsu 2. vidusskolas stadionā norisinājās ikgadējais Talsu novada sporta spēļu vasaras posms, kurā startēja 15 komandas no Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada. Dalībnieki sacentās 11 disciplīnās un pielika visus spēkus, lai aizstāvētu savas pārvaldes godu.

«Šoreiz sporta spēlēm gatavojāmies īsāku laika posmu nekā citus gadus, jo tas kļuva par manu darba uzdevumu pēc kolēģa aiziešanas no darba pašvaldībā. Palīgā tika aicināti Talsu novada sporta centru vadītāji, un katram no viņiem bija savi uzdevumi, atbildība un pienākumi,» skaidroja Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra vecākais sporta speciālists Andris Krišjānis.

Talsu 2. vidusskolas stadionā pulcējās komandas no Virbiem, Rojas, Sabiles, Laucienes, Mērsraga, Lībagiem, Talsiem, Laidzes, Vandzenes, Dundagas, Ģibuļiem, Balgales, Valdemārpils, Stendes un Valdgales. Dalībnieki sacentās makšķerēšanā, volejbolā (vīriešiem un sievietēm), veiklības stafetē, ģimenes stafetē, basketbolā (vīriešiem un sievietēm), futbolā, petankā, vieglatlētikā un auto stumšanā. Šogad futbols tika spēlēts citādi un arī veiklības stafete atšķīrās — tā bija interesantāka un garāka nekā iepriekš. Par veiklības un ģimenes stafeti atbildīgs bija Balgales pagasta sporta organizators Aivars Eņģelis un Sabiles sporta centra vadītājs Mārcis Červoņikovs.

«Kopumā atsaucība bija laba. Divas pārvaldes nebija apmierinātas ar futbola spēles noteikumiem, bet pārsvarā dzirdēju tikai pozitīvas atsauksmes. Man šīs sporta spēles gribētos attīstīt par ģimenēm draudzīgām un uz draudzīgu sportošanu tendētām sacensībām. Interesanta bija arī pēdējā disciplīna — auto stumšana, kur Balgales komandas sastāvā startēja spēkavīrs Dainis Zāģeris. Domāju, ka arī bērniem bija interesantāk, jo piepūšamā atrakcija bija veltīta tikai viņiem. Citus gadus iekļāvām piepūšamo atrakciju veiklības disciplīnās, bet šogad bērni tai varēja piekļūt visas dienas garumā,» norādīja A. Krišjānis.

Iepriekšējos trīs gadus

Talsu novada sporta spēles notika Sasmakas ezera pludmalē, taču šogad norises vieta tika mainīta. Tā kā Talsu 2. vidusskolas vieglatlētikas stadions tika renovēts un tapa jauns futbola laukums, A. Krišjānis nāca klajā ar ideju sporta spēles aizvadīt Talsos. Lēmums tika pieņemts kopīgā sanāksmē — no pārējiem organizatoriem iebildumu nebija, līdz ar to ierosinājums guva atbalstu. Nozīme bija arī halles tuvumam un apstāklim, ka dalībnieki varēja izmantot ģērbtuves un pēc tam ieiet dušā.

Lielu paldies par palīdzību sporta spēļu organizēšanā viņš velta Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra darbiniekiem, Talsu novada sporta centru vadītājiem un tiesnešiem, kā arī sveic Laucienes sporta centra vadītāju Normundu Krūzi, kuram 9. jūnijā bija dzimšanas diena.

Laucienes pagasta pārstāvis

Jānis Krūze, kurš Talsu novada sporta spēlēs piedalās jau no bērnības, atzina, ka atmosfēra ir patīkama un noskaņojums — labs. «Mums ir laba komanda, un domāju, ka arī rezultāti būs ļoti labi. Laucienē nav tik daudz cilvēku kā Talsos vai Mērsragā, bet, neskatoties uz to, cenšamies piedalīties visās disciplīnās. Pagājušajā gadā mums veicās diezgan labi — veiklības stafetē, tāllēkšanā un krosā parasti esam trijniekā vai pie trijnieka. Arī volejbolā un futbolā mums veicas salīdzinoši labi. Parasti tiekam sešniekā, bet visu var izšķirt viens punkts,» teica J. Krūze.

