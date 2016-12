Talsos «Toni» izdevies noturēt jau 17. sezonu 07.12.2016

Par krāsu toņiem runā mākslā, bet arī tiem, kuriem tuva mūzikas pasaule, zina, cik svarīgi ir dziedot noturēt toni. Talsu bērnu un jauniešu vokālā studija «Tonis» septembrī uzsāka jau 17. mācību sezonu, un tās audzēkņi vokālās dotības turpina apliecināt Talsos un Latvijas mērogā.

Vokālās studijas dibinātāja un vadītāja ir dziedātāja, pedagoģijas maģistre un vokālā pedagoģe Kristīne Broka-Meļķe. Viņa apliecina, ka vienmēr centusies ar audzēkņiem strādāt tā, lai bērnu talants tiktu pamanīts un kopts, paverot iespēju Talsu vārdam tikt iznestam ne tikai ārpus nodarbību telpām tepat, pilsētā, bet kļūt dzirdamam arī citur Latvijā.

«Vokālajā studijā šobrīd dzied bērni un jaunieši vecumā no trim līdz 17 gadiem trīs vecuma grupās: pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas vecumā, apgūstot katram vecumam atbilstošas estrādes un popmūzikas žanra dziesmas. Darbs studijā ir pamatīgs un tiek plānots labu laiku uz priekšu. Uzsākot jaunu mācību gadu, labi zināms gadskārtu godu un ikgadējo svētku dziesmu repertuārs, taču bez tā ir dažādi jauni muzikāli projekti,» stāsta Kristīne. Pirms gada viņa izdeva savu bērnu oriģināldziesmu albumu, nu jau tiek plānots nākamais, bet pūrā esot arī paprāvs solo dziesmu repertuārs, tādēļ šajā mācību gadā jau sagatavots un sadrukāts vairāk nekā simts dziesmu ar pavadījumiem visām vecuma grupām un solistiem.

Kristīne pamanījusi, ka «Tonī» savu talantu spodrina bērni un jaunieši, kuri patiesi mīl dziedāšanu. «Bērnu, jauniešu un arī viņu vecāku mērķis ir attīstīt bērnu talantu, lietderīgi un mērķtiecīgi aizpildīt brīvo laiku un gūt gandarījumu, ko sniedz ne tikai nodarbības, bet arī neskaitāmie koncerti un konkursi. «Tonis» — tā ir draudzīga kopā būšana, nopietns mācību process un komandas darbs uz skatuves, kad katrs sevī ik reizi var pārvarēt bailes, gūt jaunu pieredzi un spēt sevi pasniegt plašākas auditorijas priekšā. Tas viss palīdz apzināties savas spējas un motivēt tālākajam darbam,» uzskata studijas vadītāja.

Atskatoties uz iepriekšējiem

16 gadiem, Kristīne spriež, ka ir ļoti daudz padarīts, gūti augsti rezultāti. Būtībā šai laikā izaugusi jauna paaudze. «Vairāki «Toņa» audzēkņi tagad mācās gan Ventspils mūzikas koledžā, gan Rīgas Doma kora skolā. Mani audzēkņi ir sevi pierādījuši pasākumos un konkursos visā Latvijā un ārpus mūsu valsts robežām, piemēram, pārstāvējām Talsu novadu Turcijā,» palepojas vadītāja.

Mūzikas pasaulē vokālā studija kļuvusi labi atpazīstama arī tādēļ, ka nākamgad Talsos jau astoto reizi rīkos Latvijas novadu bērnu un jauniešu vokālistu konkursu «Talsi uzdod toni», kas, kā Kristīne vērtē, ik gadu pulcē Latvijā spēcīgākos no spēcīgākajiem mazajiem un arī lielajiem Latvijas dziedātājiem.

«Taču šajā, nu jau aizejošajā gadā, bijis īpaši daudz panākumu, ar kuriem gribētos padalīties, jo bieži vien tie Talsu novada iedzīvotājiem paliek nemanīti. Ik gadu «Toņa» vecākās grupas dziedātāji pārliecinoši piedalās «TAS.ES» organizētajā jauno vokālistu konkursā «Nots». Arī šogad četri no pieciem konkursa finālistiem bija tieši mūsu dziedātāji, pie tam Grand prix balvu pārliecinoši ieguva «Toņa» dziedātājs Jēkabs Ludvigs Kalmanis. Ierakstu kompānijas «Mikrofona ieraksti» konkursa «Mīlam Raimondu Paulu» finālā starp desmit labākajiem dziedātājiem iekļuva mūsu Nikola Tkačenko. Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novada jauno dziedātāju konkursā «Deviņu pakalnu balsis 2016» Grand prix titulu ieguva «Toņa» mazais dziedātājs Reinards Blūmentāls, savukārt 3. vietu — soliste Grieta Anna Sniedziņa. Vietējā atlases konkursā «Talsos iepogāts» ieguvām piecas godalgotas vietas, bet Latvijas mēroga konkursā «Talsi uzdod toni 2016» šogad savā vecuma grupā 3. vietu ieguva iepriekš pieminētā Nikola un mazais Reinards, bet 1. vietu — Jēkabs,» uzskaita Kristīne.

