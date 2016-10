Talsu baptistu baznīca beidzot kļuvusi vecāka par saviem logiem 13.10.2016

9. oktobrī Talsu baptistu baznīcā bija divkārša svētku gaisotne — draudze svinēja aizvadītos 140 pastāvēšanas gadus, vienlaikus pateicoties par dievnamu, kurā tā var pulcēties jau 80 gadu.

Draudzes mācītājs Miervaldis Lindmanis dievkalpojumā sveica katru, kurš klātienē bija ieradies piedzīvot skaisto notikumu, un vēlēja, lai ikviens sajūt prieku sirdī un dvēselē.

80 gadi — cilvēcīgi tas ir gana liels vecums, kura dēļ mācītājs atļāvās Talsu baptistu baznīcu nodēvēt par nosirmojušu. Viņš gan arī uzsvēra, ka dievnams kļūst skaistāks, jo ir piedzīvojis atjaunošanu, proti — šogad, pateicoties amerikāņu kristiešu atbalstam un draudzes locekļu finansiālai līdzdalībai, tam nomainīti logi. Interesanti, ka iepriekš te situācija bija pavisam neierasta — baznīca bija jaunāka nekā tās logi! Dievnama celtniecība vēl tikusi vien plānota, kad jau radusies iespēja iegādāties logus, kuri sākotnēji bija paredzēti citai būvei. Tad nu projektētājiem topošo baznīcu vajadzēja pieskaņot jau nopirktajiem logiem!

Tagadējais dievnams Talsu baptistu draudzei nav pirmais, bet iepriekš celtais pēc vairāk nekā 50 gadu pastāvēšanas kļuva draudzei par mazu. «Gribētu novēlēt, mīļā draudze, mums tā kalpot Dievam, lai Viņš mūs atkal varētu svētīt tik ļoti, ka mums šajā dievnamā kļūtu par šauru!» vēlēja mācītājs.

Svētku dievkalpojumā piedalījās arī Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris Sproģis. Viņš smējās: «Līdz šim zināju tādu teicienu — poga ir, vēl tikai mētelis jāpiešuj! Tagad zināšu, ka šis teiciens nācis no Talsiem, jo logi bija, vēl tikai baznīcu vajadzēja uzcelt!» Tomēr bīskaps vērtēja, ka tas savulaik bijis milzīgs drosmes apliecinājums, un tādi cilvēki vajadzīgi arī šodien.

«Par draudzi domājot,

140 gadi ir daudz vai maz? Var vērtēt dažādi, bet domāju, ka tas ir liels gadu skaits, ņemot vērā, ka Latvijas Baptistu draudžu savienība ir tikai nedaudz vecāka par mūsu draudzi. Esam viena no tām draudzēm, kas radās baptistu kustības Latvijā pirmsākumos,» atgādināja M. Lindmanis.

Aicinot draudzi vienoties lūgšanā, mācītājs pateicās Dievam par daudzajiem gadiem, kuros Viņš vadījis Savu draudzi cauri pārbaudījumiem un grūtībām ar brīnišķīgu mīlestību un svētību. «Mēs esam piedzīvojuši, ka ik svētdienu šeit ir varējusi pulcēties draudze un tie, kuri meklē mieru savai dvēselei. Mēs esam pateicīgi, ka Tu vienmēr esi bijis klātesošs un sajūtams. Dievs, mēs pateicamies, ka arī šodien apzināmies — saviem spēkiem nespējam neko, bet lūdzam, lai Tu veido šo svētku dievkalpojumu tādu, ka tas būtu Tev patīkams, bet arī mums par prieku un svētību.

Lūdzamies, lai ikviens šodien gūst brīnišķīgo dievbērnības izjūtu, kas ļauj sacīt Tev: mīļais Tēvs!» lūdza M. Lindmanis. Klātesošie lūdza par tiem, kas šodien nav draudzes vidū, kuri ir nogurumā vai slimībā, slimnīcās vai pansionātos, vēloties, lai Dievs arī viņu nopūtas un lūgšanas uzklausa un atbild; lūdza arī par Talsiem un to apkārtni un ļaudīm, lai draudze tiem varētu būt par svētību.

«Kādreiz cilvēki mēdz iztēloties,

kas būs tas jautājums vai jautājumi, ko viņi uzdos, kad nonāks pie Dieva. Kāds varbūt gribētu uzzināt, kā darbojas Trīsvienība, cits — kāpēc tā lieta notika dzīvē vai kāpēc Dievs ko citu pieļāva? Tie visi var būt labi jautājumi, tomēr esmu diezgan pārliecināts, ka lielākie jautājumi nekad netiks atbildēti vienkāršos vai sarežģītos teikumos pa punktiem, ko noklausījušies, mēs varētu teikt: «Ā, nu es sapratu!» Lielie jautājumi tiek atbildēti attiecībās. Lielākie dzīves jautājumi netiek atbildēti skaistos teoloģiskos izteikumos, bet gan — sastopoties ar Dievu! Tu vienā brīdī jūti, ka tev to jautājumu vairs nav! Jo ir tuvums,» uzrunas sākumā sacīja P. Sproģis, todien svētku apmeklētājus rosinot uz pamatīgām pārdomām.

