Talsu novada muzejam sācies 21. gads Tiguļkalnā 23.12.2016

Trešdienas, 21. decembra, vakarā Talsu novada muzeja saime plašu sabiedrību pulcēja Tiguļkalnā. Šajā datumā pirms 20 gadiem muzejs atgriezās ēkā, kur 1923. gadā to bija iedibinājis skolotājs, novadpētnieks, kultūras darbinieks Teodors (Tīcs) Dzintarkalns.

1996. gadā uz atklāšanas svinībām viesi brida un brauca pa sniegu, slidinājās pa ledu. Šajos ziemas saulgriežos ceriņiem ir lieli pumpuri un goda kurpes jāsargā no dubļiem. Šo atšķirību starp toreiz un tagad sarīkojumā atcerējās daudzi notikuma liecinieki. Būtiskākais, kas mainījies laika ritējumā — darbs kļuvis daudzpusīgāks, tajā izmanto mūsdienīgas tehniskās iespējas. Spriežot pēc statistikas skaitļiem un darbinieku pašu ikdienas pieredzes, muzejam sabiedrībā ir autoritāte, pēc tā piedāvājuma ir stabili liels pieprasījums.

Ar gandarījumu un lepnumu svētkos atklāja «Talsu novada muzeja rakstu» otro grāmatu. Tā ir sistemātiski veiktā pētniecības darba saglabāšana nākotnei, jo tematiskās ekspozīcijas nomaina cita citu, bet drukāts izdevums tomēr ir paliekoša vērtība.

Senas un stipras tradīcijas ir muzeja mākslas nodaļai, kurai tagad vairs nav šī statusa, bet tās uzdevumus veic speciāliste mākslas jomā Guna Millersone. Atgādinot, cik bagāti esam ar ievērojamiem novadniekiem — personībām, galvenās ēkas izstāžu zālēs iekārtota gleznotājas Alises Zvirbules 110. dzimšanas dienai veltīta piemiņas izstāde. Miers un gaišums, kas ikvienam skatītājam nāk pretim no plašās gleznu kolekcijas, deva kopīgajai svētku noskaņai smalkāku, intīmāku akcentu.

Savukārt blakus ēkā — Izstāžu zālē — ar krāsu košumu un sirsnīgu, dabisku dzīvesprieku pirmajā personālizstādē Talsu muzejā sevi pieteica jaunā gleznotāja, valdemārpilniece Dagne Ventiņa.

Eleganta dāvana publikai bija koncerts «Dienvidu stāsti» ansambļa «Latvian Sound Quartet» izpildījumā. Jana Kļevicka (oboja), Līva Plociņa (vijole), Māra Botmane (čells), Roksana Kenžejeva (klavieres) pārliecinoši apstiprināja pieteikumu — talantīgas, enerģiskas, ļoti profesionālas mūziķes.

Savukārt atpūtas vakara — saviesīgās daļas magnētiskais centrs bija grupas «Roja» izpildītājmākslinieks Jānis Kalniņš.