Tas vēl nav viss,

jo brīžos, kad griboties redzēt, ko un kā dara citur, studijas audzēkņi dodas uz citiem novadiem. «Šogad starptautiskajā vokālistu konkursā «Tonis — Pustonis 2016» Tukumā mūsu Reinards Blūmentāls savā vecuma grupā saņēma Grand prix titulu, katrs savā vecuma grupā 2. vietu izcīnīja Kristiāna Purlica un Emīls Rolands Bērziņš, taču 3. vietu godam nopelnīja Nikola Tkačenko.

Vislielākais gandarījums ir redzēt, kā audzēkņu talants attīstās, un tas nenotiek ātri, tādēļ prieks strādāt ar ilggadējiem «Toņa» dziedātājiem. Labs piemērs ir Anna Līna Dārziņa, kura soli pa solim mērķtiecīgi iet uz rezultātiem.

Liels prieks par piecgadīgo Kati Dreimani, kura izturēja milzīgu atlasi vairākās konkursa kārtās un kā vienīgā soliste no Talsiem iekļuva Latvijas Televīzijas konkursa «Balss Pavēlnieks 2016» finālā, kas 1. novembrī bija redzams LTV ekrānos. Savā pieteikumā mazā Kate lepni teica: «Es esmu no Talsiem.» Tikpat liels prieks ir par talantīgo Kristiānu Purlicu, kura vienīgā pārstāvēja Talsu novadu, iekļuva Noras Bumbieres fonda rīkotā konkursa «Latvijas jaunie vokālisti» finālā un 23. oktobrī pirmo reizi dziedāja Jelgavas kultūras namā «dzīvās» grupas pavadībā. Bet ar to viss šoruden nebeidzās, jo no 24. līdz 28. oktobrim, kad visiem skolēniem bija rudens brīvlaiks, «Toņa» dziedātāji visu nedēļu strādāja skaņu ierakstu studijā «FA», kur skaņu operatora Ata Freiberga vadībā ierakstīja Anglijā dzīvojošā komponista un dzejnieka Helmuta Feldmaņa bērnu dziesmu albumu. Jauno projektu ceram prezentēt vasaras sākumā. Galvenās lomas un solo partijas šoreiz tika pašiem mazākajiem. Šajā projektā īpaši liels prieks par trīsgadīgo Andīnu Ešenbergu. Viss šis notikums ir liels gods, jo komponists mums uzticējis apgūt 15 savas dziesmas. Nesen uz Angliju aizsūtījām bērnu zīmējumus, kas lieti noderēs albuma noformējumam,» priecājas Kristīne.

Šogad studijas audzēkņi

koncertējuši Rīgā, Mārupē, Tukumā, Mazsalacā, Stiklos, Valdgalē, Stendē, Upesgrīvā, Laucienē, Usmā un Virbos, atsaukušies aicinājumam ar dziesmām priecēt ļaudis pansionātos un speciālajās skolās, uzstājušies Talsu tautas nama organizētajos pasākumos, tostarp pilsētas svētkos uz lielās skatuves. Šogad jau otro reizi bērni dziedājuši uz kuģa «Tallink», reizē izbaudot atpūtas ceļojumu uz Zviedriju. Tāpat «Tonis» ik gadu uzstājas skolu izlaidumos un Talsu novada pagastu svētkos, bērnu vecāki tiek iepriecināti par tradīciju kļuvušajos audzēkņu saulgriežu koncertos, bet katra mācību gada skaņu ierakstu studijā «FA» iedziedātās dziesmas tiek apkopotas mūzikas albumā «Kājām gaisā».

Jaunajā sezonā bērni un jaunieši ar koncertu paguvuši sveikt Talsu novada pensionārus Starptautiskajā senioru dienā, oktobrī uzstājušies koncertā «Dziesmu lapkritī» Laidzē, bet valsts svētku koncertā — Strazdē. «Tonis» piedalījās arī Talsu lielās egles iedegšanā Pilsētas laukumā, 3., 10. un 11. decembrī viņu uzstāšanās plānota pie Mīlestības egles Vecrīgā, Līvu laukumā, bet šī gada pēdējais koncerts iecerēts 17. decembrī Talsu novada muzejā.

Pati Kristīne uz zināmu laiku dodas pelnītā atpūtā priecīga iemesla dēļ, bet vokālās studijas vadību viņa šajā laikā nodevusi vokālajai pedagoģei Laurai Krasuckai. Tā būšot laba pieredze jaunajai skolotājai un pārmaiņas dziedātājiem.

«Viss iepriekš minētais ir kopdarbs — kopīgi sapņi, kopīgi mērķi, taču, ja tiem noticam un cītīgi strādājam, tad viss ir iespējams un sapņi piepildās,» uzskata Kristīne un pateicas visiem sadarbības partneriem — fotogrāfiem, televīzijas operatoriem, šuvējai, skaņu operatoriem, tehniskajam palīgam un audzēkņu vecākiem, kuri seko līdzi savu bērnu sapņiem un atļaujas tos īstenot. «Ceram piepildīt daudzas ieceres jau pavasarī, lai, mācību gadu noslēdzot, varētu doties ar koncertiem uz Angliju un viesoties pie komponista Helmuta, kura dziesmas jau šobrīd saucam par savējām. Talsos tiešām dzīvo talantīgi dziedātāji, un mēs droši varam sacensties ar citām Latvijas pilsētām par dziedošākās pilsētas titulu,» atgādina Kristīne.

