Talsu 2. vidusskolas saime Baltos galdautus klāja Sauleskalna estrādē 06.05.2017

3. maijā, iejūtoties Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas gaisotnē, pie balti klātiem galdiem pulcējās ne vienas vien izglītības iestādes audzēkņi un darbinieki. Īpaši šie svētki bija Talsu 2. vidusskolas skolēniem un skolotājiem, jo viņi trešdienas pusdienlaikā ar dziesmām un dzejoļiem pieskandināja Sauleskalna estrādi, turpat baudot arī rupjmaizi ar medu.

Laika apstākļi todien bija kā īpaši pasūtīti, un vairāk nekā 600 Talsu 2. vidusskolas skolēnu sasēda saulē, aizņemot lielu daļu estrādes sēdvietu. Izskanēja Latvijas himna. Dziedāja tagadējo un agrāko skolotāju koris, ar dziesmām un dzejoļiem uzstājās katra skolas klase. Ar titula «Gada logopēds 2016» saņemšanu par radošu un profesionālu darbību logopēdijā, sadarbojoties ar vecākiem un skolotājiem, par logopēdu profesionālās izglītības semināru organizēšanu un aktualitāšu popularizēšanu logopēdijā sumināja logopēdi Ilzi Upenieci. Kā jau svētkiem pieklājas, tas bija neikdienišķi — būt visai skolas saimei kopā ārpus ierastajām telpām. Cerams, tieši tas palīdzēs bērniem un jauniešiem paturēt prātā, ka arī 4. maijs mūsu Latvijai saistās ar būtiskiem notikumiem.

Skolēni ir svarīga Latvijas daļa. Viņus šajā pasākumā vērojot, daudz kas šķita pazīstami un tipiski. Par filmām mēdz teikt — ja parāda ieroci, tātad šaus; te bija līdzīgi — ja reiz zem soliņiem ir lērums akmeņu, tie tiks mesti! Skolotājiem atlika raukt pieri, lai gan — vai tad pieaugušo dzīvē nav līdzīgi, vien akmeņu arsenālam kļūstot daudzveidīgākam? Tāpat katrā sabiedrības izlasē ir centīgie un ir smējēji, aktīvie un tādi, kuri izvēlas palikt malā, pat ja tāpēc paliek zaudētājos. Un vai tad pieaugušie, tāpat kā skolēni, arī bieži vien nemaz nevēlas dziedāt visi vienu dziesmu vai būt citu priekšā tieši tad, kad tas tiek prasīts? Diez vai. Drīzāk jau ir tā, kā arī te bija, kad izskan aicinājums vienoties dziesmā, ko visi zina, ar to domājot tautasdziesmu «Bēdu, manu lielu bēdu», bet puiši piedāvā savu versiju — «Prāta Vētras» un «Musiqq» kopdarbu «Debesis iekrita tevī»! Un kur tad vēl godīgā atzīšanās pēc pirmā panta, ka tālākos nemaz no galvas nezina!

Skaidrs, ka patriotisms nav katrā pašsaprotams — tas ir jāiemāca, par to ir jāvedina domāt, un izglītības iestādes arī cenšas to darīt. Gluži kā skolēni vienā no priekšnesumiem aicināja — skolotājiem jāvelk kā ar zelta jostu, lai viņi tecētu pulciņā! Baltā galdauta svētkos bija vilkti un bija satecējuši. Ja uz citu dziesmu dziedāšanu skolēni bija iedrošināmi un skubināmi, tad brīdī, kad, visiem dodoties pie balti klātajiem galdiem, atskanēja Renāra Kaupera sacerētā «Mana dziesma», daudzi sāka dziedāt līdzi pavisam neviļus. Un jādomā, ka pēc simboliskās kopīgās iestiprināšanās ikviens galu galā mājup devās, sagaršojot, ka Latvija nudien maķenīt garšo pēc rupjmaizes ar medu.

