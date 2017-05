Talsu centrā slejas vācēja veidots piemineklis 28.04.2017

«Talsu Vēstu» redakcijā vērsās Juris Krastiņš, kurš mitinās daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Talsu centrā, Brīvības ielā 6, un ir ļoti nepamierināts ar kaimiņa izdarībām. Proti, viņš vāc dažādas lietas, atkritumiem raksturīgus priekšmetus, un to visu krāmē un uzglabā teritorijā, kur mājas iemītniekiem jānokļūst pie saviem šķūnīšiem. Izveidotā konstrukcija sasniegusi bīstamu stāvokli un var kuru katru brīdi sagāzties, radot draudus apkārtējiem.

Kungu (redakcijai vārds ir zināms), kurš sistemātiski vāc mantas un tās uzglabā, neizdodas sastapt. Kā novērojis Juris, viņš dodoties prom no mājām agri no rīta un atgriežas tikai vakarā. Satrauktais mājas iemītnieks mums izrāda radušos situāciju — ielokā atrodas šķūnīši, kur mājas iemītnieki uzglabā sev nepieciešamās lietas, bet tā vidū sakrāmēta nedroša konstrukcija. Novērojam, ka vietām tā ir ļoti šķība un nestabila. Tā vien šķiet — ja pūtīs stiprs vējš vai uzsnigs biezāka sniega kārta, piemineklis neizturēs un sagāzīsies.

Juris uzsver, ka vislielāko uztraukumu rada bērnu drošība, arī viņam ir mazbērns, kurš viesojas, tāpēc vienmēr esot bažas par to, lai ar viņu kas neatgadās. «Bērnus taču nav iespējams nosargāt katru minūti, viņiem patīk visur ložņāt un spēlēties. Man ir bail, ka šī krāvuma dēļ var notikt kāda nelaime,» uzsver Juris. Par bīstamību runā arī citi mājā sastaptie kaimiņi, situāciju raksturojot kā traģisku. «Neļauju bērnam tur iet, jo vietām izlīdušas metāla stieples, acis var izbakstīt!» teic Vineta. Tajā pašā laikā viņa arī izteic žēlumu, jo kungs, kurš vāc mantas, esot cienījama vecuma, un viņam bijusi grūta dzīve. Vineta teic, ka pārspīlētā vākšana esot psiholoģiska slimība. «Kad redzēju, kas atrodas vienā no viņa šķūnīšiem, man mute palika vaļā! Tur ir viss iespējamais. Viņš jau nav slikts cilvēks, visu mūžu strādājis par skursteņslauķi. Noslēgts. Man šķiet: kādam vajadzētu viņam palīdzēt visu aizvākt,» domā Vineta.

Arī kaimiņiene Ruta situāciju raksturo kā briesmīgu: «Bail jau iet, pa galvu var dabūt! Tagad viņš nedaudz atbrīvojis vietu, izveidojis ejas, lai varam piekļūt šķūnīšiem; agrāk pat riteni nevarēja izstumt.» Kad Ruta teikusi kungam, lai aizvāc mantas, viņš noteicis, ka visiem ir sava rūme, arī viņam tāda vajadzīga. Papildu lielajam krāvumam kungam vēl pilni divi šķūnīši. «Tā vienkārši ir kāda slimība, jo viņš ir ar labu sirdi, vienmēr palīdz, joprojām kādam vēl iztīra skursteni. Alkoholu nelieto,» pauž Ruta. Par to, vai līdzīgi piekrauts arī kunga dzīvoklis, «Talsu Vēstīm» neizdodas noskaidrot.

Ko darīt, ja kaimiņi saviem spēkiem nevar mainīt situāciju?

