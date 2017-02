Talsu novada fonds gadu aizvadījis veiksmīgi 06.02.2017

Talsu novada fonda dalībnieki 1. februārī tikās ikgadējā kopsapulcē. Kā ierasts, tajā apsprieda aizvadītajā gadā paveikto. Fonds īstenojis vairākus projektus, organizējis projektu konkursus un atradis jaunus veidus, kā veicināt labdarību.

Talsu novada fonda (TNF) kopsapulce sākās ar pateicības vārdiem Uzraudzības un revīzijas komitejas locekļiem, kuri trīs gadus veiksmīgi palīdzējuši projektu izskatīšanā, vērtēšanā un fonda darbības uzlabošanā. No dalībnieku vidus ievēlēja jaunus komiteju locekļus, kā arī apsveica fonda jaunos biedrus. Katru gadu fonda dalībnieku skaits aug, tāpat kā īstenotie projekti.

Fonds 2015. gadā ieguva tiesības pieņemt un nosūtīt jauniešus Eiropas brīvprātīgajā darbā. Tādēļ 2016. gadā Talsos varēja ierasties divi brīvprātīgā darba veicēji — Mathieu Chazel no Francijas un Tahsin Özer no Turcijas. Viņi palīdzēja Talsos izveidot Jauniešu ideju laboratoriju. Tās mērķis ir iesaistīt jauniešus labdarībā. Mathieu šeit pavadīja 11 mēnešus un devies atpakaļ uz Franciju, bet Tahsin fondā darbosies līdz februāra beigām. Uz kopsapulci ieradās jauns brīvprātīgais — maķedonietis Kirils, viņš šeit pavadīs gadu un turpinās abu puišu iesākto.

Pagājušajā gadā fonds organizējis tādas akcijas kā «Brīnumam tici», Labdarības bumbu ralliju, Lūgšanu brokastis, Labestības brokastis, «paši VARAM — paši DARĀM», projektu konkursus «Jaunieši dod iespēju jauniešiem», «Savu vidi veidojam paši». Fonda biedri piedalījušies arī starptautiskos projektos.

Tā ir tikai daļa no TNF paveiktā. Katrs no īstenotajiem projektiem ietver dziļu vēstījumu — veicina vietējās kopienas izpratni par labdarību un rosina pašiem iesaistīties savas vides veidošanā. Tā projekta «paši VARAM — paši DARĀM» ietvaros pavasarī saņemtās sēklas un stādi pēc rūpīga darba vasarā ir piepildījuši ne tikai 71 Talsu, Dundagas un Mērsraga novada ģimeņu pagrabu, bet simbolisks dāvinājums aizceļojis arī pie tiem cilvēkiem, kuriem šobrīd tas ļoti nepieciešams. Savukārt Labdarības bumbu ralliju Dižmāras tirgus laikā fonds organizēja jau trešo gadu.

«Šī ir akcija, kas visvairāk saliedē Talsu novada fonda dalībniekus, jo visi iesaistās biļešu pārdošanā, balvu fondu izveidē, pasākuma dienā palīdz veiksmīgā akcijas norisē,» kopsapulcē atklāja fonda pārstāve Sanita Liepiņa. Kopīgiem spēkiem bumbu rallijā ziedojumos savāca 1603 eiro, kas kalpo kā atbalsts fonda labdarības projektiem.

Akcijā «Paēdušai Latvijai», kurā piedalījās arī fonda biedri, uzrunājot vietējos iedzīvotājus, tika savāktas 162 pārtikas pakas, kas aizceļoja pie trūkumā nonākušām ģimenēm ar bērniem, senioriem un invalīdiem Talsu novadā. Projektā «Palīdzi man, sirdscilvēk!» uz fonda aicinājumu noadīt siltumu atsaucās gandrīz 20 rokdarbnieces no Spāres tautas nama lietišķās mākslas kolektīva «Nāmetiņš». Čaklās adītājas uzadīja 130 zeķu pāru. Tās saņēma cilvēki, kuri ikdienā glābj citu dzīvības — Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki.

Aizvadītajā gadā fonds ar savu pieredzi ne tikai turpinājis atbalstīt labdarības fondu izveidi citos novados, bet arī iesaistījies vēl nebijušā starptautiskā projektā — «I believe in GOOD». Šajā projektā apvienojušās divas valstis — Latvija un Vācija. Sadarbības partneri ir informācijas tehnoloģiju uzņēmums, kura prioritāte ir mācību spēļu izveide, ko dēvē arī par «serious games» (no angļu valodas — nopietnās spēles). 17 mēnešu laikā organizācijas radīs neformālās izglītības metodes un mobilo aplikāciju. Šīs neformālās izglītības metodes būs palīglīdzeklis jebkuram pamatskolas skolotājam, parādot, ka labdarība nav mākslīgi izdomāta, bet dabiska mūsu ikdienas sastāvdaļa un vērtība, kas interesanti izzināma un papildināma jebkurā mācību priekšmetā. Mobilā aplikācija ļaus interaktīvā veidā iepazīt labdarību.

2015. gadā Talsu novada fonda ieņēmumi sasniedza 99 000 eiro. Aiz katra skaitļa slēpjas iedvesmojošs stāsts, jo fondā ienākušo naudu izmanto labdarības projektu īstenošanā. Pagājušajā gadā TNF priekšsēdētāja Iveta Rorbaha izteica cerību, ka 2016. gadā būtu labi ieņēmumu summu rakstīt ar sešiem cipariem. Tas ir piepildījies! Aizvadītais gads bijis līdz šim finansiāli veiksmīgākais — gada ieņēmumi sastāda 103 609 eiro, ko veido dalībnieku mērķiemaksas, ziedojumi un dāvinājumi, ieņēmumi no saimnieciskās darbības un ieņēmumi projektu īstenošanai.

«Visu, ko darām, darām plašāk nekā līdz šim. Fonda jaunieši mums ir devuši jaunu skatījumu uz lietām, esam kļuvuši radošāki! Ir labi, ka nāk jaunas vēsmas!» kopsapulci noslēdza Iveta Rorbaha, priecājoties, ka pieredzes bagāto biedru pulkam pievienojas arvien jaunas sejas.

