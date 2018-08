Talsos veicina modernās darba vides — koprades — ieviešanu 29.08.2018

27. augustā no 9.00 līdz 17.00 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Talsu biznesa inkubators rīkoja koprades atvērto durvju dienu. Inkubatorā darbojas vairāki desmiti cilvēku, un pavisam drīz, 3. septembrī, sāksies jaunā uzņemšana inkubācijā. Kāpēc vērts izmantot šo iespēju?

Evolūcijas gaitā, cilvēkam attīstoties, ir pierādījies, ka, strādājot kopā, var panākt vairāk. Visi LIAA biznesa inkubatori to veicina, mudinot izmantot koprades telpas gan inkubatora dalībniekus, gan konkrētās dienās arī tos, kuri inkubatorā nav iestājušies, bet, visticamāk, to vēlas. Aptuveni divas reizes mēnesī (biežums ir mainīgs) inkubators rīko koprades atvērto durvju dienas.

«Koprade ir motivējoša, radoša, atbalstoša, brīva vide, kur cilvēki var nākt strādāt, kad viņiem ir ērti. Satiekot citas personas, rodas jaunas idejas un iedvesma! Cilvēks pēc dabas ir sabiedriska, sociāli aktīva būtne, un agrāk vai vēlāk arī vientuļajiem vilkiem gribas iziet sabiedrībā un izjust, ka neesi viens pats,» skaidro Talsu biznesa inkubatora projektu vadītāja Eva Kupele. Kas nav mazsvarīgi — visa telpās esošā infrastruktūra, tajā skaitā tehnika, izmantojama bez maksas. Tā uzņēmējam arī ir iespēja ietaupīt naudu, ko pretējā gadījumā izlietotu telpu īrei. Turklāt — nereti jaunajam uzņēmējam nav tik daudz iespēju, lai uzreiz iegādātos dažāda veida tehniku, kas pieejama inkubatorā.

To, ka koprades iespēja tiek izmantota, varot novērot visos 15 biznesa inkubatoros Latvijā. Noslogojums katrā pilsētā gan atšķiras. Turklāt inkubatora dalībnieki LIAA koprades telpas var izmantot visā Latvijā.

Koprade Talsos

Kā sokas ar koprades darba stila ieviešanu Talsos? E. Kupele teic, ka iespēju izmanto ļoti atsaucīgi, atvērti un motivēti cilvēki, kuri nebaidās dalīties ar savām idejām un pieredzi. «Talsos ir fantastiski cilvēki, kuri ļoti ātri tevi uzņem savā pulciņā, tāpēc šeit noteikti vari justies saprasts un pieņemts. Cilvēki, kuri te nāk, šos faktorus arī uzsver kā sev būtiskāko. Tas ir ļoti iedvesmojoši. Dalībnieki arī aktīvi dodas uz dažādiem pasākumiem citās pilsētās, jo saprot, cik būtiska ir jauna pieredze un kontakti,» pauž projektu vadītāja. Patīkams bonuss ir tas, ka koprades telpas pieejamas 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā. Protams, dalībniekiem nepieciešams veikt konkrētu procedūru, uzņemoties atbildību par telpu izmantošanu. Šāda iespēja sniedz brīvību strādāt, kad pašam gribas vai var.

«Rīkojam atvērto durvju dienas, lai cilvēks atnāktu un pārliecinātos, ka darbs kopradē norit pavisam vienkārši, nepiespiesti un brīvi. Ja gribi, strādā viens, ja gribi — aprunājies ar citiem, pagatavo kafiju, satiecies ar klientiem… Iespējas ir dažādas, katrs var izvēlēties sev nepieciešamo,» skaidro E. Kupele. Arī šodien, 27. augustā, Talsu biznesa inkubators rīko koprades atvērto durvju dienu, kas paralēli mīsies ar informatīvo dienu (laikā no 10.00 līdz 12.00). Informatīvās stundas paredzētas tādēļ, ka no 3. līdz 19. septembrim notiks komersantu pieteikšanās uzņemšanai inkubācijā, kur varēs darboties četrus gadus, un, ja par šo procesu kādam radīsies jautājumi, tas būs īstais brīdis, kad noskaidrot sev vēlamo informāciju. Līdz šim uzņemšana inkubācijā notika četras reizes gadā, turpmāk — divas reizes. Savukārt nākamā atvērto durvju diena kopradei būs 10. septembrī.

Inkubators domāts ikvienam

Pašlaik Talsu biznesa inkubatorā darbojas aptuveni 30 dalībnieku. Sarunā ar projektu vadītāju Evu nonākam pie secinājuma, ka daudziem par iestāšanos inkubatorā radušies dažādi pieņēmumi, kas nav pareizi. Viens no tiem: inkubatorā iestājas tikai jauni cilvēki. Tā gan nav patiesība, jo inkubatorā drīkst darboties jebkura vecuma (pilngadību sasniegusi) persona. Galvenais ir vēlme darboties, lai attīstītu savu biznesa ideju. Būtiski zināt, ka ir nozares, kuras inkubators neatbalsta: azartspēles, primāro lauksaimniecību (tiklīdz auglis vai dārzenis tiek pārstrādāts, tas atbilst), tirdzniecību, zvejniecību un akvakultūru, kā arī transporta un nekustamo īpašumu nozares.

Piesakoties pirmsinkubācijā (to var izdarīt jebkurā dienā, vēršoties Talsu biznesa inkubatorā), kas ilgst sešus mēnešus, iespējams bez maksas piedalīties dažādai tematikai veltītos pasākumos un saņemt speciālistu konsultācijas, un pats galvenais — precīzi noformulēt mērķa tirgu, izstrādāt biznesa modeli un pārbaudīt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Ja pēc šī pusgada persona ir apstrādājusi, attīstījusi savu biznesa ideju un sapratusi, ka tā strādā, pēc tam inkubācijā četru gadu garumā no LIAA iespējams saņemt arī finansiālu atbalstu, un par to detalizētāk var uzzināt informatīvajās dienās vai piesakoties individuālai konsultācijai.

Turklāt, ja pirmsinkubācijas posmā cilvēks saprot, ka viņa ideja nav veiksmīga un nebūs ilgtspējīga (dalībniekiem tiek nodrošinātas dažādas lekcijas, apmācības, meistarklases, individuālas konsultācijas utt.), nav jāuztraucas — pirmsinkubācijā iespējams iestāties atkārtoti ar jaunu ideju vai vienkārši saprast, ka uzņēmējdarbība nav domāta tev.

«Biznesa inkubators ir droša testa vide. Esam šeit kā sava veida kopiena, ko ikdienā var ļoti labi izjust. Protams, ir arī intravertas personas, bet nepaiet ilgs laiks, un viņi atveras,» smaidot teic E. Kupele.

Informatīvās dienas par iestāšanos inkubācijā tiks rīkotas arī blakus novados. 29. augustā no 10.00 līdz 12.00 Rojā, Rojas novada domes zālē. 31. augustā no 10.00 līdz 12.00 Dundagā, brīvā laika pavadīšanas centra telpās. Un 4. septembrī no 10.00 līdz 12.00 Mērsragā, tautas nama mazajā zālē.

