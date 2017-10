Talsu novada pašvaldībā izveido divas jaunas amata vietas 09.10.2017

Jaunais Talsu novada domes sasaukums paralēli pašlaik notiekošajam personāla auditam pašvaldības centrālajā administrācijā veic izmaiņas personālā.

Juridiskās nodaļas vadītājai būs vietnieks

28. septembra Talsu novada domes sēdē noritēja diskusijas par to, vai nepieciešams izveidot amata vietu — Talsu novada pašvaldības juridiskās nodaļas vadītāja vietnieka —, kas savulaik likvidēta. Domes vadība nepieciešamību skaidroja ar to, ka, pārskatot juridiskās nodaļas darba kapacitāti un to, ka nodaļai tagad nepieciešams piedalīties procesos, kur līdz šim tā nav piedalījusies, piemēram, iestāžu auditos, nodaļas vadītājam nepieciešams vietnieks. Gluži pārliecināti par šādu lēmumu nebija opozīcijas deputāti. Piemēram, Andis Astrātovs rosināja skatīt jautājumu pēc centrālās administrācijas personāla audita veikšanas. Domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis sacīja, ka daļēji varētu tam piekrist, tomēr nepieciešamība lielā darba apjoma dēļ pēc nodaļas vadītāja vietnieka ir pārāk liela, lai varētu atļauties gaidīt. «Šāds lēmums arī netraucēs veikt auditu, gluži otrādi — auditors varēs to pie reizes izvērtēt. Gribu uzsvērt, ka jau pašā saknē lēmums likvidēt nodaļas vadītāja vietnieka amatu bijis pilnīgi nepareizs,» sprieda E. Zelderis.

A. Astrātovs vaicāja arī par finanšu ietaupījumu, kas tika solīts pirms vairākiem mēnešiem, uzsākot reorganizēt administrācijas darbinieku sarakstu. «Šobrīd redzam — kāda amata vieta ir likvidēta (viens no Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekiem), bet vietā nāk jauna. Kā tad jūs plānojat ietaupīt līdzekļus?» vaicāja deputāts. Uz to E. Zelderis atbildēja, ka viens veids, piemēram, ir šoferis, kura viņam nav. Kā arī — ietaupījums rodas, jo ir vairākas vakantas amatu vietas.

Vairums deputātu balsoja «par». Atturējās Ģirts Kalnbirze, Andis Astrātovs, Daiga Feldmane un Alfons Spēks.

Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks administratīvajos, finanšu un izglītības jautājumos Dainis Karols informē, ka pašlaik tiek veidots konkursa nolikums vakantajai amata vietai. Tiklīdz tas būs izstrādāts, notiks konkursa izsludināšana, un pretendenti varēs pieteikties. «Pieteikšanās termiņš būs ilgāks nekā ierasti, jo nepieciešams cilvēkiem dot iespēju uzzināt un apsvērt iespēju to darīt. Šis ir ļoti būtisks un atbildīgs amats, tāpēc nedrīkstam sasteigt,» stāsta D. Karols.

Domes priekšsēdētājam — padomniece

Sākot no oktobra, ārštatā par domes priekšsēdētāja padomniece uz nepilnu darba laiku sākusi strādāt talseniece Jana Jākobsone. «Talsu Vēstis» par viņu jau rakstījušas — arhitekte, Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldes un vecpilsētas un vides komisijas vadītāja. Savus pienākumus Talsu novada pašvaldībā J. Jākobsone pildīs, turpinot darbu arī Kuldīgas novada būvvaldē. Kā informē pašvaldība, speciālistes pienākumi būs sniegt ierosinājumus un koordinēt Talsu novada kopējās ainaviskās telpas saglabāšanu un attīstīšanu, tās uzbūves principu izstrādi un ieviešanu. Nozīmīgs uzdevums būs iepazīties ar Talsu novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanas, saglabāšanas un attīstīšanas konceptuālo virzību, veicināt to, kā arī piedalīties sadarbības veidošanā ar valsts un starptautiska līmeņa organizācijām un ekspertiem šajā jomā. Pienākumi būs saistīti arī ar sabiedrības iesaistes veicināšanu vides pārvaldības jomā. Priekšsēdētāja padomnieces pārziņā būs vides pārvaldības konceptuāla attīstības vīzija un rīcības plāna izstrāde.

J. Jākobsonei ir doktora zinātniskais grāds arhitektūrā, viņa ir vairāku pilsētvides attīstības plānu, koncepciju un pētījumu izstrādes vadītāja, vieslektore un grāmatu līdzautore, kā arī biedrības «ICOMOS Latvija» Nacionālās komitejas valdes priekšsēdētāja (biedrība «ICOMOS Latvija» ir profesionāli sabiedriska organizācija Latvijā, kas kultūras mantojuma jomā darbojas starptautiskā līmenī).

«Nopietni un ilgi izvērtēju iespēju strādāt ar Talsu novada vides pārvaldības jautājumiem. Es to uztveru kā pagodinājumu un lielu atbildību. Tā kā Talsi ir mana dzimtā pilsēta, saskatu šeit izaicinājumus, darba lauku, ko darīt pilsētvides un novada sakarā. Tagad atliek tiekties uz iespēju realizēšanu,» pauž J. Jākobsone.

Pašlaik norit izpētes posms, kurā viņa iepazīstas ar speciālistiem, dokumentiem un visu pārējo informāciju. Pirmās vīzijas ir radušās, un tās jau pārrunātas ar speciālistiem un domes vadību. Patlaban izskatoties, ka domas, kādā virzienā doties, sakrīt.

«Protams, gribas sapņot par lielām lietām, kā to esmu darījusi līdz šim. Jāsaprot, ka tas nav īstermiņa, bet gan ilgtermiņa projekts, kam, manā skatījumā, jābūt balstītam patiesā stāstā par Talsiem. Es šajā brīdī runāju tikai par Talsiem, apzinoties, ka mūsu novadā ir arī citu pilsētu vēsturiskie centri, kultūrvēsturiskie pieminekļi, lauku vide un plašas ainavas, bet ar kaut ko ir jāsāk,» teic talseniece. Vaicāta, kas ir tās lietas, kas speciālistei novadā šķiet kā skabarga acī, viņa teic, ka tādas ir, taču nevēlas kritizēt citu darbu, bet virzīties uz priekšu, domājot tikai par nākotni un attīstību.

J. Jākobsone uzskata, ka Talsiem vajag atšķirties no citām pilsētām. Tagad šī atšķirība ir ainavā, bet to nepieciešams veicināt arī citās jomās, arī arhitektūrā un pilsētvidē. «Pašvaldība noteikti var mainīt arī situāciju vecpilsētā, un lielā mērā tas ir atkarīgs no pašvaldības vīzijas un redzējuma, no kā turpmāk izriet dažādi projekti, programmas un darbības. Ja pašvaldība to izvirzīs kā vienu no prioritātēm, iespējams paveikt daudz, lai sakārtotu šo pilsētas daļu. Protams, nepieciešama arī līdzcilvēku darbošanās. Ja iedzīvotāji ir neapmierināti ar situāciju vecpilsētā, tas ir labi, jo tad varam kopīgā darbā formulēt galvenās problēmas un domāt, kā speciālisti var tās risināt,» vērtē J. Jākobsone.

