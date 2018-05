«Talsu mākslinieku izstāde 2018» 11.05.2018

Talsu novada muzejs ir viens no aktīvākajiem muzejiem Latvijā, kurā mākslas izstādes tiek mainītas vismaz reizi mēnesī. Vai mēs apzināmies tā vērtību?

Šogad gadskārtējā Talsu mākslinieku izstādē,

kas apskatāma līdz 15. maijam, izstādīti 35 autoru darbi pietiekami plašā tehniskā amplitūdā — sākot ar visiem tuvo eļļas un akrila glezniecību, dažādām grafikas, fotogrāfijas un jauktām tehnikām, kolāžām un vienu tēlniecības darbu.

Izstādes kuratore Guna Millersone ekspozīciju veidojusi tā, lai izsauktu pašu darbu dialogu savā starpā. Rodas izjūta — skatītājam jāapstājas un jāpaklusē, jānorimst, lai sadzirdētu krāsu sasaukšanos… Pirmajā zālē saspēle starp Andra Vītola, Ances Gricmanes un Zigurda Poļikova gleznu abstrakcijām pārliecinoši rada harmoniskas vibrācijas — nu gluži kā igauņu komponista A. Pērta skaņdarbi — tīri, pārliecinoši, skaidri. Skatu novērš jautājums par reālismu: vai tiešām pasaule uz cilvēku ikdienā arī runā tikpat tieši, kā to raksturo zīlītes tiešums Ildzes Oses, riteņa rats Sigitas Šternbergas un burts Ingemāra Dzelmes darbos? Bet, tiklīdz jautājums dzimst, skats atrod diptihus — Lauras Feldbergas jauktas tehnikas miniatūras ar nosaukumu «Starp rindiņām» (2017) un Larisas Štrausas enkaustikas (izmantots vasks uz koka) darbus «bez nosaukuma» (2018).

Pirmās zāles ekspozīcijā labi iekļaujas arī melnbaltās Gata Spalvēna, Martas Rakes-Lasmanes un Kaspara Poriņa fotogrāfijas, kuras nomierina ar jautājumiem nodarbināto prātu. Rodas saskaņa un līdzsvars starp smalko un brutālo, abstrakto un reālo, lielo un mazo, gaišo un tumšo.

Turpinot apļa kustību,

kājas droši ved uz otru pelēko zāli. Pārliecinoši — pavasaris ir sācies — Daiņa Kārkluvalka grafiskās piezīmes no «Venēcijas» ievada kustībā — ceļosim! Bet tad turpinājumā — eksperiments? Skats vēršas uz Lindas Muižnieces, pavisam vēl jaunas mākslinieces, meklējumu — kā vizualizēt sāpes un atmiņas, kā pieminēt skumjo statistiku? Stāsts par viņas ģimenes izsūtīšanu uz Sibīriju, kurš jāpastāsta modernā vizuālā valodā… Ekspresiju turpina Gunas Millersones glezna «Studio» — emocionāli tas liek vērties ārpus loga, turpināt meklējumus…

Pēc pārdomām es atspiežos uz palodzes. Tagad pretī melnbalts līdzsvars — pārsteidzoši labu saskaņu atraduši Krūmu mākslas grupas dalībnieces Guntas Kalseres lielformāta monohromie «aizkari» un jaunās paaudzes mākslinieces Kristīnes Niedrājas miniatūrās skulptūras «1:3». Humora pieskaņa — pīles šūpojas. To baltie silueti atdzīvina gleznas aiz tām. Savukārt Ulda Balgas melnbaltās fotogrāfijas «Pašportrets ar karotēm» liek domāt analoģijās — vai šie būtu «apslēptie selfiji»?

Spriedze acīm un emocijām pārvarēta. Tās vēl apskata abstrakti reālo Talsu glezniecības skolas pasniedzēja Andra Biezbārža ainavu, kurai pievienojas Baibas Kalnas smalkā grafika un Elmāra Orniņa košais darbs. Glezniecība — tēlniecība — eksperiments — tradīcija. Tie būtu atslēgvārdi otrās zāles ekspozīcijai.

Dodos uz intīmāko izstāžu zāli muzejā —

muižas telpu. Tur skatāmas ainavas, kurām ir tiešas atsauces uz Žaņa Sūniņa glezniecības tradīciju Talsos. Šeit sastopas jaunās paaudzes ainavistu — nesen Mākslas akadēmiju absolvējušās gleznotājas Dagnes Ventiņas un keramiķes Katrīnas Vīnertes gleznas, ar jau labi zināmiem Talsu vecmeistaru darbiem: tās ir Jāņa Lagzdiņa «Talse(i)nieks» un Ritmas Lagzdiņas plenēra ainava, Raimonda Stopnieka iedvesmas no Parīzes, Raimonda Druģa klusā daba ar baravikām un Laimoņa Neimaņa krokusi. Ja eļļas krāsas triepiens ir emocionāli piesātinājis acis, tad, apskatot Ineses Mīlbergas, Modra Sapuna un Andra Vikaiņa grafikas, prātu iepriecina smalki profesionālo instrumentu pieskāriens lapai. Šī ir vieta mozaīkai, kurā labi iekļauti arī L. Kļaviņas, I. Sapiegas, L. Smilgas-Šimpermanes, J. Kalniņa un A. Gold­grēberes ainavas un klusās dabas.

Vēlos iedrošināt visus, kuri vēl nav paspējuši apskatīt Talsu mākslinieku 2018. gada galveno kopizstādi, to vēl izdarīt. Šogad tajā vērojami mākslinieku dialogi, kuri paredzēti ne tikai mākslas lietpratējiem, bet arī tiem, kas mākslu uzskata par sev svešu. Varbūt ir pienācis laiks iepazīties.

Īpašs paldies Talsu Krūmu mākslas grupai, kura aktīvu radošo atmosfēru Talsos ir spējusi uzturēt tik daudzus gadus!

