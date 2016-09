Talsu novada čempionāta laurus plūc ķūļciemnieki 23.09.2016

Ingrīda Avotiņa

ingrida.avotina@inbox.lv

63222048 63222048 Tweet

18. septembrī noslēdzās Talsu novada čempionāta cīņas futbolā, un pirmo reizi tās organizēja biedrība «Talsu futbols», kuru vada Renārs Krūmiņš.

Biedrība «Talsu futbols» tika dibināta, lai organizētu futbola pasākumus un attīstītu šī sporta veida infrastruktūru. Talsos pagaidām nav kvalitatīva futbola laukuma, kur spēlēt. Protams, biedrības mērķis būtu labiekārtots stadions Talsos, kura mums nav. Tā kā biedrība tika nodibināta jau pavasarī, tās pirmais darbs bija pabeigt vadīt novada telpu futbola čempionātu, kurā piedalījās ļoti daudz komandu.

Nākamais solis bija sarīkot Talsu novada čempionātu futbolā 7:7. Pieteicās 11 komandas — «Ķūļciems», «Vandzene», «Sabile», FK «Mērsrags», «Ventspils Augstskola», «Autopilots» no Kolkas, FK «Laidze», «Talce», «Roja», «Stende», «Dundaga», un tas liecināja par kājas bumbas lielo popularitāti sabiedrības vidū. Turnīrs notika visu vasaru, viena apļa spēlēs katra komanda tikās ar katru piecās mājas un piecās izbraukuma spēlēs. 1. vietu izcīnīja komanda «Ķūļciems», kurā spēlēja Mārcis Grīnšteins, Daniels Otmanis, Dāvis Otmanis, Kārlis Treimanis, Krišs Treimanis, Ronalds Malkevičs, Alvis Linde, Kristaps Limbergs, Reinis Rasa, Oskars Sproģis, Kristaps Štauers, Mihails Kedešs, Dairis Mitenbergs, Jānis Krūze un Kristaps Smilgainis. 2. vietu ieguva komanda «Vandzene» — Artūrs Ronis, Edgars Lasenbergs, Ģirts Bumbiers, Juris Kurovskis, Jānis Bete, Kaspars Šteinbergs, Vitālijs Lukjanenoks, Krists Perlanvciks, Mārtiņš Ķiršakmens, Jānis Jāņpēters, Jānis Zuļķis, Gatis Blumbahs, Oskars Pudurs, Kristaps Šteinbergs, Edgars Aleksejevs un Artūrs Liepiņš. 3. vietā ierindojās komanda «Sabile» — Mārcis Červoņikovs, Igors Tarasovs, Māris Tarasovs, Jānis Tarasovs, Sandris Krūmiņš, Kārlis Neilands, Dāvis Daniels Kaņeps, Edijs Grīslis, Sandis Braunfelds, Emīls Zaļkalns, Artūrs Zods, Ģirts Grīslis, Artis Grīslis, Igors Zaļevskis.

Svētdien tika pasniegti arī individuālie apbalvojumi. Komanda «Ķūļciems» saņēma «FairPlay» balvu kā korektākā komanda, jo tā bija nopelnījusi vismazāk kartīšu čempionāta laikā. Par rezultatīvāko spēlētāju atzina Arturu Morosu no «Ventspils Augstskolas» ar 14 iesistiem vārtiem. «Labākais vārtsargs» bija Aigars Zvirbulis no «Autopilota», bet «Labākais spēlētājs» — Mārcis Červoņikovs no «Sabiles».

Svētdien notika arī «Talsu novada Futbola dienas kauss 2016», kas norisinājās Eiropas Sporta nedēļas ietvaros. Šajā turnīrā uzvarēja FK «Laidze», kas pēcspēles soda sitienos ar 2:1 uzveica FK «Mērsrags».

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi sports

Komentāri