Atliek vērsties pēc palīdzības tiesībsargājošā iestādē. Juris vairākkārt griezies Talsu novada pašvaldības policijā, diemžēl situācija nav mainījusies. Vīrs pat savācis vairāku mājas iedzīvotāju parakstus, jo nav vienīgais, kurš grib risināt radušos situāciju. Kad sieva zvanījusi uz novada pašvaldību, saņemta atbilde, ka bērni ir jāpieskata. «12, 13 gadus veciem bērniem taču nav jāskrien pakaļ, lai vērotu katru viņu soli! Un nelaime jau var gadīties jebkuram, arī pieaugušajiem!» teic Juris.

«Pašvaldības policijā ir saņemts un reģistrēts iesniegums no personas par to, ka koplietošanas pagalmā cita persona glabā malku, taru un citus priekšmetus, kas traucē citiem iedzīvotājiem izmantot koplietošanas pagalmu. Vainīgajai personai tika dots laiks, lai šī teritorija tiktu sakārtota, bet tas nav izdarīts, līdz ar to uzsākta administratīvā lietvedība, kā rezultātā vainīgajai personai visdrīzāk tiks sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols. Vai protokols atrisinās problēmu? Domāju, ka nē. Vēlējāmies personai dot termiņu, lai sakārto teritoriju, un mērķis būtu sasniegts, bet tas nav izdarīts,» informē Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieks Māris Grīnvalds.

Talsu novada sociālā dienesta vadītāja vietniece Marika Grohjacka atklāj, ka arī dienesta redzeslokā ir vairāki cilvēki, kuriem ir mantu vākšanas problēmas. «Šādos gadījumos ir liela neizpratne no kaimiņu puses, kas ir tikai saprotama, jo līdzi tam seko dažādas smakas un insekti. Diemžēl pats cilvēks to neapzinās, jo viņš ir slims. Ir grūti tikt līdz risinājumam. Bieži vien šie vācēji rada arī drošību un veselību apdraudošas situācijas. Ir bijis gadījums, kad cilvēks visu tik ļoti aizkrāvis, ka nevar piekļūt, piemēram, elektrības slēdžiem vai lampām. Pārsvarā tie ir cilvēki, kuri dzīvo vieni paši un viņiem nav radinieku, vai tikai daži radi, ar kuriem reti tiekas. No mūsu puses esam centušies pārliecināt šos cilvēkus mainīt situāciju, doties pie speciālistiem, jo nereti antisanitāro apstākļu dēļ rodas veselības problēmas. Ar vienu vīrieti, piemēram, strādājam vairākus gadus. Ir brīdis, kad daudzmaz tiek sakārtota veselība, arī mājvieta sakopta, bet ar laiku viss atgriežas. Mūsu darbā lielākais izaicinājums ir, ka tas notiek cilvēku privātīpašumā, tāpēc ļoti svarīgi personai radīt izpratni par notiekošo, jo viņi to uztver nevis kā mājokļa sakopšanu, bet kā milzīgu zaudējumu. Darbs ar viņiem ir nepārtraukts un ļoti smags,» atklāj M. Grohjacka.

Par personām, kurām ir vākšanas sindroms, sociālais dienests uzzina, ja kāds viņiem sniedzis šādu informāciju. Ir vācēji, kuri jau saņem sociālā dienesta palīdzību. Ja tiekot manīti līdzīgi gadījumi, iedzīvotāji aicināti informēt sociālo dienestu, tajā pašā laikā vēršot uzmanību radinieku virzienā, kuriem jāsaprot, ka primāri tā ir viņu atbildība.

«Šie cilvēki pie speciālistiem negriežas,

parasti radinieki ir tie, kas sūdzas. Manā praksē ir bijuši šādi gadījumi. Tādu gan nav daudz. Latvijā tie ir maz apzināti, tam vairāk pievēršas Rietumvalstīs, kur ir pat speciāli palīdzības dienesti un psihoterapeiti, kas specializējas šajā problēmā. Nepieciešama speciāla psihoterapijas pieeja. Pie mums ir rets pakalpojums, kad psihoterapeits brauc uz cilvēka dzīvesvietu. Tas parasti notiek pie cilvēkiem, kuri ir ļoti slimi, kuriem grūti pārvietoties,» klāsta Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatikas klīnikas virsārsts Artūrs Utināns.

