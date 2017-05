Talsu novadā Latvijas simtgades svinības atklāja daudzpusīgi un emocionāli 10.05.2017

4. maijā, Latvijas Neatkarības deklarācijas atjaunošanas dienā, tika atklātas arī Latvijas valsts simtgades svinības. Kas nevēlējās no tāda notikuma turēties savrup, varēja tajā būt līdzdalīgs dažādi, tostarp aicinot citus pie paša balti klātā galda. Talsu novadā gan bija ļoti plašas iespējas arī piedalīties citu rīkotos pasākumos, un visur, kur šajā dienā piestāja «Talsu Vēstis», redzējām lielu cilvēku atsaucību.

Piedāvājums bija tik bagātīgs, ka visur būt nemaz fiziski nebija iespējams. Izvēlējāmies trīs pasākumus, ar ko bija gana, lai baudītu svētkus no rīta līdz pašam vakaram.

10.00 no Talsu novada pašvaldības administratīvā centra bija paredzēta trīs «Dziedošo autobusu» izbraukšana, tradicionāli dodoties ceļā uz dažādām novada vietām, šoreiz — uz Tiņģeres, Spāres un Strazdes muižu. Interesentiem bija iepriekš jāpiesakās, un jau laikus noliktajā vietā pulcējās kupls visu maršrutu dalībnieku pulks. Mūsu izvēlētais autobuss devās uz Strazdi, un Talsu novada tūrisma informācijas centra darbiniece Līva Dāvidsone gluži kā pēc žurnāla skolā pārliecinājās, vai neviens nav aizmirsts. Kaut biežāk būtu iemesls sajust, ka mēs katrs esam svarīgs!

Par to, lai autobusa pasažieri nudien dziedātu, gādāja Marika Laursone un, kad jau uz akordeona cita pēc citas atskanēja katram latvietim labi pazīstamas dziesmas un bija pat dziesmu vārdi, kuros iemest aci, lai spētu turēt līdzi arī pēc pirmā panta izskanēšanas, dziedāšanā iesaistījās daudzi.

«Labrīt, labdien, labvakar!»

Ar tradicionālo rūķu sveicienu pie tēlnieka Viļņa Titāna vides objekta «Zaļā saule» braucējus sagaidīja divas rūķu meitenes Kreimenīte un Kripatiņa. «Strazde nav strazdam sieva!» Kripatiņa uzreiz precizēja. Toties te esot vidus starp Rīgu un Ventspili, un Strazdes pagasts ir arī vārti uz Talsu novadu. Ieskicējusi «Zaļās saules» vēsturi, Kripatiņa atzina, ka pagasts lepojoties ar to, ka tam ir ne vien saule debesīs, bet arī šī otra saules acs uz zemes.

Tāpat mazais pagasts lepojas ar mazāko mūra baznīcu Kurzemē, tāpēc «Dziedošā autobusa» pasažieri piestāja arī pie Strazdes Baltās baznīcas, par kuru vēstot pat teikas. «Uzcelta tā ir labi, jo stāv jau 420 gadus,» konstatēja Kripatiņa.

Ņemot vērā cienījamo vecumu, kas ļaujot pretendēt uz īsta vēstures muzeja statusu, likumsakarīga esot baznīcas drīzā dalība Muzeju naktī.

Gaidīts ikviens varēja justies arī, piestājot pie Strazdes muižas, kur rūķis Kraukšķis līdz pēdējam brīdim ar slotu dzenāja putekļus, lai, autobusam piebraucot, tā durvju priekšā pat izritinātu pa pa­klājam! Rūķu skaits arvien palielinājās, un ciemiņiem viņu vadībā nācās gan dažādi izkustēties, gan apciemot rūķu omes, apskatīt muižas apkārtni un iegriezties Ziemassvētku vecīša istabā. Kopīgiem spēkiem tika iestādīts arī ozols muižas parkā. Protams, neizpalika sēšanās pie balti klātiem galdiem, pēc ilgās pastaigas sevišķi izbaudot rūķu ārkārtīgo viesmīlību, kas viņiem lika gādāt par to, lai katru bļodiņu pildītu sātīga nātru zupa, saldai pēcgaršai noslēgumā piedāvājot nogaršot rūķu īpašās «kastaņbulciņas», tās, kuras, kā leģenda vēsta, tiek ceptas no apkārt muižai augošo kastaņu miltiem.

