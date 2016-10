Talsu iecirkņa priekšnieks sevi izcili pierāda mācībās Itālijā 19.10.2016

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

No 11. septembra līdz 1. oktobrim Valsts policijas (VP) Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa priekšnieks Juris Visockis atradās mācībās Itālijā, Vičenzā.

Septembrī «Talsu Vēstis» rakstīja, ka pēc vairākām pārbaudēm un testiem J. Visockis saņēmis no Itālijas Karabinieru izcilības un drošības centra ielūgumu piedalīties Eiropas Savienības Policijas dienestu organizētajās apmācībās — praktiskās starptautisko misiju un operāciju mācībās «Livex», kā arī teorētisko apmācību kursos «MMA&T». No Latvijas VP uz šāda veida mācībām devās piecas amatpersonas ar dažādām specialitātēm: J. Visockis un četri cilvēki no speciālās vienības «Omega».

«Mācības bija sadalītas divos posmos:

no 12. līdz 17. septembrim notika teorētisko apmācību kurss, no 19. septembra līdz 1. oktobrim — praktiskās mācības. Pirmajā nedēļā bijām dalībnieki no 27 valstīm, kopā 87 cilvēki. Teorētiskajās mācībās tika sniegtas zināšanas par to, kas notiek citās valstīs ar policijas spēkiem, kuri piedalās starptautiskās misijās, kādas funkcijas viņi veic. Katrs dalījās ar savu pieredzi, par uzdevumiem, politisko situāciju. Pasaulē klājas diezgan saspringti. Latvija salīdzinoši ir pasaku zeme, mēs dzīvojam ļoti mierīgi, kas priecē. Pārsteidza, ka bija arī policijas pārstāvji no Ukrainas, kuri pastāstīja par reālo situāciju pie viņiem. Dažu valstu pārstāvji bijuši Āfrikas valstīs, kur politiskā situācija ir ļoti saspringta. Nevar salīdzināt ar Eiropu.

Pēdējās divās nedēļās, kad norisinājās praktiskās mācības, bijām 500 cilvēki, tomēr jāņem vērā, ka no tiem puse bija itāļi. Pārsteidza tas, ka mana pozīcija bija nomainīta. Sākumā biju pieteicies par vienības komandieri, bet, iepazīstoties ar jauno pozīciju sarakstu, biju pacelts divus amatus augstāk, līdz ar to atbildība krietni lielāka.

Mums bija atsevišķi sadalītas trīs vienības, un es biju vienas no tām komandiera vietnieks. Atbildēju par visu — gan teorētisko, gan praktisko. Sākumā mācījāmies kopā strādāt, pildīt komandas, plus vēl teorija. Kad notika praktiskās mācības, bija izveidots vadības centrs, kāds tas ir krīzes apstākļos, piemēram, nemieru, barikāžu laikā. Katrs ir savā pozīcijā ar iedalītu darba vietu. Visa komunikācija, protams, angļu valodā. Radio sakari, strauja e-pastu apmaiņa un atskaišu gatavošana. Visas operācijas notika tiešsaistē no vadības centra. Eiropā ir diezgan attīstīta dronu sistēma, tādējādi viss tika pārraidīts tiešsaistē. Bija jāspēj koordinēt, kas notiek un ko darām. Latvijā šāda pieredze bijusi, iespējams, tikai prezidentūras laikā. Mācības bija sadalītas četros poligonos kalnu apvidū. Izmantojām arī helikopterus. Interesanti tas, ka Itālijā policijas spēkiem ir 20 helikopteri, bet Latvijā VP neviena,» salīdzina J. Visockis.

Talsu iecirkņa priekšnieks norāda,

ka uzzinājis daudz jauna. Teorētiskā bāze bijusi plaša ar mācību un uzskates materiāliem, kā rīkoties dažādās situācijās. Praktiskās mācības devušas lielisku iespēju, lai visam «izietu cauri». «Kā komandiera vietnieks piedalījos arī praktiskajās mācībās, veicu visus uzdevumus pilnā ekipējumā. Bija ļoti karsti, vairāk nekā plus 30 grādu. Ja parēķina, ka bija uzvilkts pilns ekipējums, kas sver 25 kilogramus, jāskrien apkārt ar gāzmaskām un visu pārējo, nav viegli. Pārsteidzošākais bija moments, kad policijas darbiniekiem sāka mest virsū «Molotova kokteiļus» (pudelē iekšā šķidrums, kas aizklāts ar lupatu) — tos aizdedzina, met, pudele izšķīst un uzreiz deg. Mūs apmētāja sākumā ar gumijas briketēm, pēc tam ar kokiem, akmeņiem, bet vistrakāk ar šiem «kokteiļiem». Ja cilvēks nav ar pieredzi un izglītots šajā jomā, panika var iestāties momentā,» atklāj J. Visockis. Mācību laikā viņš sapratis, ka ekipējuma ziņā, salīdzinot ar citām valstīm, esam labi nodrošināti. Tieši Kurzemes reģions. Zemgales reģiona pārstāvim ekipējums bijis krietni sliktāks, tāpēc itāļu kolēģiem nācās dot savu, lai viņu pasargātu no traumām. Pieredzes ziņā Latvijas pārstāvji neatšķiroties no citu valstu pārstāvjiem un no mācību instruktoriem saņemta atzinība. «Sadarbībai starp dažādu valstu policijas struktūrvienībām jābūt, tad arī viss būs kārtībā,» saka J. Visockis.

Par to, vai policijas priekšnieks dosies uz šīs programmas apmācībām arī nākamajos gados, pārliecības vēl neesot, jo tam nepieciešams daudz laika.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Valsts policija

Komentāri