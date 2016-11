Talsu novadā ir jauns sporta speciālists 11.11.2016

Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centrā kopš 1. novembra strādā sporta speciālists Kārlis Pētersons, kurš šo amatu ieguvis, piedalīdamies konkursā. «Talsu Vēstis» iepazīstina ar viņu lasītājus.

Kārlis Pētersons ir stendenieks,

mācījies Stendes pamatskolā, pēc tam — Talsu 2. vidusskolā, Rīgas Stradiņa universitātē ieguva bakalaura grādu starptautiskajās attiecībās. Sports vīram ir bijis tuvs visu dzīvi, jo viņš ir beidzis Talsu novada sporta skolas basketbola nodaļu. Ar groza bumbas spēli viņš nodarbojies kopš 5. klases. Tas arī noveda pie tā, ka pēc universitātes beigšanas viņš nonāca Stendes sporta centrā.

«No sākuma man likās, ka būs ļoti grūti, bet apkārtējie cilvēki daudz palīdzēja, arī kolēģi vienmēr bija atsaucīgi,» teica Kārlis. «Man amatā iejusties palīdzēja Normunds Krūze, Valdis Kalderauskis, Mārcis Červoņikovs un citi, kas savā dzīvesvietā vada sporta centru. Man deva padomus, kā labāk darīt, uz ko tiekties, kā strādāt. Arī vietējie Stendes iedzīvotāji bija ļoti atsaucīgi. Ja man jāvērtē šodien, tad saku: kādreiz stendenieki bija sportiskāki. Tāpat kā visur, arī te samazinājies cilvēku skaits. Sporto seniori un bērni, bet tieši jaunie ļaudis kustas par maz, varbūt tas ir saistīts ar piepildīto ikdienu, jo katrs jau strādā, cik var. Arī skolēni varētu veltīt laiku sportam, tas nu jāatzīst.

Ļoti labi, ka Stendē

ir Talsu novada sporta skolas florbola nodaļa ar treneri Natāliju Joničenko. Tas pamudina bērnus kustēties un regulāri apmeklēt nodarbības. Tomēr visumā — Stendē ir sporta zāle, bet nav daudz tādu, kas rautos to izmantot. Kādreiz bija basketbola komanda «Stende», bet tā izjuka. Taču jāuzsver, ka šajā vasarā atjaunojās un spēlēja futbola komanda «Stende». Manā darbības laikā atjaunojām āra laukumus volejbolā, futbolā un basketbolā. Notiek Stendes sporta spēles, un tās ir interesantas. Priecājos, ka bija ieradušās komandas no Vandzenes, Laucienes, Jaunpagasta un citām vietām.»

Uz Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra

sporta speciālista amatu Kārlis nolēma startēt, jo saskatīja tajā savu izaugsmi. Un vēl viņā pamodās doma — kurš gan darīs to, ja ne es? Tā ir laba attieksme, turklāt Kārlis ir vietējais puisis, kuram zināma situācija novadā. Konkursam pieteicās četri pretendenti, otrajā kārtā palika trīs. Pirmajā kārtā komisija apsprieda kandidātu dokumentus, bet otrajā — notika pārrunas. Konkursā pretendentiem vajadzēja parādīt erudīciju sportā, izstāstīt savu vīziju, kā šis darbs turpmāk darāms, kā noorganizēt labāk Talsu novada sporta spēles, kas, kā zināms, notiek divos posmos. Jautājums rodas, kā mazajiem pagastiem izveidot savas komandas, jo iedzīvotāju, kas varētu startēt sacensībās, kļūst mazāk. Kārlis Pētersons ieteica, ka mazos pagastus, kas nevar nokomplektēt komandu, vajadzētu nodalīt atsevišķi, lai tiem nav jācīnās, piemēram, ar Talsiem. Varētu apvienot kopā vienā komandā arī pāris pagastu, lai tie varētu cīnīties ar lielajiem. Kārlis atzīst, ka šis jautājums ir diskutējams, ka jārod labākais risinājums. Otrs variants varētu būt — mazos pagastus vērtēt atsevišķi, kur vienā grupā būtu līdzīgas komandas. Kārlis ir kategoriski pret to, ka varētu atteikties no komandu vērtējuma Talsu novada sporta spēlēs, nebūtu pareizi, ja dalībniekus vērtētu tikai individuāli.