Nākamā pietura: Vandzene

Agrā pēcpusdienā ierodoties Vandzenes tautas namā, lielās zāles durvīs burtiski aizrāvās elpa no pārdomāti radītā svētku skaistuma. Zāle — cilvēku piepildīta, vienā malā — izgaismots lielformāta Latvijas karogs, ekrānā uz skatuves — Brīvības piemineklis, tā priekšpusē dzied pieaugušie un bērni. Jā, bija arī baltiem galdautiem apklāti galdi ar pagasta zemnieku dāvinātajiem pīrāgiem un tēju no vietējās pļavās lasītām zālītēm, bet visskaistākais akcents uz tiem — ziedos saplaukušie plūmes zari!

Vandzenes tautas nama vadītāja Dace Jankevica atsaucās uz «Talsu Vēstīs» iepriekš publicēto viedokli, ka Latvijas neatkarības simbols ir Ievas Akurateres balss, un tiem, kuri 4. maijā bija izvēlējušies doties uz Vandzeni, bija iespēja šīs latviešu dziedātājas un dziesmu autores balsi dzirdēt klātienē. «Apsveicu jūs skaistajos Latvijas valsts pavasara svētkos! Tiešām jūtos aizkustināta, redzot brīnišķīgi spodros, skaistos, svinīgos galdus un jūsu sirsnīgo svētku izjūtu,» sasveicinoties ar pasākuma dalībniekiem, apliecināja I. Akuratere. Viņa dziedāja dziesmas, kuras joprojām tik labi piestāv valsts svētkiem — sākot ar Leonīda Breikša un Imanta Kalniņa «Lūgšanu» un beidzot ar neoficiālo Atmodas himnu «Manai tautai», kuras autori ir Andris un Brigita Ritmaņi. Pēdējai dziesmai I. Akuratere aicināja piebiedroties, piebilstot: «Dziedāsim pēc iespējas laimīgi, labi?» Un klātesošie dziedāja, neizpaliekot arī aizkustinājuma asarām par to, cik pārsteidzoši aktuāli atkal vai aizvien ir šīs dziesmas vārdi.

Skanīgs noslēgums Stendē

Vakarpusē vēl paguvām apmeklēt koncertu Stendes tautas namā. «Mums Stendē pavisam nejauši ir sanācis, ka ar nelielu atstarpi dāvinām Latvijai divas dāvanas. Viena no tām ir rododendru parks, lai Latvija zeltu, plauktu un ziedētu, bet otru dāvanu ir sagādājuši mūsu vīri — tas ir viņu prezentācijas disks «Teic, kas esi»,» klātesošajiem atklāja kultūras pasākumu organizatore, par vienu no vīru vokālā ansambļa «Stende» mammām nodēvētā Inta Ulmane.

Prezentācijas disks ierakstīts, gūstot finansējumu Talsu novada kultūras un tūrisma projektu konkursā, bet koncerts, kurā vīri iepazīstināja ar paveikto, bija dinamisks un košs. Vīru vokālā ansambļa dalībnieku brašās balsis ik pa laikam nomainīja sieviešu vokālā ansambļa «Gaisma» liriskais dziedājums, brīžiem abi ansambļi dziedāja kopā, bet ne reizi vien uz skatuves kāpa arī ārkārtīgi elegantās līnijdeju grupas «Evita» dejotājas. Arī tas vēl nebija viss — kā īpašais ciemiņš tovakar ar ovācijām tika uzņemts izcilais stepa dejotājs Māris Pūris. Viņa dejojums gluži jaunu elpu piešķīra arī dziesmai «Es izjāju prūšu zemi», ko klausītāji aizvien atkal un atkal vēlas dzirdēt, bet kas vīriem pašiem jau sākusi apnikt.

Lai izvairītos no vēlākiem jautājumiem, «kas tas bija par vīrieti, kurš stāvēja trešais labajā pusē», tovakar katrs vīru vokālā ansambļa dalībnieks tika saukts vārdā un sumināts, protams, neaizmirstot pateikties arī koncertmeistarei Gunitai Pauliņai un mājiniekiem, kuri nes zināmus upurus, lai vīri varētu dziedāt.

Neļaujot pazaudēt Latvijas Neatkarības deklarācijas atjaunošanas dienas ievirzi, I. Ulmane vakara gaitā runāja arī par Latviju, Imanta Ziedoņa vārdiem salīdzinot to ar maizes klaipu, kam apakšā zemes un augšā — debesu garoza, bet pa vidu — mīkstums. Viņa arī aicināja aizdomāties, ko mēs katrs šai maizītei pieliekam — rūgšanas spēku vai saldumu. Par to droši vien vērts aizdomāties arī ikdienā.

