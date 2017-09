Talsu mūzikas un mākslas skola ceļā uz pārmaiņām 06.09.2017

Agrita Blumberga

agritablumberga@inbox.lv

63222048 63222048 Tweet

«Ja tiek nodrošināta tehniskā bāze, iespēja, ka bērns turpinās iesākto, ir daudz lielāka,» izglītības iestāžu pieņemšanas komisijai atklāja Talsu mūzikas skolas direktors Raitis Rērihs. Vizītes laikā tika apskatīta arī netālu esošā Talsu mākslas skola.

Mūzikas un mākslas skolu apskatīt devās Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps, izglītības pārvaldes galvenā speciāliste pedagoģijas jautājumos un vadītāja vietniece Vineta Ozola, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Talsu starpnovadu arod­organizācijas priekšsēdētāja Inta Libreiha un Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Normunds Strēlnieks.

Tā kā Talsu mūzikas

skola un Talsu tautas nams ietilpst Radošās sētas kompleksā, abas iestādes sadarbojas — mūzikas skolas audzēkņi vajadzības gadījumā izmanto lielo zāli, savukārt tautas nama pārstāvji — kamerzāli. Tajā lielākoties notiek mācību koncerti un dažādas pārbaudes. Ēka ir salīdzinoši jauna, un to nepieciešams uzturēt kārtībā un regulāri pārbaudīt. Diemžēl šajā laikā ir atklājušās vairākas nepilnības — kamerzālē ziemās ir nedaudz par aukstu, bet koridorā — par karstu. Brīžos, kad uzspīd saule un kļūst karstāks, ventilācija pārstāj strādāt un līdz ar to tiek traucēts darba process — pastāv iespēja, ka arī datortehnika liela karstuma gadījumā var pārstāt darboties. Šī problēma tiek risināta sadarbībā ar tautas namu, kas ir ēkas apsaimniekotājs. «Ar cilvēkiem, kas atbild par darba drošību, šos jautājumus esam pārrunājuši un saprotam, ka tie ir jārisina, taču vēl ir grūti runāt par naudas izteiksmi. Ir lietas, ko mēs varam un ko nevaram iespaidot,» stāsta Talsu mūzikas skolas direktors Raitis Rērihs.

Jaunuzceltajā ēkā

ir trīs stāvi, un telpu skaits ir pietiekams, taču tā ir galējā robeža, jo ar konkrētu audzēkņu skaitu un programmām, kas tiek īstenotas, telpu skaits nedrīkstētu būt mazāks. Naudas līdzekļi, kas nepieciešami, lai skola darbotos, ir pietiekami, bet mūzikas izglītība ir ļoti dārga, un ir instrumenti, kurus no ikgadējā budžeta iespējams nopirkt vai saremontēt, bet ir tādi, kuru sākuma cena ir krietni lielāka. Viena no skolas prioritātēm ir materiālās bāzes atjaunošana — vispirms klavieru nodaļā. Liela daļa klavieru savu laiku ir nokalpojušas, tāpēc līdz 2020. gadam jāiegādājas seši jauni instrumenti.

Drīzumā plānota arī e-klases ieviešana. Lai to izdarītu, nepieciešams iegādāties datorus. «Lai process noritētu veiksmīgi un mūsu darbinieki tāpat kā vispārizglītojošo skolu pedagogi visu nepieciešamo informāciju varētu ievadīt šajā portālā, mums ir jānodrošina tehniskā bāze,» norāda R. Rērihs. Ņemot vērā, ka pedagogi ikdienā nodarbojas ar instrumentu spēli, ne datorlietām, paies laiks, kamēr jaunā sistēma tiks apgūta.

«Mums ir gan gados

jauni pedagogi, gan pensionāri. Šobrīd vairāki skolotāji ir dekrēta atvaļinājumā, un laiks, kamēr viņi ir prom, ir nedaudz saspringtāks. Šis skolai ir akreditācijas gads, tāpēc daudzi dokumenti tiks pārskatīti. Arī to, kas notiks jaunajā mācību gadā, līdz galam nevaram prognozēt. Šobrīd mums ir 207 audzēkņi, un pie šī skaita vēlamies pieturēties. Protams, rēķināmies ar to: kādā brīdī kāds var aiziet — tas ir atkarīgs ne tikai no dzīvesvietas maiņas, bet arī audzēkņu vēlmes un varēšanas,» atklāj R. Rērihs.

Pēc mūzikas skolas apskatīšanas komisija devās uz Talsu mākslas skolu, kur viņus sagaidīja iestādes vadītāja Maira Freimane. Viņas prioritāšu saraksta augšgalā atrodas logu nomaiņa. «Jautājums par logu nomaiņu ir apstājies — «Talsu namsaimnieks» izstrādāja tāmi, ieguvām līdzekļus, un domāja, ka šovasar tie tiks ielikti, bet izrādījās, ka varam likt tikai koka logus. Summas mainījās, un nu viss process ir apstājies. Būvvaldes atzinumu par to, ka logi ir avārijas stāvoklī, saņēmu jau 2016. gadā,» teic M. Freimane. Tā kā telpas ir salīdzinoši mazas, un laikā, kad sākas apkures sezona, tajās kļūst karsti, vēdināšanai ir īpaši liela nozīme.

Tāpat nepieciešams

pagrabtelpu remonts — arī tam tika izstrādāta tāme, taču brīdī, kad process nonāca līdz reālai darbībai, izrādījās, ka naudas ir par maz. Laika gaitā jāremontē arī kāpnes — skolas saimnieks ir mēģinājis kaut ko darīt lietas labā, bet pakāpienu klājums lēnām brūk, un ilgtermiņā vajadzīgs cits risinājums.

Nākotnē M. Freimane vēlētos izveidot atsevišķu telpu, kur bērni varētu darboties ar stellēm. Tās iegādātas pirms trim gadiem, un atsaucība no audzēkņu puses ir ļoti liela — bērniem patīk darboties praktiski un redzēt sava darba augļus. Pašlaik vienas stelles atrodas mākslas skolas telpās, savukārt otras — bērnu bibliotēkā. «Vēlmju sarakstā ir iekļauts arī projektors, kas būtu piestiprināms pie griestiem. Šobrīd mums ir projektors, kas katru reizi jānes uz klasi, jāsaliek un jāuzstāda. Lielie bērni strādā pie virpām, un ideāli būtu, ja ceplis, kas tagad atrodas pagrabā, būtu šeit, jo skolotājiem visi darbi jānes lejā, jāapdedzina un atkal jānes augšā. Diemžēl šeit nav trīs fāžu elektrības pieslēguma, kas nepieciešams. Tāpat jāuzlabo ventilācija tualetēs. Telpas mums ir mazas, tāpēc vairāk par desmit bērniem klasē nevaram uzņemt. Parasti visvairāk bērnu piesakās septembra pirmajās nedēļās un aptuvenais audzēkņu skaits ir ap 90,» skaidro M. Freimane.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Mūzikas un mākslas skola

Komentāri