Talsu novadā atrastas vairākas inficētas mežacūkas 12.08.2017

Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs Ivars Koloda informē, ka trešdien Lībagu pagastā uzietas vairākas beigtas mežacūkas. Veicot laboratoriskos izmeklējumus, tām tika konstatēts Āfrikas cūku mēris (ĀCM).

Viena mežacūka atrasta uz folkloras takas «Jāņkalni», bet vēl trīs — Kamparkalnā, netālu no skatu torņa.

Saistībā ar slimības uzliesmojumu Talsu novadā, Laucienes pagastā izvietots jauns konteiners inficēto dzīvnieku drošai uzglabāšanai. Pastiprināta uzmanība jāpievērš Balgales, Strazdes un Laucienes apkārtnes medību kolektīviem. Patlaban tuvākie konteineri atradušies Vandzenē un Dundagā. Dzīvnieku ķermeņa daļas iespējams nogādāt konteinerā, laikus sazinoties ar tā uzraugu. Dzīvnieku mirstīgās atliekas konteinerā atļauts ievietot tikai medniekiem. Ja gadījumā kāda mežacūka ir nomedīta un tai atklāts ĀCM, tad arī tā būs jāievieto speciāli paredzētajā tvertnē.

«Pagaidām noteiktās riska zonas netiek palielinātas vai mainītas. Tuvāko divu, trīs nedēļu laikā riska zonā varētu iekļaut visu bijušo Talsu un Ventspils rajonu, izņemot Jūrkalni. Viss atkarīgs no tā, cik ilgā laikā informācija tiks apstiprināta un publicēta oficiālajā lapā, tad arī veiks izmaiņas pašreizējo robežu noteikšanā,» informē I. Koloda.

Piesardzības nolūkos PVD sazināsies ar Ģibuļu pagasta cūkaudzētājiem. Vajadzēs paņemt asins paraugus, pārbaudīt biodrošības normas un tikai tad varēs saņemt mājas cūku pārvietošanas atļauju. Lielākie tuvējās apkārtnes cūkaudzētāji ir apzvanīti un informēti par ĀCM izplatību.

Pagājušajā nedēļā pāris kilometru no lielās cūku fermas Lubezerē arī atrasta beigta mežacūka, kurai konstatēts ĀCM.

«Viss lielā mērā atkarīgs no paša audzētāja. Ir nepieciešams ievērot visus biodrošības noteikumus, lai pasargātu mājas cūkas no saslimšanas,» atgādina PVD Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs.

Uzejot mežacūkas līķi, nekavējoties par to jāziņo pašvaldībai, kas ir atbildīga par bezsaimnieka līķu savākšanu. Pēc tam notiek sazināšanās ar PVD, kas no dzīvnieka paņem paraugu laboratoriskai izpētei. Atkarībā no situācijas, mežacūkas mirstīgās atliekas tiek nogādātas konteinerā, apraktas vai sadedzinātas. Nekādā gadījumā iedzīvotāji, kas nav mednieki, atrasto dzīvnieku nedrīkst aiztikt vai pārvietot.