Sarunās ar amata pretendentiem

bija aktuāls jautājums par Talsu novada komandu piedalīšanos Latvijas čempionātos, par finansēšanu. Talsu novads atbalsta komandas, kas pārstāv novada vārdu, bet par konkrēto summu lemj kultūras, sporta un tūrisma centrā. Kārlis Pētersons uzskata, ka nauda jādod katram, kas cīnās Latvijas mērogā, jo ikvienai komandai vai individuālajam sportistam ir jābūt apmierinātam ar atbalstu.

Komisija gribēja zināt Kārļa Pētersona viedokli par lielajiem sporta pasākumiem novadā, kurus rīko citi, bet mēs tikai atbalstām. Kārlis uzskata, ka arī Talsu novads varētu noorganizēt kādu lielu sporta pasākumu, kurā piedalītos pārstāvji no visas valsts, taču tam vajadzīgi dažādi priekšnoteikumi, un vispirms tā ir nauda. «Esmu atvērts piedāvājumiem, bet, protams, viens pats neko neiesākšu, jo tas nav pareizi. Jābūt masveidībai,» saka Kārlis. «Pašlaik nav zināms, vai Talsi rīkos, piemēram, skriešanas sacensības.» Bet domāt par to mēs varam un gatavoties tam arī.

Komisija lēma,

ka piemērotākais sporta speciālista amatam ir Kārlis Pētersons. Nu jārunā par jaunajiem pienākumiem. Vispirms viņam jāparūpējas, lai sporta zāles Talsos būtu maksimāli noslogotas, jākoordinē Talsu novada čempionātu un kausa izcīņu norise. Pašlaik tiek domāts par to, ka šos lielos sporta pasākumus, kas ilgst visu sezonu, organizēs sporta biedrības un klubi. Mums pašlaik ir basketbola, volejbola, futbola, novusa, galda tenisa klubs un biedrība. «Mēs pārejam uz to, ka visu dara klubi un biedrības, bet centrs nodrošina viņus ar balvu fondu. Taču īstajiem darītājiem algu nemaksājam, to arī nevaram darīt, jo klubs vai biedrība ir bezpeļņas organizācija, kuras priekšgalā nav algotas personas. Tas ir tautas jeb masu sports, kur jādarbojas entuziastam sabiedriski. Treneriem, kas nodarbojas ar Latvijas čempionātos piedalošajām komandām, pašlaik nekas netiek maksāts. Domāju, ka ar laiku šis jautājums tiks atrisināts, jo nevienam nekas nav jādara par velti. Un tomēr saku, ka nav manā kompetencē spriest, kāpēc kultūras kolektīvu vadītājiem maksā algu, bet treneriem, kas nodarbojas ar valsts līmeņa komandām, — ne.»

Kārlis savā sporta attīstības vīzijā

esot uzsvēris, ka būtu labi, ja, ņemot vērā to, ka cilvēku novadā kļūst mazāk, sports paliktu šajā pašā līmenī un vēl attīstītos. Protams, jāatbalsta lielais sports, jo tā ir mūsu novada seja, kas popularizē novadu visā Latvijā un ārpus tās. Ne mazāk svarīgs ir masu sports, jo tautai ir jākustas. Labs piemērs ir tas, ka Normunds Krūze pats sazinājās ar komandām un izveidoja Talsu novada čempionāta B līgu volejbolā ar septiņām komandām. Daudz darāms arī Kārlim pašam, lai process iekustētos, un to viņš gatavs darīt. Vispirms jau informāciju par čempionātiem nosūtīs uz novada pagastu un pilsētu pārvaldēm, lielākajiem uzņēmumiem, kas varētu izveidot komandas. Taču ar to viss nebūt netiktu atrisināts. Noteikti katrā komandā vajadzētu vienu entuziastu, kurš apkopo komandu, noorganizē tās savākšanos un došanos un sacensībām.

Kārlis atzīst, ka viņam tomēr atliek arī pašam nodarboties ar sportu. Basketbolu viņš spēlē komandā «Narko Barons», volejbolu — «Laucienē». Ja viņam iznāks laiks, puisis cīnīsies arī Talsu novada čempionātā futbola komandā «KTG».