Viņš vērtēja, ka pasaulē vajadzīgi kristīgi cilvēki, kuri spēj atzīt, ka pagaidām patiesību zina tikai daļēji. Bīskaps neslēpa — jo ilgāk viņš dzīvo, jo vairāk viņam šķiet, ka nekas nav trakāks par kristiešiem, kuri domā, ka visu ir jau sapratuši! «Tādi cilvēki nespēj citus vest pie Dieva, jo paši vairs neatrodas ceļā. Viņi stāv uz vietas,» P. Sproģis sprieda. Tā vietā kristietim vajagot būt meklētāja atvērtajā pozā, gatavam savus uzskatus pārskatīt, palikt pazemībā. Viņam nav jāzina visas atbildes, nav jātēlo, ka tās zina, nav jāizliekas par pareizāko un garīgāko, ja pilnīga ir viņa atrašanās Dieva žēlastībā, kurā cilvēks saprot, ka ir pilnībā atzīts. «Tādi kristieši ir vajadzīgi visās sabiedrībās. Tādas draudzes ir vajadzīgas visās pilsētās,» uzskata bīskaps.

Viņš mudināja nedzīvot iedomu pasaulē, kur paši sev, citiem un pat Dievam esam iedalījuši zināmu lomu. «Mūsu dzīves lielais uzdevums ir nemitīgi mācīties redzēt, ieraudzīt patiesību, realitāti, to, kā ir īstenībā. Īstenība mūs var pārsteigt pat sirmā vecumā! Bībelē tādus piemērus redzam,» atgādināja P. Sproģis. «Svarīgākais nav būt ieraudzītam, bet ieraudzīt. Pasaulē ir ļoti daudz redzamu cilvēku, kuri ļoti maz ir ieraudzījuši! Vēlēšanās kļūt ieraudzītam bieži vien mums traucē ieraudzīt, piemēram, to, vai iespējams, ka patiesība ir citādāka nekā mani pašreizējie pieņēmumi — ka tā ir lielāka, dziļāka, plašāka, skaistāka, nekā esmu atļāvies domāt?» Bet, ja cilvēka dzīvē galvenās rūpes ir par to, kādu citi ierauga viņu, tad, pat uzkāpis kalna virsotnē, viņš savā apziņā joprojām paliks tirgus laukumā.

«Kad neticīgs cilvēks

(mēs gan varētu diskutēt, vai tādi vispār ir…) domā, ka visu zina, tas izskatās nožēlojami, bet, kad ticīgs cilvēks domā, ka visu zina, tas arī neizskatās smuki! Kad esat atvērti Dieva atklāsmei, gatavi uzdot jautājumus, kas, iespējams, satricinās mūsu iepriekšējos pieņēmumus, mēs piedzīvojam, ka Dievs ir lielāks, Dievs ir skaistāks, Viņš nav tikai ideja, ko pierādīt ar filozofiskiem argumentiem, vai morāles standarts, ar kura palīdzību citus tiesāt un sadalīt pasauli labajos un sliktajos, bet gan kas daudz, daudz vairāk,» skaidroja bīskaps.

Viņš uzskata, ka ir labi svētdienās, uz baznīcu ejot, sapucēties, bet nav labi, ja savu dievbijības praksi, garīgo aktivitāti cilvēks pārāk cieši sāk saistīt ar svētdienas sapucēšanos. «Garīgajai praksei nevajadzētu pārāk saistīties ar to uzpucēto stāvokli. Dieva žēlastību ir svarīgi piedzīvot arī ikdienas vienkāršībā, kur nav nekādu dekorāciju un kur paliec ar savu kailumu,» pamācīja P. Sproģis.

Bīskaps izteica vēlēšanos, lai katrā draudzē ik svētdienas dievkalpojums būtu kā malks dzidra žēlastības ūdens, ko nogaršojot un tā labumu sajūtot, atraisās drosme ar visu savu dzīvi ienirt Dieva žēlastības okeānā, nevis tikai svētdienās, glīti uzpostam, pastaigāties gar Dieva žēlastības okeāna krastu.

Sirsnīgus sveicienus

talseniekiem sūtīja Rīgas Golgātas baptistu draudze, no kuras bija ieradušies divi ļoti skaistu balsu īpašnieki — operdziedātāji Marlēna un Arvīds Keiņi. Marlēna, zinot, ka Talsi lepojas ar deviņiem pakalniem, vēlēja, lai arī Talsu baptistu draudze ir stiprs un skaists Dieva mīlestības kalns, kurā dvēsele atrod mierinājumu.

Ar svētkiem jau nekas nebeidzas. Kā mācītājs M. Lindmanis norādīja — draudzē sāksies jauns darba gads, kurā nāksies būt gan lūdzējiem, gan darītājiem. Kopīgi iecerēts turpmāk reizi mēnesī veidot draudzes izdevumu «Pret straumi». Otrdienu vakaros Talsu baptistu baznīcas mazajā zālē ir iespējams tikties uz lūgšanu svētbrīdi, ceturtdienu vakaros turpat — uz nedēļas dievkalpojumu, svētdienās 10.00 — uz rīta lūgšanu, bet pēc tam 11.00 — uz dievkalpojumu lielajā zālē.

