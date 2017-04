Talsos tikās tie, kuri novērtē mūzikas lomu bērna dzīvē 21.04.2017

Trešdien, 19. aprīlī, Talsu pamatskolā tikās daļa Kurzemes novadu mūzikas pedagogu, lai konferencē «Dziedātprieks: muzikālās audzināšanas pēctecības aspekti» mācītos no kolēģu labā piemēra un apspriestu pēctecības problēmas starp pirmsskolas izglītības iestādēm un sākumskolas posmu.



Konferences atklāšanā klātesošos uzrunāja namamāte, Talsu pamatskolas direktore, mūzikas skolotāju starpnovadu metodiskās apvienības vadītāja Dina Bičule, Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps un šī notikuma iniciatore, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas pasniedzēja, Talsu pirmsskolas izglītības iestādes «Pīlādzītis» mūzikas skolotāja un pirmsskolas mūzikas skolotāju starpnovadu metodiskās apvienības vadītāja Baiba Brice.

«Ideja par šādas konferences rīkošanu radās, jo mēs visi labi zinām, ka pēc pāris gadiem izglītības iestādes gaida milzīgas pārmaiņas mācību programmās, attieksmē, kompetencēs. Mums jau tagad jāsāk domāt par to, kā darbu veiksmīgāk organizēt, lai bērns būtu ieguvējs. Šodienas atslēgas vārdi, manuprāt, ir pēctecība un sadarbība. Citādi mēs ļoti šauri skatāmies katrs savā lauciņā un domājam: «Es jau strādāju bērnudārzā, mēs jau te tik tā drusciņ…» vai «Es strādāju skolā. Tas ir augsts plaukts — ko tad tie tur, bērnudārzā? Tie jau tikai rotaļājas!» Mums lielā mērā trūkst savstarpējas sadarbības un saiknes. Bērns nepārvēršas kā uz burvja mājienu, kad atstāj bērnudārzu un sāk iet skolā! Viņš ir tas pats! Un ar viņu vajadzētu turpināt strādāt, zinot, ko jau paveikuši skolotāji pirmsskolā,» sacīja B. Brice.

Viņa sprieda, ka mūzikai vajadzētu būt karalienei izglītības sistēmā, diemžēl pašlaik tā nostumta kaut kur grāvī. «Tad ir jautājums, kas pēc gadiem pieciem un desmit notiks ar Dziesmu svētkiem, mūsu tautas kultūru un mantojumu! Mēs visi par to esam līdzatbildīgi,» atgādināja B. Brice.

Lai prieks par mūziku nezūd!

Nav noslēpums, ka Talsu pamatskolā tiek īstenota arī mūzikas novirziena pamatizglītības programma, un konferences dalībnieces varēja pārliecināties, cik kvalitatīvus un daudzveidīgus priekšnesumus spēj sniegt skolēni, neskatoties uz to, ka instrumenta spēles apguvei atvēlētas vien 20 minūtes nedēļā.

Turpinājumā pedagogi vēroja Ingas Smildziņas un Raimonda Felša atklātās mūzikas stundas un piedalījās Daigas Lakšmanes, Baibas Brices un Baibas Veismanes-Rezongas vadītajās meistarklasēs. Kā liecina konferences dalībnieču rakstītās atsauksmes, šajā laikā gūtas ierosmes, atsvaidzinātas zināšanas un rasta iedves­ma turpmākajam darbam.

Noslēgumā mūzikas skolotājas grupās pārrunāja konferencē piedzīvoto un pārsprieda arī muzikālās audzināšanas pēctecības jautājumu. Vienā no grupām tika izspriests, ka būtiski ir, lai skolās nenogalinātu, bet gan vairotu muzicēšanas prieku, kāds bērniem ir pirmsskolas izglītības iestādēs. Arī citas konferences dalībnieces vērsa uzmanību uz situāciju, ka bērnudārzos dzied visi bērni, bet skolā — vien maza daļa. B. Brice piekrita — vadot kursus, viņa pieredzējusi, ka ceturtā daļa mūzikas skolotāju atzīst — savulaik viņiem ieteikts nedziedāt. «Tas nozīmē, ka ceturtajai daļai ir atņemts dziedāšanas prieks, ir uzlikts «bloks» uz visu mūžu, jo kādam ir bijis vieglāk izvēlēties bērnus, kuri jau ir gatavi dziedātāji un ar kuriem ir ērtāk strādāt,» problēmu ieskicēja pedagoģe.

Mūzika — tikpat svarīga

B. Brice uzskata, ka pašiem skolotājiem jābūt skaidrībai par to, kādu viņi vēlas redzēt izglītības sistēmu, lai ietu līdzi laikam, bet neatmestu arī labo, kas bijis līdz šim. Tagad rodoties priekšstats, ka mūzikas skolotājus vēlas vest tur, kur viņi negrib nonākt!

Neviens no malas ar brīnumnūjiņu situāciju nemainīšot. «Mēs nevaram citam pateikt: «Esi tāds vai citāds!» Mēs varam vien gribēt paši mainīties!

Mēs varam mainīties uz augšu, mēs varam mainīties uz leju. Ja izcilnieki nemainās uz augšu, tas nozīmē, ka viņi slīd uz leju, jo kāds cits aug straujāk! (..) Mums ir jāpierāda sevi ar vislabāko, ko spējam dot,» rosināja B. Brice.

Skumji, ka joprojām kāds ir jāpārliecina par mūzikas lielo lomu bērna attīstībā, tomēr to nākoties darīt atkal un atkal. «Es vienmēr saku: visi mācību priekšmeti ir vienlīdz svarīgi! Visi! Un nav atšķirības — matemātika, latviešu valoda, sports vai mūzika, jo mēs neviens nezinām, kur mūsu bērnu ceļš vedīs tālāk. Mūsdienu pasaule ir ļoti mainīga, tāpēc bērniem ir jābūt konkurētspējīgiem visās jomās, lai spētu pārorientēties uz citu profesiju. Galvenais, lai viņi ir droši, un katrs priekšmets to var veicināt.

Man sāp, ka tagad par svarīgām tiek atzītas tikai tehnoloģijas, dabaszinātnes. Mīļie, pēc gadiem mēs attapsimies pie sasistas siles! Pierādiet man, ka matemātika ir svarīgāka par mūziku! (..) Jebkurš priekšmets ir būtisks un svarīgs, un, to apzinoties, mēs iegūsim daudz vairāk, nekā savus mazos cilvēciņus virzot tikai pa vienu taciņu,» sprieda D. Bičule.

Konferences rīkotājas var būt gandarītas par dalībnieču pausto viedokli, ka šāds pasākums būtu rīkojams katru gadu, liekot sapurināties, kad ikdienas darbā pietrūcis spēka.

