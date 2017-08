Talsu jātnieku skolas audzēkne izcīna sudraba godalgu 16.08.2017

5. augustā Kuldīgas novada Īvandes pagasta Zāģeros norisinājās jātnieku sacensības konkūrā — «Zāģeru kauss 2017». Talsu jātnieku skolas audzēknei Šarlotei Greivulei sīvā konkurencē izdevās izcīnīt augsto 2. vietu.

11 gadus vecā Šarlote jāšanas sportā trenējas kopš pagājušā gada septembra, un šīs bija viņas pirmās sacensības. Talsu jātnieku skolas vadītāja Sarmīte Pētersone atzīst, ka meitene ir ļoti talantīga un viņas galvenā panākumu atslēga ir bezbailība — viņa mēdz teikt: «Ja nokritīšu, notīrīšu drēbes un kāpšu atpakaļ!» Ja jātniekam nav bail, viņš var sa­sniegt daudz vairāk, jo bailes cilvēku paralizē, un līdz ar to attīstība norit ievērojami lēnāk. Labam jātniekam jābūt neatlaidīgam, mērķtiecīgam un pacietīgam, jo zirgs ne vienmēr būs paklausīgs. Tāpat jāprot pārvarēt grūtības un turpināt iesākto.

Sacensību mērķis bija

popularizēt jāšanas sportu un bagātināt jauno jātnieku pieredzi, kā arī veicināt sadraudzību starp jātnieku klubiem. Tā kā tajās nebija vecuma ierobežojuma, Šarlotei nācās sacen­sties ar gados vecākiem konkurentiem. Procesu apgrūtināja arī laika apstākļi — brīdī, kad viņa startēja, sākās stiprs lietus, taču, neskatoties uz šķēršļiem, meitene turpināja cīnīties. Viņas kompanjons — ķēve vārdā Vendija — ir pieredzējusi, taču laukums bija slapjš, un līdz ar to ķēvei slīdēja kājas un radās grūtības līkumos. Šajā brīdī atbalstu sniedza viņas trenere Sidnija Freimane, kura pati ir Latvijā atzīta jātniece. Meitene viņu paklausīja, virzījās uz priekšu, un viss beidzās veiksmīgi.

Šobrīd veco paaudzi ir nomainījusi jaunā, taču rezultāti nekur neizpaliek. S. Pētersone atklāj, ka, lai arī zināmas cerības viņai bija, spiediens netika izdarīts — ir svarīgi, lai pirmajās sacensībās bērns nebūtu satraukts un izturētu līdz galam. Sudraba godalgas izcīnīšana bija pārsteigums gan vecākiem, gan pašai dalībniecei.

«Pirms gada Šarlote nelika mierā vecākus un uzstāja, ka vēlas iesaistīties jāšanas sportā. Šobrīd vecāki varēja pārliecināties, ka ir spēruši soli pareizajā virzienā,» norāda S. Pētersone. Arī turpmākie plāni jau top — drīz vien norisināsies novada sacensības un Talsu jātnieku skolas organizētās sacensības.

Vasarā Šarlote trenējas

trīs reizes nedēļā, savukārt pārējo laiku — divas reizes nedēļā. Ziemā laika apstākļu dēļ treniņi bieži vien notiek nepilnvērtīgi vai nenotiek vispār — zirgs aukstumā sasvīst un atsildoties var saaukstēties gan pats dzīvnieks, gan jātnieks. Lai šo problēmu risinātu, nepieciešama manēža, kas pasargā no vēja, puteņa un aukstuma. Diemžēl nereti labus rezultātus iespējams uzrādīt tikai rudenī, kad vasarā aizvadīti kārtīgi treniņi.

Optimālākais vecums, kad uzsākt treniņus, ir deviņi gadi. Talsu jātnieku skolu apmeklē arī piecus un sešus gadus veci audzēkņi, taču šis vecuma posms ir vairāk piemērots tam, lai bērns iepazītu zirgu.

S. Pētersone stāsta: «Vecuma ierobežojumu mums nav — trenēties var nākt arī pieaugušie. Varbūt kāds agrāk nodarbojās ar šo sporta veidu, ir ieturējis pauzi, bet nu izdomā, ka vēlas turpināt. Protams, tas var būt arī hobija līmenī. Dalībnieku mums šobrīd netrūkst. Skaits ievērojami palielinājās vasarā, un izskatās, ka lielākā daļa nāks trenēties arī ziemā. Dotajā brīdī nevienam neatsakām — varbūt kādam bērnam ir ļoti liels talants, un, liedzot iespēju trenēties, viņš nevarētu piepildīt savu sapni. Pieņemam visus, un tad bērns pats izvēlas — turpināt vai nē. Gadījumos, kad jātnieks nevar atļauties nopirkt ekipējumu, nāku pretī. Ir dažādi apstākļi, un ne visi var atļauties nopirkt visu vajadzīgo. Zābakiem un biksēm ir jābūt, lai pašam bērnam ir vieglāk nosēdēt, bet ķiveres un vesti varu nodrošināt.»

Talsu jāšanas skola

darbojas jau 20 gadus. Tās dibinātāja S. Pētersone ar jāšanas sportu kolhozā «Draudzība» sāka nodarboties desmit gadu vecumā. Drīz vien viņa piedalījās sacensībās un guva pirmos rezultātus. Lielas sajēgas viņai tolaik nebija, taču treneri saprata, ka tas ir talants. Sākums bija satraucošs, un nereti gadījās sajaukt maršrutus, taču galu galā viss beidzās veiksmīgi. Pieredzi S. Pētersone ir guvusi gan Vācijā, gan Šveicē, un šobrīd tā tiek likta lietā. Ievērojamus sasniegumus šajā sporta veidā ir guvusi arī viņas meita Sidnija Freimane.

«Man likās, ka esmu diezgan stingra un ar bērniem strādāt būs grūti, bet man viņi visi ir mīļi. Bērni brauc pie manis ciemos, atpūšas brīvā dabā un visu dienu pavada ar zirgiem. Pati biju tieši tāda pati —kā no rīta aizbraucu pie zirgiem, tā tikai vakarā braucu mājās,» smejas S. Pētersone.