Ārsts skaidro, ka ar vācējiem iespējams strādāt tikai attiecīgās personas mājvietā, jo speciālistam nepieciešams redzēt pacienta dzīves situāciju. «Dažreiz darbs notiek individuāli, dažreiz kopā ar ģimenes locekļiem. Viss notiek diezgan saspīlētā atmosfērā, jo galvenā problēma ir tā, ka šie cilvēki mantas uztver kā dzīvus radiniekus, tām ļoti stipri emocionāli pieķeroties. Šķiršanās no jebkuras vecas lietas izraisa trauksmi, neskatoties uz to, cik tā veca vai nevajadzīga. Darbs ir ļoti skrupulozs — kādu laiku jācilā, piemēram, vecie papīri vai konservu kārbas un jārunā ar cilvēku, lai pierunātu šķirties no katras lietas,» skaidro A. Utināns.

Diemžēl bieži vien pakāpeniskā pieeja nedarbojas, tāpēc nepieciešama brigāde, kas visu nes ārā. Vajadzīga piekāpšanās no paša krājēja, norādot, ka viss notiks viņa kontrolē. Lai to panāktu, nepieciešama ārēja, nevis iekšēja motivācija, jo vācēji nekad nedomās, ka nepieciešams atbrīvoties no vecajām savāktajām mantām.

«Viens no veidiem — radiniekiem jāuzstāda ultimāts, ka nāks ciemos tikai tad, ja persona uzsāks ārstēšanos un māja būs iztīrīta. Tad šim cilvēkam ar lielām sirdssāpēm jāizvēlas, vai šķirsies no drazām vai no bērniem un mazbērniem. Otrs veids — to izmanto Rietumvalstīs — institūciju piesaistīšana, proti, pašvaldības un policijas radīts spiediens. Institūcijas piedraud, ka pretējā gadījumā šo personu ievietos pansionātā vai piemēros lielu naudas sodu. Tur iesaistās arī sociālie darbinieki, kuri nāk runāt ar cilvēku. Un tikai šāda spiediena ietekmē vācējs var sākt piekāpties.

Jūsu minētajā gadījumā aktīvi būtu jādarbojas pašvaldības dienestiem un policijai, radot psiholoģisku spiedienu un panākot vienošanos. Nepieciešams panākt, lai būtu vienošanās un cilvēks saprastu, ka viņam kaut kas ir jāmaina. Vajadzīgi cilvēki, kas māk šādās situācijās runāt. Nesaprotami šķiet tas, ka ir gadījumi, kad policija rīkojas ļoti strauji un krasi, bet tajā pašā laikā ir būtiskas problēmas, kur nekas nevirzās uz priekšu,» saka speciālists.

No zinātnes viedokļa raugoties, virsārsts norāda, cilvēkam neesot brīvas gribas, jo visu vadot konkrētas smadzeņu programmas. «Daži cilvēki ļoti sāpīgi reaģē, ja viņiem nav, piemēram, attiecību vai kāda sieviete nespēj šķirties no sava vīra, lai gan viņš ir alkoholiķis un viņu fiziski iespaido. Šādai sievietei ir ļoti spēcīga pieķeršanās programma. Tāda pati var būt arī pie lietām. Cilvēki, kuri jūtas vientuļi, ļoti bieži pieķeras mantām, tāpēc vākšanas sindroms izteikti parādās vecumdienās. To ietekmē arī konservatīvisms, jo ir cilvēki, kuri apkārtējā vidē necieš izmaiņas, dažiem tā ir pat dzīvokļa sakopšana vai nelielas izmaiņas mājokļa interjerā, piemēram, grāmatu samainīšana vietām. Tas rada lielu trauksmi,» skaidro A. Utināns.

