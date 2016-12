Talsu novadā noteikti 2016. gada sporta laureāti 22.12.2016

17. decembrī sporta hallē notika Talsu novada tradicionālais pasākums «Sporta laureāts­ 2016», kurā svinīgi godināja labākos, aktīvākos un veiksmīgākos sportā šajā gadā.

Svētku svinētājus citādāk

nekā parasti sagaidīja skaisti iekārtotā halles lielā zāle, sevišķu krāšņumu deva dažādās gaismu rotaļas. Jau laikus ikviens novada iedzīvotājs varēja ieteikt un nobalsot par savu kandidātu 11 nominācijās, bet galavārdu par laureātiem teica žūrija, kurā darbojās Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta, sociālajos un veselības jautājumos Daiga Feldmane, kultūras, sporta un tūrisma sporta centra speciālists Kārlis Pētersons, biedrības «Basketbola klubs Talsi» valdes loceklis Mārtiņš Ziediņš, Talsu novada sporta skolas direktora vietniece Anda Bajāre. Vispirms ar labajiem vārdiem uzstājās Talsu novada domes priekšsēdētājs Ai­vars Lācarus, kurš visus sveica Talsu novada sporta svētkos, uzsverot, ka mēs esam spējuši uz Riodeženeiro olimpiskajām spēlēm nosūtīt trīs sportistus — šķēpmetējus Madaru Palameiku un Rolandu Štrobinderu, kā arī kanoistu Dagni Iļjinu. A. Lācarus izteica cerību, ka pēc četriem gadiem Tokijā mums būs arī olimpiādes medaļnieki.

Pasākumu vadīja

Latvijas Televīzijas 1. kanāla sporta žurnālists Dāvids Einštreits, kuram, kā izrādās, dzimtas saknes meklējamas mūsu pusē. Un tad sākās laureātu godināšana. Balvu nominācijā «Sporta atbalstītājs» pasniedza akciju sabiedrības «Talsu autotransports» direktora vietnieks un sporta atbalstītājs Raimonds Kalējs, kurš uzrunā uzsvēra, ka mūsdienās sports nebūtu iespējams bez atbalstītājiem. Un par «Sporta atbalstītāju» tika atzīts Guntars Žigats no motokluba «Stende». Guntars sacensību organizēšanu veic ar sajūsmu un pacilātību. Četru gadu laikā ar viņa neatlaidību un atsaucību Stende kļuvusi par novada motosporta galvaspilsētu. 2010. gadā bijusi tikai vīzija, bet tagad ir trase, kurā notiek sacensības.

Balvu «Entuziasts sportā»

pasniedza SIA «Pure Chocolate» valdes priekšsēdētājs Pēteris Žimants, kurš atzina, ka tieši uz entuziastiem turas visa pasaule. Viņi sportā dod mums visiem iespēju saliedēties, spēlēt kopā un arī uzvarēt, kas gan nav pats svarīgākais. Jābūt veselīgiem. Par «Entuziastu sportā» tika atzīts Andris Krišjānis. Viņš ir daudzpusīgs cilvēks, kura viena no lielākajām kaislībām ir futbols. Lai atjaunotu veterānu futbola tradīcijas, Andris sarīkojis jau pirmās starptautiskās veterānu futbola sacensības, kurā spēlēja arī dāņi.

Sveikt laureātu

nominācijā «Cerība sportā» nāca vairākkārtēja Latvijas, Eiropas un pasaules meistare lodes grūšanā un diska mešanā Hermīne Bajāre, kura teica, ka sporta veterāni priecājas par katru jauno sportistu, kas daudz strādā un arī sasniedz labus rezultātus. «Cerība sportā» šajā gadā ir vieglatlēte Luīze Katrīna Zeļģe. Viņa ieguvusi bronzas medaļu 4. Latvijas olimpiādē, augstlēkšanā veicot 1,70 metrus. Luīze startējusi arī Eiropas čempionātā Latvijas junioru izlasē U—18 vecuma grupā.

Nākamā balva

pienācās «Gada skolotājam», un to pasniegt devās Talsu novada izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Olgu Blumbahu, kura par šo skolotāju teica viņas skolēnu vārdiem — viņa ļoti ātri skrien un labi, viņa nerājas, bet tā labi pasaka, viņai patīk sports, viņai tas ļoti, ļoti piestāv un garšo arī šokolāde, kuru Olga Blumbaha, protams, bija paņēmusi līdzi uz skatuves. «Gada skolotāja» bija Upesgrīvas skolas sporta skolotāja Tamāra Plivna, kura ir prasīga, iejūtīga un korekta darbā, prot atbalstīt un iedvesmot. Viņas audzēkņi ir sasnieguši izcilus rezultātus augstlēkšanā, bumbiņas mešanā un dažādās skriešanas disciplīnās. Savā atbildes runā Tamāra teica paldies saviem kolēģiem, skolas vadībai un bērniem, kas vienmēr klausa un piedalās visur, kur vajag.

