Talsu bruncī ieausti stipri tikumi un liela darba mīlestība 13.09.2017

Piektdien, 8. septembrī, Talsu tautas namā sumināja konkursa «Talsu bruncī ieaustie» dalībniekus un sveica uzvarētājus 11 nominācijās — tik daudzās, cik krāsu ir Talsu tautisko brunču rakstā. Šis konkurss attīstījies no iepriekšējos gados ierastās Talsu novada sakoptāko pilsētu un pagastu vērtēšanas un joprojām visvairāk liecina par pašu dalībnieku iekšēju sakoptību, sakārtotību, kā arī par pilsētu un pagastu pārvalžu vadītāju spēju saskatīt savu cilvēku un viņu veikuma vērtību.

«Dažā sejā varbūt redzu nelielu izbrīnu. Ir jauks piektdienas vakars, iespēja beidzot atrauties no mājas darbiem un atslēgties no televizora, bet te — televizors atkal priekšā!» sasveicinoties ar pasākuma dalībniekiem, jokoja pasākuma vadītājs, televīzijas žurnālists Arnis Krauze. Viņš arī apsolīja, ka vakara gaitā tomēr neizskanēs neviena slikta ziņa; to vietā būs tikai labas ziņas un iedvesmojoši stāsti. Talsi A. Krauzem ar tādiem stāstiem patiesi asociējoties — te viņš intervējis «Latvijas lepnuma» balvas saņēmēju, mākslinieku Andri Biezbārdi, no Talsiem nāk viņa labs draugs, komponists Raimonds Tiguls, ar kuru kopā īstenota iecere albumā apkopot eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas ierunātas un iedziedātas Saules dainas, dodot labu iemeslu arī pašai V. Vīķei-Freibergai pagodināt ar savu klātbūtni brīvdabas koncertu Tiguļkalnā un gūt tīkamas atmiņas. Te dzimtās mājas ir arī A. Krauzes kolēģei, žurnālistei Inai Strazdiņai, kura Arnim gadu gaitā atklājusi nevienu vien Talsu novada «vietu, kas jāredz», kā labi nodefinēts arī vienas nominācijas nosaukumā.

«Šis vakars ir svētki mums, Talsu novadam, bet jo īpaši jums, novadniekiem ar stipriem tikumiem un lielu darba mīlestību,» uzrunājot klātesošos, apliecināja Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis. Talsu novads esot dižens ne tikai ar ģeogrāfisku plašumu, bet arī ar cilvēku cēlumu un cildenumu. «Mūsu novadā dzīvo radoši, spēcīgi cilvēki, kuri izprot, kas ir īpašuma, mājas, pagalma, dārza, saimniecības, uzņēmuma pienācīga un reizē radoša uzturēšana. Tas iedvesmo dzīvot šeit, palikt un neaizbraukt. Katrā no nominācijām ir tas unikālais novadnieka raksts, kas veido mūsu novadu kopumā,» vērtēja domes priekšsēdētājs, pateicoties katram dalībniekam par novada diženuma noturēšanu.

Uzvarētāju godā

Konkursa gaitā ar tā dalībniekiem iepazinās un grūto izvēli, nosakot labākos, veica komisija: tās priekšsēdētājs, Talsu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Dainis Karols, Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības, sociālajos un veselības jautājumos Normunds Tropiņš, Talsu novada tūrisma informācijas centra vadītāja Inese Roze, Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece, Talsu novada pašvaldības ainavu arhitekte Zanda Bitmane un Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra māksliniece Inese Bērziņa.

Par rosīgāko uzņēmumu tika atzīta SIA «Pindstrup Latvia» Vald­gales pagastā, bet draudzīgākās tirgotavas godu izcīnīja SIA «Viko» veikals «Elvi» Stendē. Par sakoptāko privātmāju atzina «Burtniekus» Vandzenes pagastā, bet ar sakoptāko daudzdzīvokļu dzīvojamo māju šogad var lepoties talsenieki un īpaši K. Valdemāra ielas 67. nama iemītnieki. Par dižāko zemnieku saimniecību komisija atzina «Ošus» Vandzenes pagastā. Čaklākā mājražotāja godā cēla rokdarbu salonu un veikalu «Rokdarbu lāde» Sabilē, bet kā darbīgāko organizāciju sumināja Valdemārpils mazpulku. Nominācijā «Zaļā domāšana kā dzīvesveids» balvu saņēma saimniecība «Kurzemnieki» Lībagu pagastā. Skaistāko dārzu vērts novērtēt «Mīstekļos» Vandzenes pagastā, bet «Vieta, kas jāredz» šogad atrasta Lubes pagastā — Lubes dzirnavas. Savukārt kā radošāko novadnieci cildināja Talsu mākslinieci Gunu Millersoni.

Vēl vairāk balvu

Uzslavu komisija izteica virknei dalībnieku: Raivim Erenbergam Strazdes pagastā, «Birziņu» saimniekiem Virbu pagastā, SIA «Nurme alus» Laucienes pagastā, Kurzemes zemnieku sētas «Līkumi» saimniekiem Ģibuļu pagastā un Silvijai Paipalai Īves pagastā. Talsu Komersantu klubs ar īpašām balvām sveica aprūpes namu «Kalme» Sabilē, projekta «Māksla uzzied Talsos» īstenotājus un Laucienes un Balgales pagasta pārvalžu vadītāju, Ķūļciema pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju Juri Upmali, viņam pateicoties kā labākajam savu pārvalžu vadītājam. AS «Latvijas Valsts meži» savu balvu dāvāja Raivim Erenbergam.

Arī laikraksts «Talsu Vēstis» šogad piekrita apbalvot kādu no konkursa dalībniekiem, nolemjot izteikt atzinību par paveikto darbu «Birziņu» saimniekiem Ivetai un Aleksandram Visockiem. «Talsu Vēstu» žurnāliste Mārīte Jankeleviča par viņiem saka: «Iekopt skaistu īpašumu un māju reiz aizaugušā pļavā spēj vien stipri cilvēki. Kaut vairāk mums Latvijā būtu šādu uzņēmīgu un stipru cilvēku, jo tad valsts plauktu un zeltu!»

«Tādi mēs esam — stipri, radoši, darbīgi! Ir patiess prieks redzēt apņēmības pilnos novadniekus! Nākotne vienmēr ir nedaudz miglā tīta; mums katram atsevišķi un noteikti arī visiem kopā būs daudz dažādu izaicinājumu, bet man kā novada domes priekšsēdētājam ir pārliecība, ka mēs ar tiem tā vai citādi tiksim galā,» apbalvošanas ceremonijas noslēgumā turpmākajam iedvesmoja E. Zelderis.