Evija Telle no Stendes sacensībās piedalījās otro gadu. Viņa startēja 60 metru skrējienā, tāllēkšanā un lodes grūšanā. Evija uzskata, ka ir svarīgi piedalīties šāda veida pasākumos, lai parādītu bērniem, ka galvenais ir piedalīties, nevis uzvarēt.

Kristers Goldmanis spēlēja basketbolu un jau trešo gadu pārstāvēja Sabili. Viņš atzina, ka vislabākos rezultātus izdevās uzrādīt basketbolā un futbolā. «Mani šodien iepriecina laiks — izskatās, ka būs interesanta diena. Sporta spēles sniedz iespēju labi pavadīt laiku, atpūsties un baudīt patīkamu atmosfēru,» pārliecību pauda K. Goldmanis.

Ilze un Valērijs Lobodas no Ģibuļiem apliecināja, ka ir svarīgi piedalīties un aizstāvēt sava pagasta godu. Parasti komanda gūst labus panākumus vieglatlētikā, volejbolā un basketbolā. Šogad Valērijs piedalījās lodes grūšanā, sprintā un ģimenes stafetē, savukārt Ilze — lodes grūšanā, veiklības stafetē un petankā. Pāris atklāja, ka noskaņojums ir divējāds — viņuprāt, Sasmakas ezera pludmalē valdīja lielāka kopības izjūta.

Mērsradzniece Gabriēla Fībiga sacensībās piedalījās pirmo gadu. Viņa uzskata, ka ir svarīgi piedalīties sporta spēlēs, lai uzturētu komandas garu. Tas ir veids, kā kvalitatīvi pavadīt laiku ar komandas biedriem ne tikai skolā, bet arī vasaras brīvlaikā.

Vasaras posma rezultāti:

Makšķerēšanā 1. vietu izcīnīja Dundaga, 2. vietu — Lībagi, 3. vietu — Roja, futbolā labākos rezultātus uzrādīja Lauciene, 2. vietā — Ģibuļi, 3. vietā — Sabile. Veiklības stafetē 1. vietā ierindojās Virbi, 2. vietā — Lauciene, 3. vietā — Ģibuļi. Ģimenes stafetē 1. vietu ieguva Mērsrags, 2. vietu — Balgale, 3. vietu — Lauciene. Basketbolā vīriešiem uzvaru guva Talsi, 2. vietā — Valdgale, 3. vietā — Roja, basketbolā sievietēm 1. vietā — Lauciene, 2. vietā — Mērsrags, 3. vietā — Lībagi. Petankā labāko sniegumu demonstrēja Lauciene, 2. vietā — Mērsrags, 3. vietā — Vandzene. Vieglatlētikā 1. vietu izcīnīja Mērsrags, 2. vietu — Lauciene, 3. vietu — Lībagi. Volejbolā vīriešiem uzvaras laurus plūca Mērsrags, 2. vietā — Lauciene, 3. vietā — Lībagi. Volejbolā sievietēm 1. vietā ierindojās Talsi, 2. vietā — Ģibuļi, 3. vietā — Virbi. Auto stumšanā labākā bija Balgale, 2. vietā — Talsi, 3. vietā — Lauciene.

Talsu novada sporta spēļu vasaras posmā 1. vietu ieguva Lauciene, 2. vietu — Mērsrags, 3. vietu — Lībagi, 4. vietu — Talsi, 5. vietu — Ģibuļi, 6. vietu — Balgale, 7. vietu — Virbi, 8. vietu — Roja, 9. vietu — Sabile, 10. vietu — Valdemārpils, 11. vietu — Stende, 12. vietu — Laidze, 13. vietu — Vandzene, 14. vietu — Dundaga un 15. vietu — Valdgale.

Vasaras un ziemas posmu kopvērtējumā 1. vietu izcīnīja Lauciene, 2. vietu — Mērsrags, 3. vietu — Talsi, 4. vietu — Ģibuļi, 5. vietu — Lībagi, 6. vietu — Roja, 7. vietu — Balgale, 8. vietu — Virbi, 9. vietu — Sabile, 10. vietu — Stende, 11. vietu — Vandzene, 12. vietu — Laidze, 13. vietu — Valdemārpils, 14. vietu — Dundaga, 15. vietu — Valdgale, 16. vietu — Īve un Lube, 17. vietu — Ķūļciems, 18. vietu — Kolka un 19. vietu — Strazde.