Balvu nominācijā

«Labākais treneris» pasniedza Talsu novada sporta skolas direktors Kaspars Sakniņš. Šī gada «Labākais treneris» ir Riodežaneiro olimpisko spēļu dalībnieces šķēpmetējas Madaras Palameikas treneris un tēvs Gints Palameiks, kurš šobrīd kopā ar Madaru ir treniņnometnē ārpus Latvijas.

Ilggadējam sportistam Kārlim Reimatam, kuram ir jau 90 gadi, tika pasniegts Latvijas Sporta veterānu — senioru savienības apbalvojums. Viņš ir bijis gan uzvarētājs, gan citu godalgotu vietu ieguvējs, tas paspēts 75 gados, ko Kārlis Reimats veltījis sportam. Viņa recepte ilgam sportam ir paša darbošanās. Ja sēdi mājās un neko nedari, nekas arī neiznāks.

Sevišķa balva

bija «Mūža ieguldījums sportā», to nāca pasniegt Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Tropiņš, kurš uzsvēra, ka mūža ieguldījums sportā ir kaut kas vienreizējs, tas nozīmē visu mūžu būt ar sportu uz «tu». Balva pienācās Talsu Valsts ģimnāzijas pensionētajam sporta skolotājam Georgam Lukjanovičam, kurš savā amatā nostrādājis 45 gadus un tiek dēvēts par skolotāju leģendu.

Par «Gada notikumu»

tika atzīts «Rally Talsi», ko rīko talsenieks Raimonds Strokšs un komandu «RA Events». Balvu pasniegt tika aicināta kultūras, sporta un tūrisma centra vadītāja Linda Sūniņa. Tradicionāli Talsu rallijs aicina skatītājus un līdzjutējus ne tikai no novada, bet no visas Latvijas, un tā mūsu pilsētas vārds izskan tālu jo tālu. Latvijas Automobiļu federācijas Rallija komisijas apbalvošanas pasākumā par 2016. gada labāko ralliju tiks atzīts «Rally Talsi», kas šogad svinējis 50. dzimšanas dienu.

Nominācijā «Labākā komanda»

laureātei balvu pasniegt devās kultūras, sporta un tūrisma centra sporta speciālista vietas izpildītājs un Laucienes sporta centra vadītājs Normunds Krūze. «Labākā komanda» bija kērlingisti «TKK/Blumberga—Bremanis», kas Latvijas čempionātā izcīnījusi 1. vietu, iegūstot tiesības piedalīties 2017. gadā aprīlī pasaules čempionātā Kanādā. Balvu saņēma komandas treneris Raimonds Vaivods, sakot, ka kērlingisti pašlaik piedalās sacensībās Skotijā.

Jau otro gadu novadā

bija noteikts «Labākais sportists tehniskajos sporta veidos». Dāvids Einštreits aicināja balvu pasniegt ilggadējo Talsu rallija organizētāju un rīkotāju Ēriku Vīksni, un tā pienācās autorallija stūrmanim Reinim Vilsonam, kurš šogad ir Latvijas čempions LRC 3 klasē. Latvijas rallija čempionāta 3. klasē uzvarēja «LMT Autosporta Akadēmijas» ekipāža — Mārtiņš Sesks un mūsu Reinis Vilsons. Viņu lielais panākums ir 10. vieta Latvijas čempionāta kopvērtējumā.

Talsu novada 2016. gada

balva «Labākā sportiste» pienācās šķēpmetējai Madarai Palameikai, kas olimpiskajās spēlēs Riodežaneiro ieguva 10. vietu, bet bija nepārspējama IAAF Dimanta līgas kopvērtējumā šķēpmešanā, kur izcīnīja uzvaru. To līdz šim nav izdarījis neviens Latvijas sportists. Protams, žūrijai nebija nekādu šaubu, ka Talsu novada labākā sportiste ir tieši Madara, kurai un viņas trenerim Gintam Palameikam Talsu novada dome pateiks paldies, kad viņi atgriezīsies no treniņnometnes.

Balvu «Labākais sportists»

pasniedza Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta, sociālajos un veselības jautājumos Daigu Feldmane, kura atzina, ka šajā nominācijā bija vairāki pretendenti un par labāko bija jāpadomā. Visi ieteiktie bija pelnījuši šo godu. Tomēr «Labākais sportists» bija kanoists Dagnis Iļjins, kurš Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs izcīnīja 12. vietu 1000 metru distancē. Tagad viņš gatavojas startam Tokijā pēc četriem gadiem.

Pasākumu kuplināja modes deju studijas «Elfas» meitenes, kuras vada Eva Fricberga, Dināra Rudāne un grupa, kā arī pārējie.

