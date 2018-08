Talsos viesojās Moldovas vēstnieks Latvijā 08.08.2018

Ceturtdien, 2. augustā, Talsu novadā viesojās Moldovas Republikas vēstnieks Latvijā Jeudžens Revenko (Eugen Revenco).

Vēstnieks Latvijā strādā divus ar pusi gadus, un šī bija otrā reize, kad J. Revenko apmeklēja Talsus (pirmo reizi vasaras sākumā, kopā ar citiem vēstniekiem dodoties reģionālajā vizītē, par ko «Talsu Vēstis» jau rak­stīja). Viņš dodas šādās vizītēs, lai varētu labāk iepazīt Latviju, veidot kontaktus, iedrošināt uzņēmējus un ļaut vietējiem vairāk uzzināt par Moldovu.

Rīta pusē vēstnieks devās apskatīt uzņēmumu «Sabiles sidrs». J. Revenko «Talsu Vēstīm» sacīja, ka pēc vizītes uzņēmumā sapratis, ka sidra ražošana ir joma, ko noteikti vajadzētu attīstīt arī Moldovā, jo tur audzē ļoti daudz ābolu. «Pārdot svaigus augļus un dārzeņus ir labi, bet pievienotā vērtība sniedz lielāku ieguvumu,» sprieda vēstnieks. Pēc viesošanās Sabilē viņš secināja, ka šajā pusē ir dedzīgi ļaudis. Ļoti uzrunājis Sabiles Vīna kalns. «Cilvēki darbojas ar aizrautību, un man tas patīk. Tas, kā «Sabiles sidrs» ir sevi attīstījis un atradis dažādas iespējas, ir lieliski. Runājot par Sabiles Vīna svētkiem, jāteic, tie ir unikāli, Moldovā neko tādu nevar redzēt. Sabile ir ļoti labs tūristu galamērķis,» domā vēstnieks.

Pēc Sabiles apmeklējuma

Moldovas Republikas vēstnieks Latvijā devās uz Talsu novada pašvaldību, kur tikās ar tās vadību. Pašvaldības komunikācijas speciāliste Inita Fedko informē, ka vēstnieku interesēja Talsu novada dabas resursi, pašvaldības darbs un paredzētās izglītības sistēmas pārmaiņas. Arī Moldovā notiek pāreja uz kompetencēs balstītu izglītību. Tāpat kā citviet Eiropā, Moldova saskaras ar tendenci iedzīvotājiem pārcelties uz dzīvi pilsētās, līdz ar to mazās skolas nākas slēgt. Vēstnieks uzsvēra, ka ļoti būtiski ir skatīt jautājumu plašākā mērogā — pats galvenais ir sakārtot sistēmu tā, lai bērniem varētu sniegt kvalitatīvu, augstu, kompetencēs balstītu izglītības līmeni. «Moldovā arī ar Latvijas atbalstu ir īstenotas administratīvās pārvaldes reformas, samazinot ministriju skaitu no 16 līdz deviņām. Gaidāms darbs banku sektora stabilizēšanā un sistēmas uzlabošanā, padarot to caurspīdīgāku,» pauda J. Revenko.

Nākamajā pieturas punktā — Talsu novada muzejā —

muzeja speciālists vēstures jautājumos Guntars Tenne viesi iepazīstināja ar muzeja ēkas vēsturi un sniedza ieskatu tā darbībā, kā arī izrādīja esošās izstādes. J. Revenko sprieda, ka viņam Talsu novadā patīk atvērtie cilvēki un tas, ka tiek piekopta amatniecība un tradīcijas, jo īpaši izceļot aušanu. «Saglabāt, aizsargāt un attīstīt kultūru ir ļoti būtiski, tāpēc ir patīkami, ka šeit tas tiek darīts,» atzina vēstnieks.

Talsu novada pašvaldība sadarbības līgumu ar Orhejas pašvaldību Moldovā noslēgusi 2016. gadā. Runājot par līguma turpināšanu ar Moldovu, nekas vēl nav īsti skaidrs, jo viņiem gaidāmas pašvaldību vēlēšanas, pēc kurām situācija var mainīties. Tomēr vēstnieks uz to raugās pozitīvi, jo valstī kopumā esot vērojamas pozitīvas attīstības tendences. Tiek stabilizēts finanšu un banku sektors, šomēnes sāksies jauna gāzes vada būvniecība, kas savienos Moldovu ar Eiropas Savienību caur Rumāniju. Tāpat tiek attīstīts digitālais tirgus, veidotas atvērtas tirgošanās iespējas ar Eiropas Savienību.

J. Revenko atklāja, ka nākamā viesošanās reize šajā pusē plānota 9. augustā Rojas novadā.

